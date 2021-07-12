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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210712/stantsiya-1740940049.html
На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка"
На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка" - РИА Новости, 12.07.2021
На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка"
Создание международной арктической станции "Снежинка" началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:28
2021-07-12T15:31
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дмитрий артюхов
арктика
дмитрий ливанов
ямал
московский физико-технический институт
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Создание международной арктической станции "Снежинка" началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."На Ямале приступают к реализации стратегического проекта мирового уровня: созданию международной арктической станции "Снежинка", - говорится в сообщении.Соответствующее соглашение подписали в Москве губернатор округа Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов."Мы начинаем реализацию этого проекта с одним из лучших в мире университетов - МФТИ. Там уже накоплен практический опыт решения таких нестандартных задач. Исследователи будут на практике заниматься вопросами, стоящими сегодня в актуальной энергетической повестке, – использование водорода, резервные источники и накопители энергии, ветропарки. В российской Арктике огромные богатства, которые будут осваиваться в ближайшие десятилетия. Уже сейчас стоит вопрос поиска для этого эффективных решений - автономных, без необходимости подводить огромные ресурсы и не строить новые города", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала.По его словам, ученые стационара будут искать эти решения и применять их на практике, используя все лучшее, что есть в российской науке.Международная станция станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий. Ямальские ученые на площадке научного центра смогут проводить исследования по изменению климата и криолитозоны, прогнозировать ее состояние, работать над новыми методами и технологиями "умного" геотехнического и геокриологического мониторинга, испытывать препараты для обеспечения геоэкологической безопасности экосистем и строительных объектов, заниматься гидрологическими исследованиями.Проект позволит добиться эффективного развития ямальской науки и обеспечить "умную специализацию" региона, отмечают власти.
https://ria.ru/20210706/granty-1740119681.html
https://ria.ru/20210604/yanao-1735673423.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, дмитрий артюхов, арктика, дмитрий ливанов, ямал, московский физико-технический институт, москва
На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка"
15:28 12.07.2021 (обновлено: 15:31 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан
Вид на Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Создание международной арктической станции "Снежинка" началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале приступают к реализации стратегического проекта мирового уровня: созданию международной арктической станции "Снежинка", - говорится в сообщении.
Соответствующее соглашение подписали в Москве губернатор округа Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.
"Мы начинаем реализацию этого проекта с одним из лучших в мире университетов - МФТИ. Там уже накоплен практический опыт решения таких нестандартных задач. Исследователи будут на практике заниматься вопросами, стоящими сегодня в актуальной энергетической повестке, – использование водорода, резервные источники и накопители энергии, ветропарки. В российской Арктике огромные богатства, которые будут осваиваться в ближайшие десятилетия. Уже сейчас стоит вопрос поиска для этого эффективных решений - автономных, без необходимости подводить огромные ресурсы и не строить новые города", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала.
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По его словам, ученые стационара будут искать эти решения и применять их на практике, используя все лучшее, что есть в российской науке.
Международная станция станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий. Ямальские ученые на площадке научного центра смогут проводить исследования по изменению климата и криолитозоны, прогнозировать ее состояние, работать над новыми методами и технологиями "умного" геотехнического и геокриологического мониторинга, испытывать препараты для обеспечения геоэкологической безопасности экосистем и строительных объектов, заниматься гидрологическими исследованиями.
Проект позволит добиться эффективного развития ямальской науки и обеспечить "умную специализацию" региона, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ОбществоДмитрий АртюховАрктикаДмитрий ЛивановЯмалМосковский физико-технический институтМосква
 
 
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