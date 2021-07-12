https://ria.ru/20210712/vengriya-1740820536.html

После русской вакцины Венгрия злит Европу "русской АЭС"

После русской вакцины Венгрия злит Европу "русской АЭС" - РИА Новости, 12.07.2021

После русской вакцины Венгрия злит Европу "русской АЭС"

Важнейшей новостью ушедшей недели в сфере энергетики можно без всякой натяжки назвать заявление министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, который сообщил, РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:00

2021-07-12T08:00

2021-07-12T08:06

аэс "пакш"

еврокомиссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

виктор орбан

венгрия

колумнисты - авторы

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Важнейшей новостью ушедшей недели в сфере энергетики можно без всякой натяжки назвать заявление министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, который сообщил, что его страна собирается достроить пятый и шестой энергоблоки на своей единственной атомной электростанции "Пакш". Примечательно, что найти эту новость в англоязычном сегменте СМИ практически невозможно, все крупные ведущие издания как воды в рот набрали. Впрочем, в этом нет ничего удивительного по целому ряду причин.Начать, пожалуй, нужно с того, что Венгрия в дружной семье европейских народов выступает в роли постоянного бузотера и возмутителя спокойствия. Недавно Будапешт, например, законодательно запретил ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, из-за чего в Брюсселе случилась натуральная истерика, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо пригрозила санкциями, если венгры не одумаются. Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что в наказание за столь вопиющую нетолерантность Еврокомиссия уже заморозила заявку Венгрии на получение финансовой помощи в размере 7,2 миллиарда евро. Практически синхронно с этим на проходившем в Екатеринбурге международном форуме "Иннопром" Петр Сийярто заявил, что Венгрия разворачивает в городе Дебрецен промышленное производство российской вакцины "Спутник V", которую коллективная Европа не только упорно отказывается лицензировать, но и не признает привитых ею вакцинированными. При этом глава венгерского правительства не скрывает, что производство будет вестись с запасом, то есть объемы выпускаемой вакцины будут таковы, что обеспечат не только нужды собственного населения, но и позволят поставлять препарат на экспорт, потому что, процитируем премьера: "Спутник V" уже применяется в 65 странах мира и есть все основания полагать, что спрос на него будет наблюдаться и в будущем".Венгрия, кстати, была первой страной Европы, закупившей у России антиковидный препарат, вызвав ужасное неудовольствие у еврочиновников. Первая партия "Спутника" прибыла в Венгрию еще в феврале.Но вернемся к вопросу мирного атома.Будапешт опять сильно огорчил Брюссель и соседей по европейской коммуналке тем фактом, что выбор подрядчика для строительства двух энергоблоков "Пакша" прошел без всякого тендера. Венгрия по умолчанию делегировала все права российской корпорации "Росатом", что совершенно логично, учитывая историю и техническую составляющую, но явно вызовет сильное недовольство как минимум в посольстве США.В действиях венгерских властей нет никакого тайного умысла или желания еще раз подергать за усы западного льва. Речь тут исключительно о трезвом расчете и прагматизме.АЭС "Пакш" для входившей тогда в Варшавский блок Венгрии строили советские специалисты. Четыре реактора типа ВВЭР-440 были введены в промышленную эксплуатацию в период с 1983 по 1987 год и с тех пор верой и правдой служат на благо страны. "Четыреста сороковые" хоть и кажутся на сегодняшний день эдакими "атомными старичками", обеспечивают ровно половину производства электроэнергии. То есть станция, по сути, — это предприятие государственной важности, гарантирующее светлое и теплое бытие мадьяр.Будапешт давно стремится расширить производство атомной электроэнергии и делает он это, кстати, в полном соответствии с новомодными европейскими требованиями по декарбонизации и борьбе с глобальным потеплением. Если на долю урана приходится 49,3% генерации, то на базе угля производится 8,5%, то есть взять и просто так закрыть угольные ТЭС нельзя, страну просто ждет коллапс. Поэтому еще в 2009 году парламент одобрил возведение пятого и шестого энергоблоков. Ожидалось, что согласно требованиям открытого рынка будет проведен тендер, но правительство отдало проект "Росатому" как правопреемнику советской атомной отрасли. Если бы станция была построена, то Венгрия стала бы первой в Европе полностью "зеленой" страной, отказавшейся от углеводородного топлива в пользу безопасного и не дающего выбросов урана. Но сотрудничество Москвы и Будапешта, равно как и планы последнего