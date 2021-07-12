https://ria.ru/20210712/brenson-1740901269.html

"Это было волшебно": миллиардер Ричард Брэнсон побывал у границ космоса

"Это было волшебно": миллиардер Ричард Брэнсон побывал у границ космоса - РИА Новости, 12.07.2021

"Это было волшебно": миллиардер Ричард Брэнсон побывал у границ космоса

Британский миллиардер Ричард Брэнсон исполнил детскую мечту и посмотрел на Землю с космической высоты. Кадры полета — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:15

2021-07-12T16:15

2021-07-12T16:42

космос

virgin galactic

космос - риа наука

ричард брэнсон

фото

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Британский миллиардер Ричард Брэнсон исполнил детскую мечту и посмотрел на Землю с космической высоты. Кадры полета — в фотоленте Ria.ru.

космос

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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