https://ria.ru/20210712/skafandr-1740863366.html

Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины

Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины - РИА Новости, 12.07.2021

Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины

Защититься от нового коронавируса без обязательного ношения масок и вакцинации можно только надев на себя скафандр, считает доктор биологических наук,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T07:39

2021-07-12T07:39

2021-07-12T07:39

сергей нетесов

коронавирус covid-19

российская академия наук

новосибирский государственный университет

общество

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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Защититься от нового коронавируса без обязательного ношения масок и вакцинации можно только надев на себя скафандр, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Ученый отметил, что единственный путь реальной борьбы с коронавирусом – скорейшая вакцинация и ношение масок везде, где есть люди, то есть судьба эпидемии напрямую зависит от позиции людей."Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились", - сказал специалист.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859936.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество