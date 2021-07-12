На Украине прокомментировали продление европейских санкций против России
На Украине поприветствовали решение ЕС продлить секторальные санкции против России
КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Власти Украины приветствуют решение Совета ЕС о продлении на полгода экономических секторальных санкций против РФ, сообщила в понедельник заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова.
Главы МИД Европейского Союза в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России.
"Мы приветствуем решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении отдельных секторов экономики РФ до 31 января 2022 года в связи с дестабилизацией ситуации на Украине. Решение принято в связи с тем, что минские соглашения полностью не выполняются", - написала Джапарова в своем Twitter.
Экономические санкции ЕС, введенные семь лет назад, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.