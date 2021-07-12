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Около 3,3 миллиона россиян оформили выплату на школьников через госуслуги

Около 3,3 миллиона россиян оформили выплату на школьников через госуслуги - РИА Новости, 12.07.2021

Около 3,3 миллиона россиян оформили выплату на школьников через госуслуги

Около 3,3 миллиона родителей в России, по данным на 14.00 мск понедельника, подтвердили через портал "Госуслуги" отправку заявлений на получение выплат на детей РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:02

2021-07-12T15:02

2021-07-12T15:02

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Около 3,3 миллиона родителей в России, по данным на 14.00 мск понедельника, подтвердили через портал "Госуслуги" отправку заявлений на получение выплат на детей школьного возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.Ранее в министерстве рассказали, что портал госуслуг разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллионам родителей, которые имеют на них право и ранее пользовались госуслугами. В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР."Из 12,5 миллиона родителей, которые получили рассылку от портала "Госуслуг" с предзаполненными документами на "школьную" выплату, отправку заявлений подтвердили 3,3 миллиона родителей, воспитывающих 4,6 миллиона детей", - сообщили в пресс-службе.Глава министерства Максут Шадаев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что протестированный механизм показал эффективность и удобство для пользователей. По его словам, "среднее время проверки заявления занимает менее минуты, если пользователь не меняет расчетный счет".Ранее сообщалось, что Минцифры 11 июля начнет тестировать механизм автоматических уведомлений с портала "Госуслуги" на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на школьников - портал автоматически заполнит заявление и направит уведомление в личный кабинет пользователя.Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении выплаты не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.

https://ria.ru/20210707/mintrud-1740305850.html

https://ria.ru/20210711/posobie-1740769727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество