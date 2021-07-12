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Джабаров назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" неадекватными
Джабаров назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" неадекватными - РИА Новости, 12.07.2021
Джабаров назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" неадекватными
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать "Северный поток 2" с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T21:32
2021-07-12T21:45
россия
северный поток — 2
совет федерации рф
владимир зеленский
ангела меркель
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать "Северный поток 2" с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Зеленский ранее на брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в понедельник заявил, что вопрос строительства "Северного потока 2" надо обсуждать в "нормандском" формате, так как трубопровод, по его мнению, несет угрозу безопасности Украины.По его мнению, после таких заявлений Германия откажется иметь дело с Киевом."Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен", - сказал сенатор.
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россия, северный поток — 2, совет федерации рф, владимир зеленский, ангела меркель
Джабаров назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" неадекватными
21:32 12.07.2021 (обновлено: 21:45 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В СФ назвали Зеленского "неадекватным" после его заявления по "Северному потоку — 2"

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать "Северный поток 2" с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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Зеленский ранее на брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в понедельник заявил, что вопрос строительства "Северного потока 2" надо обсуждать в "нормандском" формате, так как трубопровод, по его мнению, несет угрозу безопасности Украины.
"Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и нормандский формат? Что теперь, надо обсуждать в норманнском формате все подряд, все, что происходит в мире?" - заявил Джабаров.
По его мнению, после таких заявлений Германия откажется иметь дело с Киевом.
"Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен", - сказал сенатор.
 
РоссияСеверный поток — 2Совет Федерации РФВладимир ЗеленскийАнгела Меркель
 
 
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