https://ria.ru/20210712/probka-1740908692.html
В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за закрытия моста
В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за закрытия моста - РИА Новости, 12.07.2021
В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за закрытия моста
В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за ремонта моста в сторону аэропорта Кольцово, передают "Аргументы и Факты". РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:03
2021-07-12T13:03
2021-07-12T15:33
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40872/69/408726919_0:421:2890:2047_1920x0_80_0_0_9146b8568854b736af996779c742deac.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за ремонта моста в сторону аэропорта Кольцово, передают "Аргументы и Факты".По данным СМИ, движение заблокировано по Кольцовскому тракту и Уктусу.Отмечается, что ограничение передвижения по путепроводу будет действовать до середины сентября.
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40872/69/408726919_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_255a8ad2bfb00469f246806915ad62ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, общество
В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за закрытия моста
13:03 12.07.2021 (обновлено: 15:33 12.07.2021)
В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за ремонта моста в сторону аэропорта