https://ria.ru/20210712/stantsiya-1740940049.html

На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка"

На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка" - РИА Новости, 12.07.2021

На Ямале началось создание международной арктической станции "Снежинка"

Создание международной арктической станции "Снежинка" началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:28

2021-07-12T15:28

2021-07-12T15:31

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямало-ненецкий автономный округ

общество

дмитрий артюхов

арктика

дмитрий ливанов

ямал

московский физико-технический институт

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Создание международной арктической станции "Снежинка" началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."На Ямале приступают к реализации стратегического проекта мирового уровня: созданию международной арктической станции "Снежинка", - говорится в сообщении.Соответствующее соглашение подписали в Москве губернатор округа Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов."Мы начинаем реализацию этого проекта с одним из лучших в мире университетов - МФТИ. Там уже накоплен практический опыт решения таких нестандартных задач. Исследователи будут на практике заниматься вопросами, стоящими сегодня в актуальной энергетической повестке, – использование водорода, резервные источники и накопители энергии, ветропарки. В российской Арктике огромные богатства, которые будут осваиваться в ближайшие десятилетия. Уже сейчас стоит вопрос поиска для этого эффективных решений - автономных, без необходимости подводить огромные ресурсы и не строить новые города", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала.По его словам, ученые стационара будут искать эти решения и применять их на практике, используя все лучшее, что есть в российской науке.Международная станция станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий. Ямальские ученые на площадке научного центра смогут проводить исследования по изменению климата и криолитозоны, прогнозировать ее состояние, работать над новыми методами и технологиями "умного" геотехнического и геокриологического мониторинга, испытывать препараты для обеспечения геоэкологической безопасности экосистем и строительных объектов, заниматься гидрологическими исследованиями.Проект позволит добиться эффективного развития ямальской науки и обеспечить "умную специализацию" региона, отмечают власти.

https://ria.ru/20210706/granty-1740119681.html

https://ria.ru/20210604/yanao-1735673423.html

арктика

ямал

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, дмитрий артюхов, арктика, дмитрий ливанов, ямал, московский физико-технический институт, москва