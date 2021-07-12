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Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на трассе в Екатеринбурге

Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на трассе в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.07.2021

Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на трассе в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отсутствии рабочих на участке в Екатеринбурге, из-за ремонта которого образовалась пробка. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:16

2021-07-12T14:16

2021-07-12T14:19

дороги

евгений куйвашев

свердловская область

екатеринбург

общество

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"Так работать нельзя". Куйвашев возмутился, увидев ремонт дороги в Екатеринбурге

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отсутствии рабочих на участке в Екатеринбурге, из-за ремонта которого образовалась пробка."Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке", — написал он в Instagram.Куйвашев поручил вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" к себе на разговор и подчеркнул, что "так работать нельзя".Ранее сообщалось, что в городе образовалась огромная пробка из-за ремонта моста в сторону аэропорта "Кольцово". По словам губернатора, для работ перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги.

https://ria.ru/20210626/probki-1738689683.html

свердловская область

екатеринбург

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дороги, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество