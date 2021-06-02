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Замгубернатора Сахалина подал в отставку из-за проверки
Замгубернатора Сахалина подал в отставку из-за проверки - РИА Новости, 02.06.2021
Замгубернатора Сахалина подал в отставку из-за проверки
Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала, об этом сам... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:36
2021-06-02T13:36
сахалинская область
политика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн - РИА Новости. Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала, об этом сам чиновник сообщил журналистам в среду.Ранее местные СМИ сообщали, что чиновника подозревают в растратах во время его работы в местном медиахолдинге. На прошлой неделе следователи изъяли финансовую документацию в учреждении."Сегодня в сахалинских СМИ появилась информация, порочащая мое честное имя. Я подаю в отставку", - рассказал Федечкин, пояснив, что сейчас правоохранительные органы проводят проверку предприятий, где он в 2020 году работал руководителем.Дмитрий Федечкин в 2020 году возглавил издательский дом "Губернские ведомости", учредителем которого являются сахалинские власти. В 2021 году его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.
https://ria.ru/20210525/otstavka-1733764188.html
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сахалинская область, политика

Замгубернатора Сахалина подал в отставку из-за проверки

13:36 02.06.2021
 
© Фото : @dmitrii.fedechkin/FacebookДмитрий Федечкин
Дмитрий Федечкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : @dmitrii.fedechkin/Facebook
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн - РИА Новости. Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала, об этом сам чиновник сообщил журналистам в среду.
Ранее местные СМИ сообщали, что чиновника подозревают в растратах во время его работы в местном медиахолдинге. На прошлой неделе следователи изъяли финансовую документацию в учреждении.
"Сегодня в сахалинских СМИ появилась информация, порочащая мое честное имя. Я подаю в отставку", - рассказал Федечкин, пояснив, что сейчас правоохранительные органы проводят проверку предприятий, где он в 2020 году работал руководителем.
"Обвинение мне не предъявлено. Я считаю себя невиновным, но в случае необходимости буду защищать свое честное имя. Мне не стыдно перед жителями Сахалина за свою работу. Вместе с тем, не хочу, чтобы ситуация вокруг меня повлияла на благополучие Сахалинской области", - отметил чиновник.
Дмитрий Федечкин в 2020 году возглавил издательский дом "Губернские ведомости", учредителем которого являются сахалинские власти. В 2021 году его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.
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