https://ria.ru/20210712/zelenskiy-1740997069.html

Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате"

Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате" - РИА Новости, 12.07.2021

Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате"

Вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" необходимо обсуждать в "нормандском формате", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:29

2021-07-12T20:29

2021-07-12T22:14

цены на нефть

"нормандская четверка"

евросоюз

ангела меркель

украина

северный поток — 2

владимир зеленский

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КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" необходимо обсуждать в "нормандском формате", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Перед началом переговоров Меркель отметила, что Берлин обещает Украине поддержку в вопросе сохранения транзита российского газа.По его словам, строительство "Северного потока — 2" угрожает энергетической безопасности всей страны. "То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники "нормандского" формата", — добавил глава государства.Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Вторую могут закончить к концу августа.Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа по своей территории, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210712/ostanovka-1740970091.html

https://ria.ru/20210712/truboprovod-1740913618.html

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цены на нефть, "нормандская четверка", евросоюз, ангела меркель, украина, северный поток — 2, владимир зеленский