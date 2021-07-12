https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740886804.html
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник - РИА Новости, 12.07.2021
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник
Главы МИД Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:13
2021-07-12T11:13
2021-07-12T12:28
россия
евросоюз
политика
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Главы МИД Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России, сообщил РИА Новости европейский источник.Лидеры ЕС приняли политическое решение о этом шаге еще на саммите Евросоюза 24-25 июня.Экономические санкции ввели семь лет назад. Они направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничили доступ к первичному и вторичному рынкам капитала Евросоюза, а также технологиям добычи и разведки нефти. Кроме того ввели запрет на импорт и экспорт оружия и товаров двойного назначения.Изначально эти санкции ввели сроком на один год. В марте 2015 года срок их действия был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737195459.html
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россия, евросоюз, политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник
11:13 12.07.2021 (обновлено: 12:28 12.07.2021)
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода