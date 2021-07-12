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На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет

На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет - РИА Новости, 12.07.2021

На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет

Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" — она появилась на сайте Кремля сразу на русском и украинском языках... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T23:45

2021-07-12T23:45

2021-07-12T23:45

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Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" — она появилась на сайте Кремля сразу на русском и украинском языках. Пересказывать ее нет смысла, да и глупо: каждый может прочесть текст, адресованный, по сути, всему единому народу, в обоих его нынешних государствах. Но статья Путина посвящена не только истории — описание и анализ нашего прошлого нужны президенту для того, чтобы сделать прогноз на будущее. Даже не прогноз — учитывая статус автора текста, можно говорить о манифесте. Причем не просто о манифесте Путина, а о манифесте России, русского народа. В котором декларируются, провозглашаются важнейшие для нашего народа принципы: о единстве народа и ответственности за его будущее. Нашей общей ответственности — включая ответственность России за Украину.Нет, Путин не объявляет о том, что Россия хочет ликвидировать украинское государство. Хотя он и называет современную Украину "целиком и полностью детищем советской эпохи", которое "в значительной степени создавалась за счет исторической России", смысл его послания в другом. Разделение России и Украины, стену, возникшую в последние годы между ними, "между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства", Путин воспринимает как большую общую беду, как трагедию. Ставшую последствием как "наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды", так и результатом "целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", чья "сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа".Большая часть статьи Путина посвящена как раз изложению русской истории, доказывающему, что и русские, и украинцы, и белорусы не просто наследники Древней Руси, но и единый народ, ощущавший свое единство на протяжении всего исторического пути, несмотря на все его повороты и временные разделения. Этот "краткий курс" нашей истории убедителен сам по себе и среди прочего содержит примеры того, как нас пытались раздробить в прошлом: от первого разделения на Московскую и Литовскую Русь до польских и австрийских конструктов "украинства" XIX — начала XX века. Но куда важнее то, что в итоге мы каждый раз преодолевали эти разделения, — до тех пор, пока в 1991 году не рухнуло единое государство.Его развал был следствием не только ошибок и глупости тогдашнего руководства — Путин напоминает и о "самой опасной мине замедленного действия", заложенной еще при образовании СССР "в основание нашей государственности", — праве выхода республик из Союза. И о том, что "Именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, — закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".Но это все анализ прошлого, объясняющий истоки нынешних проблем, — но что нам делать сейчас? Когда болезнь уже запущена, и некоторые считают, что разделение приобрело необратимый характер?Путин так не считает. То есть он не отказывает Украине в праве на существование и даже признает, что "часть одного народа в ходе своего развития — в силу ряда причин, исторических обстоятельств — может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией". И захотеть создать собственное государство — и к этому желанию нужно относиться с уважением. Вот только на каких условиях может быть создано такое государство? "Уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", — пишет Путин. То есть речь идет о возврате "подарков" русского народа, которые Путин правильно называет ограблением России? Территориальные претензии России к Украине? Нет, все гораздо серьезней.Если бы Украина была просто вторым государством единого народа, никаких нерешаемых проблем бы не было — ну разошлись, живут как братья-соседи, могут ругаться, но в итоге все равно помирятся, а затем и воссоединятся. Но смысл существования нынешней Украины совсем в другом, из нее сознательно делают "анти-Россию":"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся".То есть это прямая декларация: если украинская власть, оказавшись в "положении добровольного заложника чужой геополитической воли", делает ставку на превращение своей страны в "анти-Россию", то все (и в Киеве, и на Западе) должны понимать, что Россия никогда не смирится с существованием "анти-России". Все предельно ясно и честно. И главное, абсолютно правильно: у России просто нет другого пути. Антивещество уничтожает вещество — "анти-Россия" создается, чтобы уничтожить Россию. Россию не просто сдерживают, ее хотят обречь на самоуничтожение в братоубийственной вражде. Разбивают единый народ, стравливают его части между собой, замыкают на внутренней смуте. А уж происходящее на Украине Путин и вовсе сравнил с применением оружия массового поражения:"Самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия — их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения".При этом проект "анти-России", естественно, не имеет собственной воли:"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней".При этом Путин не ставит знак равенства между украинской властью и народом — подчеркивает, что "Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины", а "жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь": "В проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость. На тех, кто говорит о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из возникшего тупика, вешают ярлык "пророссийских" агентов.Повторю, для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей — миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье..."Правильным" патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую государственность, как мы понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Ненависть и озлобление — и мировая история это не раз доказывала — весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями".Тут все предельно откровенно: Украина — "анти-Россия" не суверенна, и дальнейшие усилия по строительству такого "государства" приведут к его краху. Россия не будет молча наблюдать за происходящим:"Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну".Это не угрозы, это констатация реальности. И предупреждение. Альтернатива нынешнему пути Киева есть — и о ней все прекрасно знают. Путин напоминает о ней на понятных для всех примерах, сравнивая Украину и Россию с Австрией и Германией, то есть двумя немецкими государствами:"Действующие власти на Украине любят ссылаться на западный опыт, рассматривают его как образец для подражания. Так посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада. Близкие по этническому составу, культуре, фактически с одним языком, они при этом остаются суверенными государствами, со своими интересами, со своей внешней политикой. Но это не мешает их самой тесной интеграции или союзническим отношениям. У них весьма условные, прозрачные границы. И граждане, пересекая их, чувствуют себя как дома. Создают семьи, учатся, работают, занимаются бизнесом. Кстати, так же, как и миллионы уроженцев Украины, которые живут сейчас в России. Для нас они — свои, родные".Мы готовы обсуждать с Украиной самые сложные вопросы, пишет Путин, "но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами".Нынешняя украинская "элита" лишена субъектности — и она лишает ее и свою страну. Потому что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией", убежден Путин. Потому что "вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ".И тут Путин обращается уже в первую очередь к народу Украины: "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине — решать ее гражданам". Да, Путин говорит с той частью единого народа, которая сейчас переживает тяжелые испытания, на которой ставят эксперимент по перекодированию в антирусских.Но разве можно на них рассчитывать? Конечно, можно — и нужно. Потому что в нашей общей истории главной силой, восстанавливавшей народное единство, как раз и был наш народ, часть которого не раз оказывалась под иноплеменным, иноверческим господством, но всегда помнила о том, что она часть общего, великого общего. Воссоединение придет и на этот раз, потому что есть Россия, которая ощущает свою ответственность за весь народ, какими бы временными границами он не был разделен, какие бы внешние силы не пытались его раздробить. Путин не просто напоминает нам нашу историю — он призывает нас выправить ее тяжелый вывих, вернуться на общую столбовую дорогу русского пути.

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https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html

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