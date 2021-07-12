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Источник: бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении
Источник: бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 12.07.2021
Источник: бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении
Бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина арестовали по уголовному делу о хищении, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:25
2021-07-12T10:25
2021-07-12T10:25
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина арестовали по уголовному делу о хищении, сообщил РИА Новости в понедельник источник в следственных органах.Фабула уголовного дела не раскрывается. Согласно формулировке статьи, бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Ранее местные СМИ сообщали, что претензии следователей к Федечкину касаются периода его работы в местном медиахолдинге "Губернские ведомости", главой которого он работал около года с января 2020-го по январь 2021-го.После этого его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ. В конце мая Следственный комитет изъял документы в "Губернских ведомостях", а 2 июня Федечкин подал в отставку.Сам он объяснял уход с должности тем, что в СМИ "появилась информация, порочащая мое честное имя", и заявлял, что считает себя невиновным и в случае необходимости "буду защищать свое честное имя".
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сахалинская область, происшествия
Источник: бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении
Источник сообщил, что бывшего вице-губернатора Сахалина Федечкина арестовали по делу о хищении
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина арестовали по уголовному делу о хищении, сообщил РИА Новости в понедельник источник в следственных органах.
"В отношении бывшего должностного лица расследуется дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, хищение чужого имущества). Южно-Сахалинский городской суд вчера по ходатайству следователя заключил его под стражу на два месяца", - рассказал собеседник агентства.
Фабула уголовного дела не раскрывается. Согласно формулировке статьи, бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Ранее местные СМИ сообщали, что претензии следователей к Федечкину касаются периода его работы в местном медиахолдинге "Губернские ведомости", главой которого он работал около года с января 2020-го по январь 2021-го.
После этого его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ. В конце мая Следственный комитет изъял документы в "Губернских ведомостях", а 2 июня Федечкин подал в отставку.
Сам он объяснял уход с должности тем, что в СМИ "появилась информация, порочащая мое честное имя", и заявлял, что считает себя невиновным
и в случае необходимости "буду защищать свое честное имя".