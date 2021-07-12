На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка"
15:28 12.07.2021 (обновлено: 15:31 12.07.2021)
На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Создание международной арктической станции "Снежинка" началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале приступают к реализации стратегического проекта мирового уровня: созданию международной арктической станции "Снежинка", - говорится в сообщении.
Соответствующее соглашение подписали в Москве губернатор округа Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.
"Мы начинаем реализацию этого проекта с одним из лучших в мире университетов - МФТИ. Там уже накоплен практический опыт решения таких нестандартных задач. Исследователи будут на практике заниматься вопросами, стоящими сегодня в актуальной энергетической повестке, – использование водорода, резервные источники и накопители энергии, ветропарки. В российской Арктике огромные богатства, которые будут осваиваться в ближайшие десятилетия. Уже сейчас стоит вопрос поиска для этого эффективных решений - автономных, без необходимости подводить огромные ресурсы и не строить новые города", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала.
По его словам, ученые стационара будут искать эти решения и применять их на практике, используя все лучшее, что есть в российской науке.
Международная станция станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий. Ямальские ученые на площадке научного центра смогут проводить исследования по изменению климата и криолитозоны, прогнозировать ее состояние, работать над новыми методами и технологиями "умного" геотехнического и геокриологического мониторинга, испытывать препараты для обеспечения геоэкологической безопасности экосистем и строительных объектов, заниматься гидрологическими исследованиями.
Проект позволит добиться эффективного развития ямальской науки и обеспечить "умную специализацию" региона, отмечают власти.