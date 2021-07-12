https://ria.ru/20210712/zelenskiy-1740997069.html
Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате"
Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате" - РИА Новости, 12.07.2021
Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате"
Вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" необходимо обсуждать в "нормандском формате", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:29
2021-07-12T20:29
2021-07-12T22:14
цены на нефть
"нормандская четверка"
евросоюз
ангела меркель
украина
северный поток — 2
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38fade97254553cc6dd45fa01feedee.jpg
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" необходимо обсуждать в "нормандском формате", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Перед началом переговоров Меркель отметила, что Берлин обещает Украине поддержку в вопросе сохранения транзита российского газа.По его словам, строительство "Северного потока — 2" угрожает энергетической безопасности всей страны. "То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники "нормандского" формата", — добавил глава государства.Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Вторую могут закончить к концу августа.Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа по своей территории, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210712/ostanovka-1740970091.html
https://ria.ru/20210712/truboprovod-1740913618.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0554902203a2f0d53da49b2b9540b0e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, "нормандская четверка", евросоюз, ангела меркель, украина, северный поток — 2, владимир зеленский
Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате"
20:29 12.07.2021 (обновлено: 22:14 12.07.2021)
Зеленский предложил обсуждать строительство "Северного потока — 2" в "нормандском формате"