https://ria.ru/20210712/salsk-1740886916.html

СК начал работу в Сальске на месте массового захоронения жертв нацистов

СК начал работу в Сальске на месте массового захоронения жертв нацистов - РИА Новости, 12.07.2021

СК начал работу в Сальске на месте массового захоронения жертв нацистов

Следователи приступили к работе на территории города Сальска Ростовской области, где поисковики обнаружили захоронения мирных граждан времен Великой... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:14

2021-07-12T11:14

2021-07-12T18:31

россия

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

сальск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Следователи приступили к работе на территории города Сальска Ростовской области, где поисковики обнаружили захоронения мирных граждан времен Великой Отечественной войны, сообщает СК РФ."Офицеры следственного управления СК России по Ростовской области при участии поисковых организаций "Миус-Фронт", "Поисковое движение России" приступили к следственным действиям на территории города Сальска, где были обнаружены останки мирных граждан и военнопленных, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Следователи будут идентифицировать останки в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. "Следственный комитет России просит лиц, обладающих сведениями об обстоятельствах уничтожения мирного населения и военнопленных на территории города Сальска, сообщить известные им сведения в следственное управление СК России по Ростовской области или по электронно-телекоммуникационным каналам связи", - отмечается в сообщении.На прошлой неделе ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска, оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Согласно документам, оккупанты ежедневно привозили на территорию кирпичного завода №1 группы жителей, где их расстреливали и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом заводе они устроили концентрационный лагерь, где держали около 700 советских военнопленных. Всего, по данным ФСБ, гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД расстреляла в Сальске свыше 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20210706/salsk-1740092711.html

россия

сальск

ростовская область

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Следователи на месте захоронения жертв нацистов в ростовском Сальске СК приступил к работе на месте захоронения жертв нацистов в ростовском Сальске. Следователи будут идентифицировать останки в рамках уголовного дела о геноциде. 2021-07-12T11:14 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), сальск, ростовская область, происшествия