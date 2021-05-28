Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/sudya-1734640706.html
СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы
СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы - РИА Новости, 28.05.2021
СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы
Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:36
2021-05-28T17:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинский областной суд
красноярский краевой суд
александр бастрыкин
москва
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ."Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке предстоящего 31 мая заседания.Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.Кондрат слушает дела о банкротстве, работает судьей, согласно информации на сайте Арбитражного суда, с 2008 года.Всего на заседании ВККС 31 мая будет рассмотрено несколько подобных обращений СК.Глава ведомства Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Усть-Удинского суда Иркутской области в отставке Александра Мартыновича по двум эпизодам статьи 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), судьи в отставке Красноярского краевого суда Вячеслава Емельянова по части 3 статьи 204 (коммерческий подкуп), судьи Шпаковского суда Ставропольского края Евгения Гладских (покушение на мошенничество).За покушение на мошенничество, а также за превышение должностных полномочий хотят привлечь судью Октябрьского суда Краснодара Геннадия Байрака. Дело о мошенничестве грозит и судье в отставке Центрального суда Кемерово Вячеславу Дощицину.Помимо этого, ВККС рассмотрит представление Бастрыкина о даче согласия на исполнение определения судебной коллегии Челябинского областного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи в отставке Коркинского суда Челябинской области Сергея Югова.Судья в отставке сохраняет все привилегии статуса - для возбуждения дела также необходимо согласие ВККС.
https://ria.ru/20210518/prigovor-1732837452.html
https://ria.ru/20210422/prigovor-1729462330.html
https://ria.ru/20210423/vzyatki-1729611126.html
россия
москва
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинский областной суд, красноярский краевой суд, александр бастрыкин, москва, челябинская область, происшествия

СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы

17:36 28.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
"Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке предстоящего 31 мая заседания.
Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 16:55
В Москве известному адвокату дали три года за покушение на мошенничество
Кондрат слушает дела о банкротстве, работает судьей, согласно информации на сайте Арбитражного суда, с 2008 года.
Всего на заседании ВККС 31 мая будет рассмотрено несколько подобных обращений СК.
Глава ведомства Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Усть-Удинского суда Иркутской области в отставке Александра Мартыновича по двум эпизодам статьи 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), судьи в отставке Красноярского краевого суда Вячеслава Емельянова по части 3 статьи 204 (коммерческий подкуп), судьи Шпаковского суда Ставропольского края Евгения Гладских (покушение на мошенничество).
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 14:18
Суд приговорил подполковника-миллиардера Черкалина к семи годам колонии
За покушение на мошенничество, а также за превышение должностных полномочий хотят привлечь судью Октябрьского суда Краснодара Геннадия Байрака. Дело о мошенничестве грозит и судье в отставке Центрального суда Кемерово Вячеславу Дощицину.
Помимо этого, ВККС рассмотрит представление Бастрыкина о даче согласия на исполнение определения судебной коллегии Челябинского областного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи в отставке Коркинского суда Челябинской области Сергея Югова.
Судья в отставке сохраняет все привилегии статуса - для возбуждения дела также необходимо согласие ВККС.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 12:44
Генпрокурор призвал изменить законы о мелком взяточничестве
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Челябинский областной судКрасноярский краевой судАлександр БастрыкинМоскваЧелябинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния