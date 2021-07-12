В Волгограде полицейские устроили погоню со стрельбой за угонщиком такси
Инспекторам ДПС в Волгограде пришлось открыть стрельбу во время погони за угонщиком такси
ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Инспекторам ДПС в Волгограде пришлось стрелять по колесам угнанного такси, чтобы задержать подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, в ночь на понедельник инспекторы ДПС в Волгограде обнаружили на дороге Renault Logan, который числился в угоне. Полицейские потребовали от водителя машины остановиться, тот прибавил скорость и, уходя от погони, нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации.
"Автомобиль был выведен с городских улиц, после чего в соответствии с федеральным законом "О полиции" для остановки транспортного средства инспектор ДПС из окна служебного автомобиля произвел из табельного оружия предупредительные выстрелы в воздух и прицельные выстрелы по колесам, после чего водитель был задержан", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что пострадавших в результате стрельбы нет.
По данным ведомства, за рулем Renault Logan оказался ранее судимый житель Оренбурга, машину он угнал у таксиста, когда тот довез его до места назначения. Составлены протоколы за нарушения ПДД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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