Акции Virgin Galactic подешевели на 13 процентов после сообщений о новом размещении
Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек во главе с Брэнсоном.
Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек во главе с Брэнсоном.
После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86,2 километра над Землей.
После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86,2 километра над Землей.
Затем аппарат приступил к снижению и вскоре сел на территории частного космодрома в Нью-Мехико.
Затем аппарат приступил к снижению и вскоре сел на территории частного космодрома в Нью-Мехико.
Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полет Unity при полной загрузке.
Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полет Unity при полной загрузке.
Семидесятилетний Брэнсон продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
Семидесятилетний Брэнсон продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
Не все специалисты признали этот полет космическим, поскольку корабль не достиг необходимой 100-километровой высоты.
Не все специалисты признали этот полет космическим, поскольку корабль не достиг необходимой 100-километровой высоты.
И все же полет можно считать прорывным для всех, кто занимается технологиями освоения космоса.
И все же полет можно считать прорывным для всех, кто занимается технологиями освоения космоса.
Миллиардер принимает поздравления со всего мира и делится впечатлениями от полета.
Миллиардер принимает поздравления со всего мира и делится впечатлениями от полета.
"Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — говорится в заявлении Брэнсона.
"Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — говорится в заявлении Брэнсона.
Брэнсон стал первым из "космических баронов-миллиардеров", кто может теперь называться астронавтом.
Брэнсон стал первым из "космических баронов-миллиардеров", кто может теперь называться астронавтом.
Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек во главе с Брэнсоном.
После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86,2 километра над Землей.
Затем аппарат приступил к снижению и вскоре сел на территории частного космодрома в Нью-Мехико.
Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полет Unity при полной загрузке.
Семидесятилетний Брэнсон продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
Не все специалисты признали этот полет космическим, поскольку корабль не достиг необходимой 100-километровой высоты.
И все же полет можно считать прорывным для всех, кто занимается технологиями освоения космоса.
Миллиардер принимает поздравления со всего мира и делится впечатлениями от полета.
"Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — говорится в заявлении Брэнсона.
Брэнсон стал первым из "космических баронов-миллиардеров", кто может теперь называться астронавтом.