https://ria.ru/20210712/putin-1740960128.html
Путин написал статью об Украине
Путин написал статью об Украине - РИА Новости, 12.07.2021
Путин написал статью об Украине
Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, текст опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:03
2021-07-12T17:03
2021-07-12T19:36
украина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, текст опубликовали на сайте Кремля.В ходе последней прямой линии с гражданами президент пообещал, что напишет аналитический материал о России и Украине, где изложит свое отношение к сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также выразил надежду, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах.В самом начале Путин отметил, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями одного исторического и духовного пространства, он воспринимает как большую общую беду. Глава государства отметил, что сегодня "правильным" патриотом на Украине признают лишь того, кто ненавидит Россию. Но "ненависть и озлобление <...> — весьма зыбкое основание для суверенитета".Как напомнил президент, Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. Он указал, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, а глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС.Как отметил глава государства, нынешний президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами о достижении мира, но его "обещания оказались враньем". В своей статье Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс.Путин напомнил, что жители Донецка и Луганска взяли в руки оружие, чтобы защитить себя, свой дом и язык. После погромов, прокатившихся по всей стране, и пожара 2 мая 2014 года в Одессе у них не оставалось другого выбора.Сегодня на Украине идет милитаризация, вводится прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, подчеркнул Путин. Все это, по его словам, происходит на фоне создания в украинском обществе атмосферы страха, агрессивной риторики, потакания неонацистам. Миной замедленного действия, которая впоследствии взорвалась, Путин назвал закрепленное в конституции 1924 года право союзных республик на выход из состава СССР.Российский лидер напомнил, что 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании СНГ, в котором объявлялось, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". А Украина Устав СНГ не подписала и не ратифицировала, добавил президент.
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украина
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин
написал статью об историческом единстве русских и украинцев, текст опубликовали на сайте
Кремля.
В ходе последней прямой линии с гражданами президент пообещал, что напишет аналитический материал о России
и Украине
, где изложит свое отношение к сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также выразил надежду, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах.
В самом начале Путин отметил, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями одного исторического и духовного пространства, он воспринимает как большую общую беду.
"Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа".
Глава государства отметил, что сегодня "правильным" патриотом на Украине признают лишь того, кто ненавидит Россию. Но "ненависть и озлобление <...> — весьма зыбкое основание для суверенитета".
Как напомнил президент, Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна.
"Современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза".
Он указал, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, а глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС.
"В Киеве используют свою "политическую арифметику", но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов".
Как отметил глава государства, нынешний президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами о достижении мира, но его "обещания оказались враньем".
"Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала".
В своей статье Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс.
"Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю — под протекторатом, контролем со стороны западных держав".
Путин напомнил, что жители Донецка и Луганска взяли в руки оружие, чтобы защитить себя, свой дом и язык. После погромов, прокатившихся по всей стране, и пожара 2 мая 2014 года в Одессе у них не оставалось другого выбора.
Сегодня на Украине идет милитаризация, вводится прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, подчеркнул Путин. Все это, по его словам, происходит на фоне создания в украинском обществе атмосферы страха, агрессивной риторики, потакания неонацистам.
"Под таким же прикрытием проходит и поглощение остатков украинской экономики, эксплуатация ее природных ресурсов. Не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит — очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кредиты, но под свои условия и интересы, под преференции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предполагается, что это придется делать не только сегодняшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам".
Миной замедленного действия, которая впоследствии взорвалась, Путин назвал закрепленное в конституции 1924 года право союзных республик на выход из состава СССР.
Российский лидер напомнил, что 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании СНГ, в котором объявлялось, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". А Украина Устав СНГ не подписала и не ратифицировала, добавил президент.
"Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ. Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине — решать ее гражданам".