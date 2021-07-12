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На Чукотке экс-главе учебного центра по ГО и ЧС оштрафовали за взятки
На Чукотке экс-главе учебного центра по ГО и ЧС оштрафовали за взятки - РИА Новости, 12.07.2021
На Чукотке экс-главе учебного центра по ГО и ЧС оштрафовали за взятки
Анадырский городской суд назначил штраф в 4 миллиона рублей бывшему начальнику учебно-методического центра по ГО и ЧС Чукотского автономного округа за растрату... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T02:58
2021-07-12T02:58
чукотский автономный округ
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Анадырский городской суд назначил штраф в 4 миллиона рублей бывшему начальнику учебно-методического центра по ГО и ЧС Чукотского автономного округа за растрату бюджетных средств, служебный подлог и получение взяток на 2,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник региональная прокуратура.Ранее прокуратура сообщала, что чиновница с 2013 года по 2020 год дважды растратила бюджетные средства: она оплатила себе фиктивные командировочные расходы на сумму более 130 тысяч рублей. Чтобы скрыть это, она внесла в официальные документы ложные сведения об обучении в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, по данным ведомства, обвиняемая получала взятки от трудоустроенного работника за возможность совмещать вакантную должность, а также от индивидуального предпринимателя - за содействие в финансово-хозяйственной деятельности с учреждением. Сумма взяток составила более 2,5 миллиона рублей.Также суд лишил ее права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.
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чукотский автономный округ, чукотка, происшествия
На Чукотке экс-главе учебного центра по ГО и ЧС оштрафовали за взятки
02:58 12.07.2021
 
© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний
В зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Fotolia / Sebastian Duda

Экс-главе учебного центра по ГО и ЧС Чукотки назначили штраф за растрату, подлог и взятки

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Анадырский городской суд назначил штраф в 4 миллиона рублей бывшему начальнику учебно-методического центра по ГО и ЧС Чукотского автономного округа за растрату бюджетных средств, служебный подлог и получение взяток на 2,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
Ранее прокуратура сообщала, что чиновница с 2013 года по 2020 год дважды растратила бюджетные средства: она оплатила себе фиктивные командировочные расходы на сумму более 130 тысяч рублей. Чтобы скрыть это, она внесла в официальные документы ложные сведения об обучении в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, по данным ведомства, обвиняемая получала взятки от трудоустроенного работника за возможность совмещать вакантную должность, а также от индивидуального предпринимателя - за содействие в финансово-хозяйственной деятельности с учреждением. Сумма взяток составила более 2,5 миллиона рублей.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также наличия ряда смягчающих обстоятельств, в том числе нахождение у подсудимой на иждивении малолетнего, имеющего заболевание ребенка, и добровольное возмещение имущественного ущерба, назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Также суд лишил ее права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.
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