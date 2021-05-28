https://ria.ru/20210528/sudya-1734640706.html

СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы

СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы - РИА Новости, 28.05.2021

СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы

Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:36

2021-05-28T17:36

2021-05-28T17:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинский областной суд

красноярский краевой суд

александр бастрыкин

москва

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ."Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке предстоящего 31 мая заседания.Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.Кондрат слушает дела о банкротстве, работает судьей, согласно информации на сайте Арбитражного суда, с 2008 года.Всего на заседании ВККС 31 мая будет рассмотрено несколько подобных обращений СК.Глава ведомства Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Усть-Удинского суда Иркутской области в отставке Александра Мартыновича по двум эпизодам статьи 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), судьи в отставке Красноярского краевого суда Вячеслава Емельянова по части 3 статьи 204 (коммерческий подкуп), судьи Шпаковского суда Ставропольского края Евгения Гладских (покушение на мошенничество).За покушение на мошенничество, а также за превышение должностных полномочий хотят привлечь судью Октябрьского суда Краснодара Геннадия Байрака. Дело о мошенничестве грозит и судье в отставке Центрального суда Кемерово Вячеславу Дощицину.Помимо этого, ВККС рассмотрит представление Бастрыкина о даче согласия на исполнение определения судебной коллегии Челябинского областного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи в отставке Коркинского суда Челябинской области Сергея Югова.Судья в отставке сохраняет все привилегии статуса - для возбуждения дела также необходимо согласие ВККС.

https://ria.ru/20210518/prigovor-1732837452.html

https://ria.ru/20210422/prigovor-1729462330.html

https://ria.ru/20210423/vzyatki-1729611126.html

россия

москва

челябинская область

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