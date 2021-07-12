https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html

"С проводкой через "Госуслуги": как покупают поддельные ковид-сертификаты

"С проводкой через "Госуслуги": как покупают поддельные ковид-сертификаты - РИА Новости, 12.07.2021

"С проводкой через "Госуслуги": как покупают поддельные ковид-сертификаты

С введением новых ограничений из-за летней вспышки COVID-19 активизировались те , кто нелегально наживается на продаже ковид-сертификатов. В Сети это не только... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:00

2021-07-12T08:00

2021-07-12T17:16

вакцинация россиян от covid-19

обман

россия

мошенничество

врачи

telegram (приложение)

андрей клишас

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740610647_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_7612b9395c65a70f74efb4bb38f69974.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Мария Семенова. С введением новых ограничений из-за летней вспышки COVID-19 активизировались те , кто нелегально наживается на продаже ковид-сертификатов. В Сети это не только мошенники-кидалы, но и игроки теневого рынка, способные обеспечить соблюдение всех формальностей "с проводкой через госуслуги" без укола. Цена вопроса — от пяти до 20 тысяч рублей. Правда, на сайтах продавцов умалчивается, что ответственность за покупку — вплоть до уголовной."Работа на доверии"Объявления о продаже сертификатов вакцинирования публикуют в соцсетях и telegram-каналах с конца мая. В основном на теневых форумах, где торгуют слитыми базами данных, поддельными документами и предлагают всевозможные "пробивы".Нередко за этим стоят обычные мошенники. Они заманивают самыми выгодными условиями: "проводка" на портале госуслуг, выбор любого региона, дату вакцинации можно указать задним числом — и все за какие-то три-четыре тысячи рублей. Аккаунт одного из таких продавцов в Telegram исчез прямо во время переписки, но мы успели узнать, что за 4,2 тысячи рублей уже через три-четыре часа получим и бумажный, и электронный сертификаты.Общение с другим заходит в тупик после вопроса о гарантиях. Его сертификат стоит 3,5 тысячи рублей. — Без проводки, видимо? — С проводкой. — Когда вторая прививка появится? И как оплачивать? — Вторая в день оформления, первая за 21 день до этого. Оплачивать сразу, как пришлете данные. — А какие гарантии?— А как вы их себе представляете?От предложения заплатить курьеру при получении бумажного сертификата собеседник отказывается. Вариант с 50-процентной предоплатой его тоже не устраивает.В Сети немало отзывов тех, кто принял эти условия. Например: "Подписался на канал. Вступил в переписку. На том конце были вежливы и деловиты. Запросили контактные данные и обещали (мамой клялись, ага) организовать все в лучшем виде. Ну и закономерный итог: денег нет, канал недоступен". Без регистрации и ОМСТеневой рынок — совсем другая история. Большинство продавцов, с которыми удалось связаться, просят за услуги уже около десяти тысяч. Практически все отказываются предоставить бумажный сертификат — "из соображений безопасности". Предлагают просто скачать и распечатать электронную версию с "Госуслуг". Дело в том, что на портале не указывается фамилия врача, проводившего вакцинацию, — только медучреждение. "Цену ломить не буду, так как надеюсь на массовое использование моих услуг! Цена всего десять тысяч рублей! При опте от трех человек всего семь тысяч за каждого!" — говорится в одном из объявлений.Связаться с продавцом не проблема — он постоянно онлайн в Telegram, отвечает в течение нескольких минут. — Что из документов нужно? — Паспорт, главная страница и прописка, СНИЛС, номер мобильного телефона, и вы должны быть зарегистрированы на "Госуслугах". — А регион какой будет? — Ставрополь. — Москву нельзя? Или что поближе? — Нет. Но, по большому счету, разницы нет. Прививаться можно в любом городе. — Вообще с Москвой кто-то работает? — Думаю, нет. Порядок получения заветного сертификата у всех примерно одинаков. Главное условие: подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги". Один из продавцов выразил готовность ограничиться минимальным набором документов: только СНИЛС и номер телефона. Сроки практически одинаковые. Отметка о первой прививке — через один-три дня, о второй — на 21-й день. Впрочем, нашлось и более заманчивое предложение: вторая отметка в день обращения, первая — задним числом. Сертификат из Новосибирска. Стоимость — 17,5 тысячи. В отзывах подтверждают: схема действует. "Самое главное преимущество работы с нами — внесение без дальнейших слетов, в отличие от других сервисов, которые продают сертификаты за 6-12 тысяч. При работе с такими сервисами великий шанс оказаться ни с чем, а еще попасть под статью. У нас вместо госучреждений платные клиники, врачи в которых не боятся попасть", — читаем в объявлении."Не было вакцины"На форумах все чаще жалуются на задержки с отображением информации на "Госуслугах". "Вообще, мы отмечаем сразу, просто сейчас "Госуслуги" работают некорректно, с задержкой до семи дней. Но дата будет та, когда "поставили" прививку", — написал торговец сертификатами из Ставрополя. Опросив нескольких продавцов, выбираем "наиболее привлекательный" вариант — за пять тысяч рублей. Оплата, правда, в биткоинах. Наше условие — работа через гаранта, оплата после появления на "Госуслугах" информации о двух этапах вакцинации и электронного сертификата. Заключили сделку. Однако на портале госуслуг ничего и не увидели. "Что с прививкой? Пока ничего не отобразилось", — на это сообщение продавец не ответил, хотя светился на форуме в статусе онлайн. В тематической ветке он сначала объяснил, что "до 29 июня работа во внештатном режиме", затем — "до 29 июня заказы не принимаются". Наконец, спустя три дня выходит на связь: "Завтра выгрузим, вакцины не было".Вероятно, не врет — на соответствующие запросы в поисковиках выпадают заголовки вроде "Жительница Саратова не смогла сделать прививку от ковида в нескольких поликлиниках из-за отсутствия вакцины". Местный Минздрав, впрочем, дефицит отрицает.Еще через день продавец закрывает торговлю "в связи с огромной очередью". Другие продолжают принимать заявки.Спустя неделю портал "Госуслуги" уведомляет: "Вам предоставлен доступ к дневнику самонаблюдений". Есть запись о первой прививке — в одной из саратовских поликлиник, "Гам-КОВИД-Вак" (торговое название "Спутника V"). Все как при реальной вакцинации.Саратовский сертификат мы аннулировали сразу после редакционного эксперимента — на портале для этого есть соответствующая кнопка.До года тюрьмыОбязательную вакцинацию для госслужащих и работников общепита, торговли, образования, здравоохранения ввели более двадцати регионов России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Калининградская область. В столице отменили плановую госпитализацию для тех, у кого нет прививки, запретили посещать кафе и рестораны без сертификата или ПЦР-теста.Пока одни занимают очередь на прививку в поликлинике, торговом центре или парке, другие на свой страх и риск связываются с подделками и справками из даркнета. Зачем — внятно объяснить зачастую не могут.Так, московский парикмахер Тамара (имя изменено) категорически не хотела прививаться и заказала сертификат за 20 тысяч. Заветная отметка на "Госуслугах" так и не появилась. "Двадцатку жалко. На мои кровные кто-то гульнет. Но всех нас хоть раз в жизни кидали", — рассуждает она. Поделиться подробностями неудачной авантюры отказывается: "Это уголовно наказуемо. Страха у меня сейчас больше, чем возмущения". Ее опасения можно понять. На днях в Москве задержали курьеров, развозивших фальшивые медицинские документы, в Санкт-Петербурге — торговца результатами тестов на коронавирус. В Ростове-на-Дону в результате контрольной закупки уличили медработника, нелегально вносившего данные в официальную базу. В Саратове арестовали фельдшера, "вакцинировавшего" всех желающих за малую мзду, — не исключено, что это тот самый, с которым сотрудничали нелегалы из даркнета. Врачам, согласившимся оформить документ "с проводкой", и их клиентам грозит реальный срок. Во время прямой линии президент Владимир Путин назвал подделку сертификатов о вакцинации "очень опасным видом преступления", а председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что за приобретение фальшивки можно получить до года, причем вне зависимости от того, удалось ею воспользоваться или нет.Но преступные схемы постоянно меняются. После того как в столичные кафе стали пускать только с QR-кодом, мошенники запустили еще и этот "бизнес", массово регистрируя сайты, в доменном имени которых есть слово "gosuslugi" и "immune.mos.ru".Проверяющие, считывая информацию с QR-кода, оказываются на портале, внешне практически не отличимом от настоящего. Чтобы заметить подделку, надо обратить внимание на доменное имя.

https://ria.ru/20200917/spravki-1577330010.html

https://ria.ru/20190701/1555979096.html

https://ria.ru/20210708/ufa-1740444558.html

https://ria.ru/20210702/qr-1739661414.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, обман, россия, мошенничество, врачи, telegram (приложение), андрей клишас, владимир путин, москва, вакцинация, общество