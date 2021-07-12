https://ria.ru/20210712/putin-1740960128.html

Путин написал статью об Украине

Путин написал статью об Украине - РИА Новости, 12.07.2021

Путин написал статью об Украине

Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, текст опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:03

2021-07-12T17:03

2021-07-12T19:36

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740712471_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_008a83e2fce8330968c68194e7e4c98f.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, текст опубликовали на сайте Кремля.В ходе последней прямой линии с гражданами президент пообещал, что напишет аналитический материал о России и Украине, где изложит свое отношение к сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также выразил надежду, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах.В самом начале Путин отметил, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями одного исторического и духовного пространства, он воспринимает как большую общую беду. Глава государства отметил, что сегодня "правильным" патриотом на Украине признают лишь того, кто ненавидит Россию. Но "ненависть и озлобление <...> — весьма зыбкое основание для суверенитета".Как напомнил президент, Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. Он указал, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, а глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС.Как отметил глава государства, нынешний президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами о достижении мира, но его "обещания оказались враньем". В своей статье Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс.Путин напомнил, что жители Донецка и Луганска взя­ли в руки оружие, чтобы защитить себя, свой дом и язык. После погромов, прокатившихся по всей стране, и пожара 2 мая 2014 года в Одессе у них не оставалось другого выбора.Сегодня на Украине идет милитаризация, вводится прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, подчеркнул Путин. Все это, по его словам, происходит на фоне создания в украинском обществе атмосферы страха, агрессивной риторики, потакания неонацистам. Миной замедленного действия, которая впоследствии взорвалась, Путин назвал закрепленное в конституции 1924 года право союзных республик на выход из состава СССР.Российский лидер напомнил, что 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании СНГ, в котором объявлялось, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". А Украина Устав СНГ не подписала и не ратифицировала, добавил президент.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина