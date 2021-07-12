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В ЮАР шесть человек погибли в ходе протестов
В ЮАР шесть человек погибли в ходе протестов - РИА Новости, 12.07.2021
В ЮАР шесть человек погибли в ходе протестов
Полиция ЮАР расследует обстоятельства гибели шести человек в ходе протестов в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал из-за заключения в тюрьму бывшего президента... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:13
2021-07-12T14:13
африканский национальный конгресс
джейкоб зума
квазулу-натал
гаутенг
юар
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полиция ЮАР расследует обстоятельства гибели шести человек в ходе протестов в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал из-за заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы, в связи с беспорядками были задержаны почти 220 человек, сообщает местная газета TimesLive со ссылкой на полицию.По словам представителя Национальной объединенной оперативно-разведывательной структуры ЮАР (NatJOINTS) Бренды Муридили, одно тело обнаружили с огнестрельными ранениями в воскресенье утром на территории провинции Гаутенг. Затем сотрудники полиции обнаружили тело охранника и еще двух человек с огнестрельными ранениями в этой же провинции. В Квазулу-Натале поступили сообщения о двух убитых.Кроме того, в двух провинциях задержали 219 человек: 96 в Гаутенге и 123 в Квазулу-Натале. Полиция усилила развертывание во всех районах, затронутых протестами.Ранее представитель полиции страны Лирандзу Темба сообщила, что Зума помещен под стражу и находится за решеткой. Экс-президент, как сообщал канал SABC, находится в исправительном учреждении в городе Эсткорт в провинции Квазулу-Натал на востоке страны.Ранее 79-летнего Зуму признали виновным в неуважении к суду. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.Вокруг Зумы во время его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост – его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осела на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в растрате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Массовые протесты сторонников экс-президента в ЮАР
ВС ЮАР заявили, что направят солдат в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал для подавления беспорядков в связи с заключением в тюрьму экс-президента.
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африканский национальный конгресс, джейкоб зума, квазулу-натал, гаутенг, юар, в мире
В ЮАР шесть человек погибли в ходе протестов
14:13 12.07.2021
 

В ЮАР шесть человек погибли, почти 220 задержали в ходе протестов

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полиция ЮАР расследует обстоятельства гибели шести человек в ходе протестов в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал из-за заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы, в связи с беспорядками были задержаны почти 220 человек, сообщает местная газета TimesLive со ссылкой на полицию.
По словам представителя Национальной объединенной оперативно-разведывательной структуры ЮАР (NatJOINTS) Бренды Муридили, одно тело обнаружили с огнестрельными ранениями в воскресенье утром на территории провинции Гаутенг. Затем сотрудники полиции обнаружили тело охранника и еще двух человек с огнестрельными ранениями в этой же провинции. В Квазулу-Натале поступили сообщения о двух убитых.
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Кроме того, в двух провинциях задержали 219 человек: 96 в Гаутенге и 123 в Квазулу-Натале. Полиция усилила развертывание во всех районах, затронутых протестами.
Ранее представитель полиции страны Лирандзу Темба сообщила, что Зума помещен под стражу и находится за решеткой. Экс-президент, как сообщал канал SABC, находится в исправительном учреждении в городе Эсткорт в провинции Квазулу-Натал на востоке страны.
Ранее 79-летнего Зуму признали виновным в неуважении к суду. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.
Вокруг Зумы во время его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост – его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осела на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.
В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в растрате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
 
Африканский национальный конгрессДжейкоб ЗумаКвазулу-НаталГаутенгЮАРВ мире
 
 
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