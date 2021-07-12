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Сенатор назвал статью Путина посылом братскому украинскому народу
Сенатор назвал статью Путина посылом братскому украинскому народу - РИА Новости, 12.07.2021
Сенатор назвал статью Путина посылом братскому украинскому народу
Статья президента РФ Владимира Путина об Украине - это посыл братскому здравомыслящему украинскому народу, сказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:01
2021-07-12T20:01
россия
сергей цеков
владимир путин
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина об Украине - это посыл братскому здравомыслящему украинскому народу, сказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Российский президент, в частности, заявил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки."В своей статье российский президент дал очень правильные оценки взаимоотношениям наших стран. Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе, мы один народ", - сказал парламентарий.Он полагает, что статья российского лидера - "это посыл братскому украинскому народу", тем здравомыслящим людям, которые объективно оценивают возможности сотрудничества наших государств.По мнению Цекова, эта статья "вызовет общественную дискуссию, в том числе и на Украине". По его мнению, националисты будут от этого "беситься".Законодатель считает, что на статью президента РФ обратят внимание и на Западе, однако западные партнеры "не заинтересованы в том, чтобы у России и Украины были дружественные отношения".
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740990529.html
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россия, сергей цеков, владимир путин, украина, в мире
Сенатор назвал статью Путина посылом братскому украинскому народу
20:01 12.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Цеков назвал статью Путина посылом братскому украинскому народу

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина об Украине - это посыл братскому здравомыслящему украинскому народу, сказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Российский президент, в частности, заявил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки.
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"В своей статье российский президент дал очень правильные оценки взаимоотношениям наших стран. Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе, мы один народ", - сказал парламентарий.
Он полагает, что статья российского лидера - "это посыл братскому украинскому народу", тем здравомыслящим людям, которые объективно оценивают возможности сотрудничества наших государств.
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По мнению Цекова, эта статья "вызовет общественную дискуссию, в том числе и на Украине". По его мнению, националисты будут от этого "беситься".
Законодатель считает, что на статью президента РФ обратят внимание и на Западе, однако западные партнеры "не заинтересованы в том, чтобы у России и Украины были дружественные отношения".
 
РоссияСергей ЦековВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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