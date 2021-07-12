https://ria.ru/20210712/russkiy-1740978591.html

Русский стал для виноградарей и виноделов шестым официальным языком

Русский стал для виноградарей и виноделов шестым официальным языком - РИА Новости, 12.07.2021

Русский стал для виноградарей и виноделов шестым официальным языком

Русский язык включили в перечень официальных языков Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:27

2021-07-12T18:27

2021-07-12T20:28

россия

леонид попович

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

в мире

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Русский язык включили в перечень официальных языков Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.До этого работа в OIV велась на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках."Принятое решение свидетельствует о возрастающей роли России среди ключевых винодельческих регионов. Оно будет способствовать продвижению российского вина за рубежом, закреплению статуса нашей страны в качестве одного из основных участников мирового рынка и дальнейшему развитию международного сотрудничества в области виноградарства и виноделия", — привели в пресс-службе слова министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.Кроме того, решение позволит упростить работу российских специалистов на этой площадке и использовать в отечественной практике международный опыт регулирования отрасли, считает министр."В рамках соглашения с OIV Россия будет нести финансовые расходы по внедрению этого нового языка в течение трехлетнего периода. Это должно позволить оперативно сделать переводы всех существующих рекомендаций OIV и других основных документов организации", — сообщили РИА Новости в российском Союзе виноградарей и виноделов.Союз поблагодарил Минсельхоз, представляющий Россию в организации, "за многолетние усилия и переговоры, сделавшие сегодняшнее решение реальностью". "С моей точки зрения, восторжествовала историческая справедливость: русский язык, который 30 лет назад был одним из основных языков OIV, вернулся, и теперь стал ее шестым официальным языком", — сообщил журналистам президент Союза Леонид Попович, не исключив, что через некоторое время основополагающие документы организации будут на русском языке.OIV — авторитетная межправительственная организация научно-технического характера с признанной компетенцией в области выращивания винограда, производства вина и напитков на его основе, изюма и других продуктов. Сейчас в нее входят 48 стран.

https://ria.ru/20210707/vino-1740270592.html

https://ria.ru/20191126/1561632858.html

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россия, леонид попович, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире