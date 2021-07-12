Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html
На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет
На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет - РИА Новости, 12.07.2021
На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет
Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" — она появилась на сайте Кремля сразу на русском и украинском языках... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T23:45
2021-07-12T23:45
россия
владимир путин
сша
киев
украина
колумнисты - авторы
авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_178:459:3003:2048_1920x0_80_0_0_69839c6fb47a61e45ddc3ec1c7668f09.jpg
Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" — она появилась на сайте Кремля сразу на русском и украинском языках. Пересказывать ее нет смысла, да и глупо: каждый может прочесть текст, адресованный, по сути, всему единому народу, в обоих его нынешних государствах. Но статья Путина посвящена не только истории — описание и анализ нашего прошлого нужны президенту для того, чтобы сделать прогноз на будущее. Даже не прогноз — учитывая статус автора текста, можно говорить о манифесте. Причем не просто о манифесте Путина, а о манифесте России, русского народа. В котором декларируются, провозглашаются важнейшие для нашего народа принципы: о единстве народа и ответственности за его будущее. Нашей общей ответственности — включая ответственность России за Украину.Нет, Путин не объявляет о том, что Россия хочет ликвидировать украинское государство. Хотя он и называет современную Украину "целиком и полностью детищем советской эпохи", которое "в значительной степени создавалась за счет исторической России", смысл его послания в другом. Разделение России и Украины, стену, возникшую в последние годы между ними, "между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства", Путин воспринимает как большую общую беду, как трагедию. Ставшую последствием как "наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды", так и результатом "целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", чья "сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа".Большая часть статьи Путина посвящена как раз изложению русской истории, доказывающему, что и русские, и украинцы, и белорусы не просто наследники Древней Руси, но и единый народ, ощущавший свое единство на протяжении всего исторического пути, несмотря на все его повороты и временные разделения. Этот "краткий курс" нашей истории убедителен сам по себе и среди прочего содержит примеры того, как нас пытались раздробить в прошлом: от первого разделения на Московскую и Литовскую Русь до польских и австрийских конструктов "украинства" XIX — начала XX века. Но куда важнее то, что в итоге мы каждый раз преодолевали эти разделения, — до тех пор, пока в 1991 году не рухнуло единое государство.Его развал был следствием не только ошибок и глупости тогдашнего руководства — Путин напоминает и о "самой опасной мине замедленного действия", заложенной еще при образовании СССР "в основание нашей государственности", — праве выхода республик из Союза. И о том, что "Именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, — закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".Но это все анализ прошлого, объясняющий истоки нынешних проблем, — но что нам делать сейчас? Когда болезнь уже запущена, и некоторые считают, что разделение приобрело необратимый характер?Путин так не считает. То есть он не отказывает Украине в праве на существование и даже признает, что "часть одного народа в ходе своего развития — в силу ряда причин, исторических обстоятельств — может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией". И захотеть создать собственное государство — и к этому желанию нужно относиться с уважением. Вот только на каких условиях может быть создано такое государство? "Уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", — пишет Путин. То есть речь идет о возврате "подарков" русского народа, которые Путин правильно называет ограблением России? Территориальные претензии России к Украине? Нет, все гораздо серьезней.Если бы Украина была просто вторым государством единого народа, никаких нерешаемых проблем бы не было — ну разошлись, живут как братья-соседи, могут ругаться, но в итоге все равно помирятся, а затем и воссоединятся. Но смысл существования нынешней Украины совсем в другом, из нее сознательно делают "анти-Россию":"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся".То есть это прямая декларация: если украинская власть, оказавшись в "положении добровольного заложника чужой геополитической воли", делает ставку на превращение своей страны в "анти-Россию", то все (и в Киеве, и на Западе) должны понимать, что Россия никогда не смирится с существованием "анти-России". Все предельно ясно и честно. И главное, абсолютно правильно: у России просто нет другого пути. Антивещество уничтожает вещество — "анти-Россия" создается, чтобы уничтожить Россию. Россию не просто сдерживают, ее хотят обречь на самоуничтожение в братоубийственной вражде. Разбивают единый народ, стравливают его части между собой, замыкают на внутренней смуте. А уж происходящее на Украине Путин и вовсе сравнил с применением оружия массового поражения:"Самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия — их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения".При этом проект "анти-России", естественно, не имеет собственной воли:"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней".При этом Путин не ставит знак равенства между украинской властью и народом — подчеркивает, что "Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины", а "жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь": "В проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость. На тех, кто говорит о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из возникшего тупика, вешают ярлык "пророссийских" агентов.Повторю, для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей — миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье..."Правильным" патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую государственность, как мы понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Ненависть и озлобление — и мировая история это не раз доказывала — весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями".Тут все предельно откровенно: Украина — "анти-Россия" не суверенна, и дальнейшие усилия по строительству такого "государства" приведут к его краху. Россия не будет молча наблюдать за происходящим:"Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну".Это не угрозы, это констатация реальности. И предупреждение. Альтернатива нынешнему пути Киева есть — и о ней все прекрасно знают. Путин напоминает о ней на понятных для всех примерах, сравнивая Украину и Россию с Австрией и Германией, то есть двумя немецкими государствами:"Действующие власти на Украине любят ссылаться на западный опыт, рассматривают его как образец для подражания. Так посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада. Близкие по этническому составу, культуре, фактически с одним языком, они при этом остаются суверенными государствами, со своими интересами, со своей внешней политикой. Но это не мешает их самой тесной интеграции или союзническим отношениям. У них весьма условные, прозрачные границы. И граждане, пересекая их, чувствуют себя как дома. Создают семьи, учатся, работают, занимаются бизнесом. Кстати, так же, как и миллионы уроженцев Украины, которые живут сейчас в России. Для нас они — свои, родные".Мы готовы обсуждать с Украиной самые сложные вопросы, пишет Путин, "но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами".Нынешняя украинская "элита" лишена субъектности — и она лишает ее и свою страну. Потому что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией", убежден Путин. Потому что "вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ".И тут Путин обращается уже в первую очередь к народу Украины: "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине — решать ее гражданам". Да, Путин говорит с той частью единого народа, которая сейчас переживает тяжелые испытания, на которой ставят эксперимент по перекодированию в антирусских.Но разве можно на них рассчитывать? Конечно, можно — и нужно. Потому что в нашей общей истории главной силой, восстанавливавшей народное единство, как раз и был наш народ, часть которого не раз оказывалась под иноплеменным, иноверческим господством, но всегда помнила о том, что она часть общего, великого общего. Воссоединение придет и на этот раз, потому что есть Россия, которая ощущает свою ответственность за весь народ, какими бы временными границами он не был разделен, какие бы внешние силы не пытались его раздробить. Путин не просто напоминает нам нашу историю — он призывает нас выправить ее тяжелый вывих, вернуться на общую столбовую дорогу русского пути.
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html
https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html
https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html
https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html
https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html
https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html
россия
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, сша, киев, украина, колумнисты - авторы, авторы, в мире
На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет
23:45 12.07.2021
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет

Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" — она появилась на сайте Кремля сразу на русском и украинском языках. Пересказывать ее нет смысла, да и глупо: каждый может прочесть текст, адресованный, по сути, всему единому народу, в обоих его нынешних государствах. Но статья Путина посвящена не только истории — описание и анализ нашего прошлого нужны президенту для того, чтобы сделать прогноз на будущее. Даже не прогноз — учитывая статус автора текста, можно говорить о манифесте. Причем не просто о манифесте Путина, а о манифесте России, русского народа. В котором декларируются, провозглашаются важнейшие для нашего народа принципы: о единстве народа и ответственности за его будущее. Нашей общей ответственности — включая ответственность России за Украину.
Нет, Путин не объявляет о том, что Россия хочет ликвидировать украинское государство. Хотя он и называет современную Украину "целиком и полностью детищем советской эпохи", которое "в значительной степени создавалась за счет исторической России", смысл его послания в другом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 08:00
Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины
Разделение России и Украины, стену, возникшую в последние годы между ними, "между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства", Путин воспринимает как большую общую беду, как трагедию. Ставшую последствием как "наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды", так и результатом "целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", чья "сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа".
Большая часть статьи Путина посвящена как раз изложению русской истории, доказывающему, что и русские, и украинцы, и белорусы не просто наследники Древней Руси, но и единый народ, ощущавший свое единство на протяжении всего исторического пути, несмотря на все его повороты и временные разделения. Этот "краткий курс" нашей истории убедителен сам по себе и среди прочего содержит примеры того, как нас пытались раздробить в прошлом: от первого разделения на Московскую и Литовскую Русь до польских и австрийских конструктов "украинства" XIX — начала XX века. Но куда важнее то, что в итоге мы каждый раз преодолевали эти разделения, — до тех пор, пока в 1991 году не рухнуло единое государство.
Кандидат в президенты от партии Слуга народа Владимир Зеленский в собственном штабе во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00
Два года Зеленского у власти — лучшее, что могло случиться с Украиной
Его развал был следствием не только ошибок и глупости тогдашнего руководства — Путин напоминает и о "самой опасной мине замедленного действия", заложенной еще при образовании СССР "в основание нашей государственности", — праве выхода республик из Союза. И о том, что
"Именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, — закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".
Но это все анализ прошлого, объясняющий истоки нынешних проблем, — но что нам делать сейчас? Когда болезнь уже запущена, и некоторые считают, что разделение приобрело необратимый характер?
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 08:00
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
Путин так не считает. То есть он не отказывает Украине в праве на существование и даже признает, что "часть одного народа в ходе своего развития — в силу ряда причин, исторических обстоятельств — может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией". И захотеть создать собственное государство — и к этому желанию нужно относиться с уважением. Вот только на каких условиях может быть создано такое государство? "Уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", — пишет Путин. То есть речь идет о возврате "подарков" русского народа, которые Путин правильно называет ограблением России? Территориальные претензии России к Украине? Нет, все гораздо серьезней.
Если бы Украина была просто вторым государством единого народа, никаких нерешаемых проблем бы не было — ну разошлись, живут как братья-соседи, могут ругаться, но в итоге все равно помирятся, а затем и воссоединятся. Но смысл существования нынешней Украины совсем в другом, из нее сознательно делают "анти-Россию":
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телеканала Россия 1 Павла Зарубина. 09 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:38
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся".
То есть это прямая декларация: если украинская власть, оказавшись в "положении добровольного заложника чужой геополитической воли", делает ставку на превращение своей страны в "анти-Россию", то все (и в Киеве, и на Западе) должны понимать, что Россия никогда не смирится с существованием "анти-России". Все предельно ясно и честно.
И главное, абсолютно правильно: у России просто нет другого пути. Антивещество уничтожает вещество — "анти-Россия" создается, чтобы уничтожить Россию. Россию не просто сдерживают, ее хотят обречь на самоуничтожение в братоубийственной вражде. Разбивают единый народ, стравливают его части между собой, замыкают на внутренней смуте. А уж происходящее на Украине Путин и вовсе сравнил с применением оружия массового поражения:
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии Союз 90/Зеленые Робертом Хабеком - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 08:00
Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю
"Самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия — их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения".
При этом проект "анти-России", естественно, не имеет собственной воли:
"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней".
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 08:00
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
При этом Путин не ставит знак равенства между украинской властью и народом — подчеркивает, что "Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины", а "жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь":
"В проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость. На тех, кто говорит о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из возникшего тупика, вешают ярлык "пророссийских" агентов.
Повторю, для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей — миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье...
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 14:25
Дело Медведчука решает судьбу Украины
"Правильным" патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую государственность, как мы понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Ненависть и озлобление — и мировая история это не раз доказывала — весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями".
Тут все предельно откровенно: Украина — "анти-Россия" не суверенна, и дальнейшие усилия по строительству такого "государства" приведут к его краху. Россия не будет молча наблюдать за происходящим:
"Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну".
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:00
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
Это не угрозы, это констатация реальности. И предупреждение. Альтернатива нынешнему пути Киева есть — и о ней все прекрасно знают. Путин напоминает о ней на понятных для всех примерах, сравнивая Украину и Россию с Австрией и Германией, то есть двумя немецкими государствами:
"Действующие власти на Украине любят ссылаться на западный опыт, рассматривают его как образец для подражания. Так посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада. Близкие по этническому составу, культуре, фактически с одним языком, они при этом остаются суверенными государствами, со своими интересами, со своей внешней политикой. Но это не мешает их самой тесной интеграции или союзническим отношениям. У них весьма условные, прозрачные границы. И граждане, пересекая их, чувствуют себя как дома. Создают семьи, учатся, работают, занимаются бизнесом. Кстати, так же, как и миллионы уроженцев Украины, которые живут сейчас в России. Для нас они — свои, родные".
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 08:00
Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань
Мы готовы обсуждать с Украиной самые сложные вопросы, пишет Путин, "но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами".
Нынешняя украинская "элита" лишена субъектности — и она лишает ее и свою страну. Потому что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией", убежден Путин. Потому что "вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ".
Джо Байден приветствует жителей Киева, Украина. 22 июля 2009 года - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:27
"С нами США!" Украина снова поверила, что американцы будут воевать за нее
И тут Путин обращается уже в первую очередь к народу Украины: "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине — решать ее гражданам". Да, Путин говорит с той частью единого народа, которая сейчас переживает тяжелые испытания, на которой ставят эксперимент по перекодированию в антирусских.
Но разве можно на них рассчитывать? Конечно, можно — и нужно. Потому что в нашей общей истории главной силой, восстанавливавшей народное единство, как раз и был наш народ, часть которого не раз оказывалась под иноплеменным, иноверческим господством, но всегда помнила о том, что она часть общего, великого общего. Воссоединение придет и на этот раз, потому что есть Россия, которая ощущает свою ответственность за весь народ, какими бы временными границами он не был разделен, какие бы внешние силы не пытались его раздробить. Путин не просто напоминает нам нашу историю — он призывает нас выправить ее тяжелый вывих, вернуться на общую столбовую дорогу русского пути.
 
РоссияВладимир ПутинСШАКиевУкраинаКолумнисты - АвторыАвторыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
Лента новостейМолния