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Первый канал покажет трансляцию парада ко Дню ВМФ
Первый канал покажет трансляцию парада ко Дню ВМФ - РИА Новости, 12.07.2021
Первый канал покажет трансляцию парада ко Дню ВМФ
Первый канал будет вести трансляцию с торжественного парада ко Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге 25 июля в год 325-летия российского флота, сообщили РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:04
2021-07-12T22:04
2021-07-12T22:04
первый канал (телеканал)
санкт-петербург
вмф рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первый канал будет вести трансляцию с торжественного парада ко Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге 25 июля в год 325-летия российского флота, сообщили в пресс-службе вещателя."Впервые среди участников военно-морского парада - сразу три атомные подводные лодки: подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и АПЛ "Вепрь" и "Орел". В воздушной части парада примут участие в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8, самолеты-амфибии Бе-12, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ и разведчик Ка-31Р. Для участия в параде в Финский залив прибыл отряд кораблей крупного водоизмещения Северного флота – ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой десантный корабль "Петр Моргунов" и противолодочный "Вице-адмирал Кулаков", - говорится в пресс-релизе.Всего в параде, по информации Первого канала, примут участие 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.
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первый канал (телеканал), санкт-петербург, вмф рф
Первый канал покажет трансляцию парада ко Дню ВМФ
Первый канал покажет трансляцию парада ко Дню ВМФ