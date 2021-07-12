https://ria.ru/20210712/studenty-1740866360.html

В аппарате Чернышенко рассказали о программе студенческого туризма

В аппарате Чернышенко рассказали о программе студенческого туризма - РИА Новости, 12.07.2021

В аппарате Чернышенко рассказали о программе студенческого туризма

Проживание в общежитии в рамках программы студенческого туризма будет стоить от 35 до 550 рублей в сутки в зависимости от типа комнаты и наличия питания,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:44

2021-07-12T08:44

2021-07-12T08:44

туризм

россия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Проживание в общежитии в рамках программы студенческого туризма будет стоить от 35 до 550 рублей в сутки в зависимости от типа комнаты и наличия питания, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Как сообщалось ранее, программа подготовлена по поручению президента России Владимира Путина. В рамках нее студенты российских университетов с 15 июля по 25 августа 2021 года смогут путешествовать по регионам России и проживать по доступным ценам в кампусах и общежитиях вузов, которые участвуют в пилотном проекте.Отмечается, что в 2021 году в пилотную программу вошли 15 российских университетов. Остановиться в вузовских кампусах и общежитиях партнеров программы можно будет в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе и Иркутске."В настоящее время по поручению президента создается сеть кампусов мирового уровня, выделяется финансирование на капитальные ремонты и реконструкцию имеющихся общежитий и студгородков. Поэтому вариантов комфортного отдыха для студентов-туристов от года к году будет становиться все больше. На сегодняшний день к проекту подключились 15 российских университетов", - приводит аппарат слова Чернышенко.Он добавил, что программа нацелена на развитие внутреннего туризма в России и создание возможностей доступного безопасного отдыха для студентов, благодаря использованию инфраструктуры кампусов и общежитий вузов."Реализация программы позволит укрепить межвузовские связи, познакомить студентов с коллегами из регионов, дать толчок не только личному, но и научному сотрудничеству. Во время путешествий рождаются самые яркие воспоминания юности и новые идеи, которые быстро смогут стать совместными научными и технологическими проектами. Вузы создадут все необходимые условия: предоставят студентам размещение и позаботятся об их досуге", — цитирует аппарат главу Минобрнауки России Валерия Фалькова.Он также рассказал, что для удобства поиска вариантов размещения во время путешествий в те регионы, которые участвуют в пилотном проекте программы, создана информационная платформа студтуризм.рф. На ней студенты могут подать заявку на бронирование жилья с указанием даты предполагаемого путешествия. Кроме стандартной информации об объекте размещения, его характеристиках и местоположении, на сайте можно будет ознакомиться с туристической программой каждой конкретной территории и набором дополнительных услуг, предлагаемых принимающей стороной.Студенты могут путешествовать по программе как самостоятельно за свой счет, так и в составе организованных от своего вуза групп, где расходы на себя берет направляющая сторона, а также организуется туристическая программа. В таком случае вуз оплачивает или компенсирует в полном объеме затраты на проезд до места пребывания, питание, проживание в общежитии или кампусе принимающего вуза. Организация культурно-познавательной туристической программы и культурно-досуговых мероприятий, а также консультационная поддержка и сопровождение групп возлагаются на принимающий вуз.В аппарате уточнили, что в связи с риском распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 прорабатываются рекомендации для регионов и вузов, участвующих в программе.

https://sn.ria.ru/20210625/turizm-1738542449.html

https://ria.ru/20210517/puteshestviya-1732672530.html

https://sn.ria.ru/20210421/studenty-1729264820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм