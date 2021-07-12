https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740912180.html

На Украине прокомментировали продление европейских санкций против России

На Украине прокомментировали продление европейских санкций против России - РИА Новости, 12.07.2021

На Украине прокомментировали продление европейских санкций против России

Власти Украины приветствуют решение Совета ЕС о продлении на полгода экономических секторальных санкций против РФ, сообщила в понедельник заместитель главы... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:21

2021-07-12T13:21

2021-07-12T13:21

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КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Власти Украины приветствуют решение Совета ЕС о продлении на полгода экономических секторальных санкций против РФ, сообщила в понедельник заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова.Главы МИД Европейского Союза в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России."Мы приветствуем решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении отдельных секторов экономики РФ до 31 января 2022 года в связи с дестабилизацией ситуации на Украине. Решение принято в связи с тем, что минские соглашения полностью не выполняются", - написала Джапарова в своем Twitter.Экономические санкции ЕС, введенные семь лет назад, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210712/peskov-1740909246.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/sanktsii-1740651940.html

https://ria.ru/20210710/sanktsii-1740692662.html

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россия, эмине джапарова, совет ес, евросоюз, москва, украина, в мире