https://ria.ru/20210602/sakhalin-1735244308.html

Замгубернатора Сахалина подал в отставку из-за проверки

Замгубернатора Сахалина подал в отставку из-за проверки - РИА Новости, 02.06.2021

Замгубернатора Сахалина подал в отставку из-за проверки

Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала, об этом сам... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:36

2021-06-02T13:36

2021-06-02T13:36

сахалинская область

политика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн - РИА Новости. Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала, об этом сам чиновник сообщил журналистам в среду.Ранее местные СМИ сообщали, что чиновника подозревают в растратах во время его работы в местном медиахолдинге. На прошлой неделе следователи изъяли финансовую документацию в учреждении."Сегодня в сахалинских СМИ появилась информация, порочащая мое честное имя. Я подаю в отставку", - рассказал Федечкин, пояснив, что сейчас правоохранительные органы проводят проверку предприятий, где он в 2020 году работал руководителем.Дмитрий Федечкин в 2020 году возглавил издательский дом "Губернские ведомости", учредителем которого являются сахалинские власти. В 2021 году его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.

https://ria.ru/20210525/otstavka-1733764188.html

сахалинская область

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сахалинская область, политика