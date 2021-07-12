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В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за закрытия моста

В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за закрытия моста - РИА Новости, 12.07.2021

В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за закрытия моста

В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за ремонта моста в сторону аэропорта Кольцово, передают "Аргументы и Факты". РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:03

2021-07-12T13:03

2021-07-12T15:33

екатеринбург

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за ремонта моста в сторону аэропорта Кольцово, передают "Аргументы и Факты".По данным СМИ, движение заблокировано по Кольцовскому тракту и Уктусу.Отмечается, что ограничение передвижения по путепроводу будет действовать до середины сентября.

екатеринбург

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2021

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екатеринбург, общество