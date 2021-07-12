https://ria.ru/20210712/sf-1741002162.html

Джабаров назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" неадекватными

Джабаров назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" неадекватными - РИА Новости, 12.07.2021

Джабаров назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" неадекватными

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать "Северный поток 2" с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T21:32

2021-07-12T21:32

2021-07-12T21:45

россия

северный поток — 2

совет федерации рф

владимир зеленский

ангела меркель

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать "Северный поток 2" с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Зеленский ранее на брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в понедельник заявил, что вопрос строительства "Северного потока 2" надо обсуждать в "нормандском" формате, так как трубопровод, по его мнению, несет угрозу безопасности Украины.По его мнению, после таких заявлений Германия откажется иметь дело с Киевом."Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20210712/kompensatsiya-1740969252.html

россия

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россия, северный поток — 2, совет федерации рф, владимир зеленский, ангела меркель