https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740920874.html

Россия может продлить ограничения в ответ на санкции ЕС, заявил сенатор

Россия может продлить ограничения в ответ на санкции ЕС, заявил сенатор - РИА Новости, 12.07.2021

Россия может продлить ограничения в ответ на санкции ЕС, заявил сенатор

Россия может продлить действие ограничений в ответ на санкции Евросоюза, сказал РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:03

2021-07-12T14:03

2021-07-12T14:03

россия

санкции

сергей цеков

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия может продлить действие ограничений в ответ на санкции Евросоюза, сказал РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России."Те меры, которые мы ввели в ответ на санкции Евросоюза, они будут продолжены, я так думаю", - сказал Цеков.По его мнению, в отличие от Евросоюза, который "просто штампует" санкционные решения в адрес России, наша страна может подходить к этому более гибко, что-то менять в введенных ограничениях, что-то добавлять. "Это прерогатива правительства", - напомнил законодатель.Отвечая на вопрос, как долго может длиться режим санкций против России, Цеков заметил: "На нашу жизнь хватит".

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/sanktsii-1740915577.html

https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740912180.html

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2021

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россия, санкции, сергей цеков, евросоюз, в мире