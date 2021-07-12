https://ria.ru/20210712/ukraina-1740993942.html

Сенатор назвал статью Путина посылом братскому украинскому народу

Сенатор назвал статью Путина посылом братскому украинскому народу - РИА Новости, 12.07.2021

Сенатор назвал статью Путина посылом братскому украинскому народу

Статья президента РФ Владимира Путина об Украине - это посыл братскому здравомыслящему украинскому народу, сказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:01

2021-07-12T20:01

2021-07-12T20:01

россия

сергей цеков

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина об Украине - это посыл братскому здравомыслящему украинскому народу, сказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Российский президент, в частности, заявил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки."В своей статье российский президент дал очень правильные оценки взаимоотношениям наших стран. Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе, мы один народ", - сказал парламентарий.Он полагает, что статья российского лидера - "это посыл братскому украинскому народу", тем здравомыслящим людям, которые объективно оценивают возможности сотрудничества наших государств.По мнению Цекова, эта статья "вызовет общественную дискуссию, в том числе и на Украине". По его мнению, националисты будут от этого "беситься".Законодатель считает, что на статью президента РФ обратят внимание и на Западе, однако западные партнеры "не заинтересованы в том, чтобы у России и Украины были дружественные отношения".

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740990529.html

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

россия

украина

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россия, сергей цеков, владимир путин, украина, в мире