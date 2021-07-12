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Коллегия разрешила возбудить дело против московской судьи Кондрат
Коллегия разрешила возбудить дело против московской судьи Кондрат - РИА Новости, 12.07.2021
Коллегия разрешила возбудить дело против московской судьи Кондрат
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:59
2021-07-12T14:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, передает корреспондент РИА Новости.О согласии на возбуждение дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ просил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы."Дать согласие на возбуждение уголовного дела", - огласил решение председатель коллегии.Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по Арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.Как заявил представитель CR РФ Павел Кондратьев на заседании ВККС, обстоятельства дела подтверждаются объективными обстоятельствами, в том числе детальными показаниями судьи, которая также передала следствию вещдоки, записи с личного диктофона, записки, в которых указано, кого привлечь, а кого не привлекать к субсидиарной ответственности.По словам следователя, Кондрат "на вызовы следователя не являлась, ее местонахождение не установлено".Сама она на заседание не пришла, ее интересы представлял адвокат. По словам защитника Алексея Ковалева, Кондрат все это время находилась на рабочем месте, исполняла свои обязанности, следователи при желании могли бы с ней связаться. Он добавил, что судья сама подала ходатайство с просьбой взять у нее объяснения.Ковалев заявил, что в деле нет данных о самом событии преступления, а деньги передавались на покупку квартиры.Адвокат просил о переносе заседания – по его словам, Кондрат хотела лично дать квалифколлегии объяснения, но находится на больничном. Череда проблем, не только ее, но и ее сына, которого обвиняют в совершении убийства, подорвала здоровье судьи - она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса, добавил защитник.Кондрат слушает дела о банкротстве, работает судьей, согласно информации на сайте Арбитражного суда, с 2008 года.
https://ria.ru/20210315/vzyatka-1601331845.html
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москва, происшествия
Коллегия разрешила возбудить дело против московской судьи Кондрат
14:59 12.07.2021
 
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Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Коллегия разрешила возбудить дело о посредничестве во взяточничестве против судьи Елены Кондрат

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, передает корреспондент РИА Новости.
О согласии на возбуждение дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ просил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
"Дать согласие на возбуждение уголовного дела", - огласил решение председатель коллегии.
Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.
По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по Арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.
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Как заявил представитель CR РФ Павел Кондратьев на заседании ВККС, обстоятельства дела подтверждаются объективными обстоятельствами, в том числе детальными показаниями судьи, которая также передала следствию вещдоки, записи с личного диктофона, записки, в которых указано, кого привлечь, а кого не привлекать к субсидиарной ответственности.
По словам следователя, Кондрат "на вызовы следователя не являлась, ее местонахождение не установлено".
Сама она на заседание не пришла, ее интересы представлял адвокат. По словам защитника Алексея Ковалева, Кондрат все это время находилась на рабочем месте, исполняла свои обязанности, следователи при желании могли бы с ней связаться. Он добавил, что судья сама подала ходатайство с просьбой взять у нее объяснения.
Ковалев заявил, что в деле нет данных о самом событии преступления, а деньги передавались на покупку квартиры.
Адвокат просил о переносе заседания – по его словам, Кондрат хотела лично дать квалифколлегии объяснения, но находится на больничном. Череда проблем, не только ее, но и ее сына, которого обвиняют в совершении убийства, подорвала здоровье судьи - она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса, добавил защитник.
Кондрат слушает дела о банкротстве, работает судьей, согласно информации на сайте Арбитражного суда, с 2008 года.
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