выйти из энергетической кабалы и стать экспортером электроэнергии в Европе кого-то очень не устраивали. Правительство Австрии, которая поставляет венграм российский же природный газ, подало иск в Европейский суд с требованием запретить строительство. Судебная тяжба длилась несколько лет и завершилась победой венгров. Казалось, еще немного — и многострадальный "Пакш" получит два новых российских реактора. Но тут на Украине случился Майдан, Крым по результатам референдума стал частью России, а Европа навалилась на нас единым санкционным фронтом. Будапешту не оставалось ничего другого, как принять коллективную политику и опять отложить мечты о новых энергоблоках. Но верные себе и собственному прагматичному курсу венгры и тут проявили известное упрямство и настойчивость.В 2016 году на встрече президентов Владимира Путина и Виктора Орбана было подписано межгосударственное соглашение, в рамках которого Россия подтвердила готовность достроить "Пакш". Общая стоимость проекта оценивалась в 12 миллиардов евро, десять из которых Москва готова была предоставить в виде специального кредита. Отметим, что точно по такой же схеме позднее была построена Белорусская АЭС в Островце. Подписание этого соглашения опять вызвало бурю негодования в Брюсселе и других западных столицах, а на Виктора Орбана и Петра Сийярто обрушились тонны критики из-за их нежелания портить отношения с Россией в ущерб собственным национальным интересам.И вот на календаре середина 2021 года и Венгрия голосом своего премьера говорит, что "Росатом" достроит "Пакш" не позднее 2029 года.Новость, как ни крути, хорошая со всех сторон. Россия добавляет в пакет своих атомных заказов объект в самом центре Европы, который нужно не просто построить и ввести в эксплуатацию, но и на протяжении десятилетий обеспечивать топливом, а позднее и утилизировать. Выделенные правительством деньги с добавленными венгерскими процентами идут прямиком в нашу атомную отрасль, обеспечивая рабочие места и бюджетные отчисления. А мадьяры получают два с лишним гигаватта генерирующих мощностей, полностью закрывают собственные потребности и смогут продавать электроэнергию вовне, пополняя уже собственный бюджет.Довольны все, кроме Евросоюза и Украины. На последней позволим себе остановиться отдельно именно в привязке к сегодняшней теме.Дело в том, что в прошлом месяце Венгрия достроила свою часть газопровода от границы с Сербией, тем самым еще больше удлинив транспортное плечо "Турецкого потока". Теперь российский газ будет заходить на Балканы и далее в Европу с юга, хотя раньше, как мы помним, поставки газа в Венгрию шли через ГТС Украины. Сделано это по той причине, что с сербами и турками у венгров проблем нет, а с Украиной есть, и давние.Будапешт ведет последовательную политику, торпедируя любые попытки Киева по интеграции в структуру ЕС и НАТО. Связано это с тем, что Украина, по мнению Будапешта, ущемляет права национальных меньшинств, в частности мадьяр Закарпатья, запрещая им обучение на родном языке. Кроме этого, Венгрия уже не раз оказывалась в роли потерпевшей, как это случилось, например, во время последнего российско-украинского газового конфликта в 2019 году. Газовый гамбит с "Турецким потоком" обеспечивает бесперебойные поставки столь нужного энергоресурса и ставит Киев в весьма уязвимое и зависимое от Венгрии положение. Большая политика — это всегда игра на нескольких уровнях сразу.Однако разговор, посвященный российско-венгерским отношениям и практичности венгерской внешней политики, был бы неполным без упоминания и других проектов. Также на прошлой неделе стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL Group совместно с "Татнефтью" начала строительство в Татарстане промышленной установки по производству битума. Проект реализуется на базе нефтекомплекса "Танеко" и позволит не только производить востребованный в дорожном строительстве битум, но и утилизировать до полумиллиона автомобильных покрышек в год. Строительство оценивается в 1,2 миллиарда рублей, половину из которых выделило Венгерское агентство по поддержке экспорта (HEPA).В общем, пока одни призывают изолировать и давить на Россию, другие, гораздо более прагматичные, наводят мосты сотрудничества к собственной выгоде.

https://ria.ru/20210707/vengriya-1740326457.html

https://ria.ru/20210707/vaktsiny-1740155297.html

https://ria.ru/20210427/goskredit-1730170975.html

https://ria.ru/20201214/aes-1589097773.html

https://ria.ru/20210704/gazoprovod-1739823558.html

https://ria.ru/20210625/evropa-1738514891.html

венгрия

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Сергей Савчук https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

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аэс "пакш", еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", виктор орбан, венгрия, колумнисты - авторы, авторы