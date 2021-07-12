https://ria.ru/20210712/virgin-1740977112.html

Акции Virgin Galactic подешевели на 13 процентов

Акции Virgin Galactic подешевели на 13 процентов - РИА Новости, 12.07.2021

Акции Virgin Galactic подешевели на 13 процентов

Акции американской компании Virgin Galactic, предлагающей услуги по космическому туризму, в понедельник падают в цене на 13% после объявления компании о... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:19

2021-07-12T18:19

2021-07-12T18:19

virgin galactic

нью-йоркская фондовая биржа

наса

ричард брэнсон

индия

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Акции американской компании Virgin Galactic, предлагающей услуги по космическому туризму, в понедельник падают в цене на 13% после объявления компании о намерении разместить дополнительные акции на сумму в 500 миллионов долларов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.07 мск акции компании на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) падали в цене на 13,43% до 42,59 доллара. На предварительных торгах акции дорожали на 10%. Инвесторы оценивали новости об успешном запуске корабля Unity с экипажем из четырех человек.Ранее в понедельник Virgin Galactic объявила о намерении продать дополнительные акции общей суммой в 500 миллионов долларов.В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании британский миллиардер Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.В полете с бизнесменом находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.Virgin Galactic - корпорация британского бизнесмена Ричарда Бренсона, которая испытывает туристический корабль SpaceShipTwo модели Unity. SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку.

https://ria.ru/20200622/1573319867.html

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virgin galactic, нью-йоркская фондовая биржа, наса, ричард брэнсон, индия, в мире