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Акции Virgin Galactic подешевели на 13 процентов
Акции Virgin Galactic подешевели на 13 процентов - РИА Новости, 12.07.2021
Акции Virgin Galactic подешевели на 13 процентов
Акции американской компании Virgin Galactic, предлагающей услуги по космическому туризму, в понедельник падают в цене на 13% после объявления компании о... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:19
2021-07-12T18:19
virgin galactic
нью-йоркская фондовая биржа
наса
ричард брэнсон
индия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Акции американской компании Virgin Galactic, предлагающей услуги по космическому туризму, в понедельник падают в цене на 13% после объявления компании о намерении разместить дополнительные акции на сумму в 500 миллионов долларов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.07 мск акции компании на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) падали в цене на 13,43% до 42,59 доллара. На предварительных торгах акции дорожали на 10%. Инвесторы оценивали новости об успешном запуске корабля Unity с экипажем из четырех человек.Ранее в понедельник Virgin Galactic объявила о намерении продать дополнительные акции общей суммой в 500 миллионов долларов.В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании британский миллиардер Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.В полете с бизнесменом находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.Virgin Galactic - корпорация британского бизнесмена Ричарда Бренсона, которая испытывает туристический корабль SpaceShipTwo модели Unity. SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку.
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virgin galactic, нью-йоркская фондовая биржа, наса, ричард брэнсон, индия, в мире
Акции Virgin Galactic подешевели на 13 процентов
18:19 12.07.2021
 
© REUTERS / Virgin GalacticСтар космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту
Стар космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Virgin Galactic

Акции Virgin Galactic подешевели на 13 процентов после сообщений о новом размещении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Акции американской компании Virgin Galactic, предлагающей услуги по космическому туризму, в понедельник падают в цене на 13% после объявления компании о намерении разместить дополнительные акции на сумму в 500 миллионов долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.07 мск акции компании на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) падали в цене на 13,43% до 42,59 доллара. На предварительных торгах акции дорожали на 10%. Инвесторы оценивали новости об успешном запуске корабля Unity с экипажем из четырех человек.
Ранее в понедельник Virgin Galactic объявила о намерении продать дополнительные акции общей суммой в 500 миллионов долларов.
В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании британский миллиардер Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
"Это было волшебно": миллиардер Ричард Брэнсон побывал у границ космоса
© REUTERS / Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек во главе с Брэнсоном.

Ричард Брэнсон на борту космического корабля компании Virgin Galactic
1 из 11

Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек во главе с Брэнсоном.

© REUTERS / Virgin Galactic
© REUTERS / Joe Skipper

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86,2 километра над Землей.

Операционный центр космодрома Америка
2 из 11

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86,2 километра над Землей.

© REUTERS / Joe Skipper
© REUTERS / Virgin Galactic

Экипаж на несколько минут оказался в невесомости.

 Ричард Брэнсон на борту космического корабля компании Virgin Galactic
3 из 11

Экипаж на несколько минут оказался в невесомости.

© REUTERS / Virgin Galactic
© REUTERS / Joe Skipper

Затем аппарат приступил к снижению и вскоре сел на территории частного космодрома в Нью-Мехико.

Космический корабль VSS Unity компании Virgin Galactic
4 из 11

Затем аппарат приступил к снижению и вскоре сел на территории частного космодрома в Нью-Мехико.

© REUTERS / Joe Skipper
© REUTERS / Joe Skipper

Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полет Unity при полной загрузке.

Гости собираются перед экраном, где будет проходить трансляция полета Ричарда Брэнсона на космическом корабле VSS Unity компании Virgin Galactic
5 из 11

Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полет Unity при полной загрузке.

© REUTERS / Joe Skipper
© REUTERS / Virgin Galactic

Семидесятилетний Брэнсон продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

Ричард Брэнсон и члены экипажа поднимаются на борт космического корабля компании Virgin Galactic
6 из 11

Семидесятилетний Брэнсон продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

© REUTERS / Virgin Galactic
© REUTERS / Joe Skipper

Не все специалисты признали этот полет космическим, поскольку корабль не достиг необходимой 100-километровой высоты.

Старт космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic
7 из 11

Не все специалисты признали этот полет космическим, поскольку корабль не достиг необходимой 100-километровой высоты.

© REUTERS / Joe Skipper
© REUTERS / Virgin Galactic

И все же полет можно считать прорывным для всех, кто занимается технологиями освоения космоса.

Главный астронавт-инструктор компании Virgin Galactic Бет Мозес обнимает Ричарда Брэнсона после завершения полета космического корабля VSS Unity
8 из 11

И все же полет можно считать прорывным для всех, кто занимается технологиями освоения космоса.

© REUTERS / Virgin Galactic
© REUTERS / Virgin Galactic

Миллиардер принимает поздравления со всего мира и делится впечатлениями от полета.

Стар космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту
9 из 11

Миллиардер принимает поздравления со всего мира и делится впечатлениями от полета.

© REUTERS / Virgin Galactic
© AP Photo / Andres Leighton

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — говорится в заявлении Брэнсона.

Ричард Брэнсон и главный астронавт-инструктор компании Virgin Galactic Бет Мозес после успешного возвращения космического корабля VSS Unity на космодром Америка
10 из 11

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — говорится в заявлении Брэнсона.

© AP Photo / Andres Leighton
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Брэнсон стал первым из "космических баронов-миллиардеров", кто может теперь называться астронавтом.

Празднование успешного возращения космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic на космодром Америка
11 из 11

Брэнсон стал первым из "космических баронов-миллиардеров", кто может теперь называться астронавтом.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon
1 из 11

Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек во главе с Брэнсоном.

© REUTERS / Virgin Galactic
2 из 11

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86,2 километра над Землей.

© REUTERS / Joe Skipper
3 из 11

Экипаж на несколько минут оказался в невесомости.

© REUTERS / Virgin Galactic
4 из 11

Затем аппарат приступил к снижению и вскоре сел на территории частного космодрома в Нью-Мехико.

© REUTERS / Joe Skipper
5 из 11

Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полет Unity при полной загрузке.

© REUTERS / Joe Skipper
6 из 11

Семидесятилетний Брэнсон продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

© REUTERS / Virgin Galactic
7 из 11

Не все специалисты признали этот полет космическим, поскольку корабль не достиг необходимой 100-километровой высоты.

© REUTERS / Joe Skipper
8 из 11

И все же полет можно считать прорывным для всех, кто занимается технологиями освоения космоса.

© REUTERS / Virgin Galactic
9 из 11

Миллиардер принимает поздравления со всего мира и делится впечатлениями от полета.

© REUTERS / Virgin Galactic
10 из 11

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — говорится в заявлении Брэнсона.

© AP Photo / Andres Leighton
11 из 11

Брэнсон стал первым из "космических баронов-миллиардеров", кто может теперь называться астронавтом.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon
В полете с бизнесменом находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.
Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
Virgin Galactic - корпорация британского бизнесмена Ричарда Бренсона, которая испытывает туристический корабль SpaceShipTwo модели Unity. SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня 2020, 17:39Наука
Virgin Galactic и НАСА будут развивать космический туризм на МКС
 
Virgin GalacticНью-Йоркская фондовая биржаНАСАРичард БрэнсонИндияВ мире
 
 
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