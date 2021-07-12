https://ria.ru/20210712/shtraf-1740858955.html

На Чукотке экс-главе учебного центра по ГО и ЧС оштрафовали за взятки

На Чукотке экс-главе учебного центра по ГО и ЧС оштрафовали за взятки - РИА Новости, 12.07.2021

На Чукотке экс-главе учебного центра по ГО и ЧС оштрафовали за взятки

Анадырский городской суд назначил штраф в 4 миллиона рублей бывшему начальнику учебно-методического центра по ГО и ЧС Чукотского автономного округа за растрату... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T02:58

2021-07-12T02:58

2021-07-12T02:58

чукотский автономный округ

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Анадырский городской суд назначил штраф в 4 миллиона рублей бывшему начальнику учебно-методического центра по ГО и ЧС Чукотского автономного округа за растрату бюджетных средств, служебный подлог и получение взяток на 2,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник региональная прокуратура.Ранее прокуратура сообщала, что чиновница с 2013 года по 2020 год дважды растратила бюджетные средства: она оплатила себе фиктивные командировочные расходы на сумму более 130 тысяч рублей. Чтобы скрыть это, она внесла в официальные документы ложные сведения об обучении в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, по данным ведомства, обвиняемая получала взятки от трудоустроенного работника за возможность совмещать вакантную должность, а также от индивидуального предпринимателя - за содействие в финансово-хозяйственной деятельности с учреждением. Сумма взяток составила более 2,5 миллиона рублей.Также суд лишил ее права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20210708/vzyatka-1740417209.html

чукотский автономный округ

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чукотский автономный округ, чукотка, происшествия