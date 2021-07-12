Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/rabochie-1740923812.html
Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на трассе в Екатеринбурге
Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на трассе в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.07.2021
Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на трассе в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отсутствии рабочих на участке в Екатеринбурге, из-за ремонта которого образовалась пробка. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:16
2021-07-12T14:19
дороги
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Так работать нельзя". Куйвашев возмутился, увидев ремонт дороги в Екатеринбурге
https://cdn22.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80f9657a7880452de89932d0d0406e51.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отсутствии рабочих на участке в Екатеринбурге, из-за ремонта которого образовалась пробка."Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке", — написал он в Instagram.Куйвашев поручил вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" к себе на разговор и подчеркнул, что "так работать нельзя".Ранее сообщалось, что в городе образовалась огромная пробка из-за ремонта моста в сторону аэропорта "Кольцово". По словам губернатора, для работ перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги.
https://ria.ru/20210626/probki-1738689683.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91102094e86f8b89efce62e840fcea36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дороги, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество
Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на трассе в Екатеринбурге
14:16 12.07.2021 (обновлено: 14:19 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком
Рабочий демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Губернатор Куйвашев не нашел рабочих на участке в Екатеринбурге, где образовалась пробка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отсутствии рабочих на участке в Екатеринбурге, из-за ремонта которого образовалась пробка.
"Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке", — написал он в Instagram.
Куйвашев поручил вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" к себе на разговор и подчеркнул, что "так работать нельзя".
Ранее сообщалось, что в городе образовалась огромная пробка из-за ремонта моста в сторону аэропорта "Кольцово". По словам губернатора, для работ перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги.
Пробка - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 04:15
Россиянам назвали способ не сойти с ума в летних пробках
 
ДорогиЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
Лента новостейМолния