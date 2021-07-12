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Источник: бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении

Источник: бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 12.07.2021

Источник: бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении

Бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина арестовали по уголовному делу о хищении, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:25

2021-07-12T10:25

2021-07-12T10:25

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина арестовали по уголовному делу о хищении, сообщил РИА Новости в понедельник источник в следственных органах.Фабула уголовного дела не раскрывается. Согласно формулировке статьи, бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Ранее местные СМИ сообщали, что претензии следователей к Федечкину касаются периода его работы в местном медиахолдинге "Губернские ведомости", главой которого он работал около года с января 2020-го по январь 2021-го.После этого его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ. В конце мая Следственный комитет изъял документы в "Губернских ведомостях", а 2 июня Федечкин подал в отставку.Сам он объяснял уход с должности тем, что в СМИ "появилась информация, порочащая мое честное имя", и заявлял, что считает себя невиновным и в случае необходимости "буду защищать свое честное имя".

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, происшествия