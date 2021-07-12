Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/zelenskiy-1740997069.html
Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате"
Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате" - РИА Новости, 12.07.2021
Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате"
Вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" необходимо обсуждать в "нормандском формате", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:29
2021-07-12T22:14
цены на нефть
"нормандская четверка"
евросоюз
ангела меркель
украина
северный поток — 2
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38fade97254553cc6dd45fa01feedee.jpg
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" необходимо обсуждать в "нормандском формате", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Перед началом переговоров Меркель отметила, что Берлин обещает Украине поддержку в вопросе сохранения транзита российского газа.По его словам, строительство "Северного потока — 2" угрожает энергетической безопасности всей страны. "То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники "нормандского" формата", — добавил глава государства.Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Вторую могут закончить к концу августа.Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа по своей территории, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210712/ostanovka-1740970091.html
https://ria.ru/20210712/truboprovod-1740913618.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0554902203a2f0d53da49b2b9540b0e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, "нормандская четверка", евросоюз, ангела меркель, украина, северный поток — 2, владимир зеленский
Зеленский призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "нормандском формате"
20:29 12.07.2021 (обновлено: 22:14 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Зеленский предложил обсуждать строительство "Северного потока — 2" в "нормандском формате"

Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" необходимо обсуждать в "нормандском формате", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Перед началом переговоров Меркель отметила, что Берлин обещает Украине поддержку в вопросе сохранения транзита российского газа.

"Я заявил госпоже Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является Россия. И если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. <...> Я действительно считаю, что "нормандский формат" может быть одной из площадок, где могут подниматься энергетические вопросы", — заявил украинский президент.

По его словам, строительство "Северного потока — 2" угрожает энергетической безопасности всей страны.
"То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники "нормандского" формата", — добавил глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 17:44
Зеленский намерен добиваться остановки "Северного потока — 2"
Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Вторую могут закончить к концу августа.
Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа по своей территории, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 13:26
В Германии заявили о выдаче всех разрешений по "Северному потоку — 2"
 
Цены на нефть"Нормандская четверка"ЕвросоюзАнгела МеркельУкраинаСеверный поток — 2Владимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
Лента новостейМолния