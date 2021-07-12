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https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740912180.html
На Украине прокомментировали продление европейских санкций против России
На Украине прокомментировали продление европейских санкций против России - РИА Новости, 12.07.2021
На Украине прокомментировали продление европейских санкций против России
Власти Украины приветствуют решение Совета ЕС о продлении на полгода экономических секторальных санкций против РФ, сообщила в понедельник заместитель главы... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:21
2021-07-12T13:21
россия
эмине джапарова
совет ес
евросоюз
москва
украина
в мире
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КИЕВ, 12 июл –&nbsp; РИА Новости. Власти Украины приветствуют решение Совета ЕС о продлении на полгода экономических секторальных санкций против РФ, сообщила в понедельник заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова.Главы МИД Европейского Союза в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России."Мы приветствуем решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении отдельных секторов экономики РФ до 31 января 2022 года в связи с дестабилизацией ситуации на Украине. Решение принято в связи с тем, что минские соглашения полностью не выполняются", - написала Джапарова в своем Twitter.Экономические санкции ЕС, введенные семь лет назад, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20210712/peskov-1740909246.html
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россия, эмине джапарова, совет ес, евросоюз, москва, украина, в мире
На Украине прокомментировали продление европейских санкций против России
13:21 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На Украине поприветствовали решение ЕС продлить секторальные санкции против России

Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 июл –  РИА Новости. Власти Украины приветствуют решение Совета ЕС о продлении на полгода экономических секторальных санкций против РФ, сообщила в понедельник заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова.
Главы МИД Европейского Союза в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 13:04
Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России
"Мы приветствуем решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении отдельных секторов экономики РФ до 31 января 2022 года в связи с дестабилизацией ситуации на Украине. Решение принято в связи с тем, что минские соглашения полностью не выполняются", - написала Джапарова в своем Twitter.
Экономические санкции ЕС, введенные семь лет назад, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 17:32В мире
США ввели санкции против трех российских компаний
Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Российский посол назвал американские санкции конфронтационным шагом
 
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