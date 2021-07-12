https://ria.ru/20210712/skafandr-1740863366.html
Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины
Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины - РИА Новости, 12.07.2021
Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины
Защититься от нового коронавируса без обязательного ношения масок и вакцинации можно только надев на себя скафандр, считает доктор биологических наук,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T07:39
2021-07-12T07:39
2021-07-12T07:39
сергей нетесов
коронавирус covid-19
российская академия наук
новосибирский государственный университет
общество
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Защититься от нового коронавируса без обязательного ношения масок и вакцинации можно только надев на себя скафандр, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Ученый отметил, что единственный путь реальной борьбы с коронавирусом – скорейшая вакцинация и ношение масок везде, где есть люди, то есть судьба эпидемии напрямую зависит от позиции людей."Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились", - сказал специалист.
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859936.html
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сергей нетесов, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество
Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины
Ученый Нетесов назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19 без вакцины