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Путин написал статью об Украине
Путин написал статью об Украине - РИА Новости, 12.07.2021
Путин написал статью об Украине
Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, текст опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:03
2021-07-12T19:36
украина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, текст опубликовали на сайте Кремля.В ходе последней прямой линии с гражданами президент пообещал, что напишет аналитический материал о России и Украине, где изложит свое отношение к сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также выразил надежду, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах.В самом начале Путин отметил, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями одного исторического и духовного пространства, он воспринимает как большую общую беду. Глава государства отметил, что сегодня "правильным" патриотом на Украине признают лишь того, кто ненавидит Россию. Но "ненависть и озлобление &lt;...&gt; — весьма зыбкое основание для суверенитета".Как напомнил президент, Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. Он указал, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, а глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС.Как отметил глава государства, нынешний президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами о достижении мира, но его "обещания оказались враньем". В своей статье Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс.Путин напомнил, что жители Донецка и Луганска взя­ли в руки оружие, чтобы защитить себя, свой дом и язык. После погромов, прокатившихся по всей стране, и пожара 2 мая 2014 года в Одессе у них не оставалось другого выбора.Сегодня на Украине идет милитаризация, вводится прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, подчеркнул Путин. Все это, по его словам, происходит на фоне создания в украинском обществе атмосферы страха, агрессивной риторики, потакания неонацистам. Миной замедленного действия, которая впоследствии взорвалась, Путин назвал закрепленное в конституции 1924 года право союзных республик на выход из состава СССР.Российский лидер напомнил, что 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании СНГ, в котором объявлялось, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". А Украина Устав СНГ не подписала и не ратифицировала, добавил президент.
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РИА Новости
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4.7
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украина

Путин написал статью об Украине

17:03 12.07.2021 (обновлено: 19:36 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, текст опубликовали на сайте Кремля.
В ходе последней прямой линии с гражданами президент пообещал, что напишет аналитический материал о России и Украине, где изложит свое отношение к сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также выразил надежду, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах.
В самом начале Путин отметил, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями одного исторического и духовного пространства, он воспринимает как большую общую беду.

"Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства. Формула, которая применяется, извест­на испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа".

Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Владимир Путин
Глава государства отметил, что сегодня "правильным" патриотом на Украине признают лишь того, кто ненавидит Россию. Но "ненависть и озлобление <...> — весьма зыбкое основание для суверенитета".
Как напомнил президент, Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна.

"Современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи. Мы знаем и помним, что в зна­чи­тельной степени она создавалась за счет истори­ческой Рос­сии. Достаточно срав­нить, какие земли воссое­динились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза".

Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Владимир Путин
Он указал, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, а глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС.

"В Киеве используют свою "поли­ти­ческую ариф­метику", но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 милл­иарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов".

Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Владимир Путин
Как отметил глава государства, нынешний президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами о достижении мира, но его "обещания оказались враньем".
"Ничего не изме­нилось. А в чем-то ситуация на Укра­ине и вокруг Донбасса еще и деградировала".
Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Владимир Путин
В своей статье Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс.

"Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с ДНР и ЛНР при посред­ничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю — под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав".

Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Владимир Путин
Путин напомнил, что жители Донецка и Луганска взя­ли в руки оружие, чтобы защитить себя, свой дом и язык. После погромов, прокатившихся по всей стране, и пожара 2 мая 2014 года в Одессе у них не оставалось другого выбора.
Сегодня на Украине идет милитаризация, вводится прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, подчеркнул Путин. Все это, по его словам, происходит на фоне создания в украинском обществе атмосферы страха, агрессивной риторики, потакания неонацистам.

"Под таким же прикрытием проходит и поглощение остатков украинской эко­номики, эксплуатация ее природных ресур­сов. Не за горами распродажа сельхоз­земель, а кто их скупит — очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кредиты, но под свои условия и интересы, под префе­рен­ции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предпо­лагается, что это придется делать не только сегодняшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам".

Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Владимир Путин
Миной замедленного действия, которая впоследствии взорвалась, Путин назвал закрепленное в конституции 1924 года право союзных республик на выход из состава СССР.
Российский лидер напомнил, что 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании СНГ, в котором объявлялось, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". А Украина Устав СНГ не подписала и не ратифицировала, добавил президент.

"Убежден, что подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнерстве с Россией. Наши духов­ные, человеческие, цивилизационные связи форми­ровались столетиями, восходят к одним истокам, зака­лялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих мил­лионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ. Сейчас эти слова воспри­нимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине — решать ее граж­данам".

Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Владимир Путин
 
Украина
 
 
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