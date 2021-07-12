Twitter разблокировал аккаунт Протасевича
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
© Sputnik / Виктор Толочко
Twitter разблокировал аккаунт белорусского блогера Протасевича
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Заблокированный в понедельник новый Twitter-аккаунт оппозиционного блогера Романа Протасевича, находящегося под домашним арестом в Белоруссии, вновь доступен для чтения, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник на странице аккаунта Протасевича в Twitter появлялось сообщение, что "действие учетной записи приостановлено", так как она нарушает правила Twitter.
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Сейчас старые твиты Протасевича вновь доступны для чтения, хотя число подписок и читателей обнулено. Протасевич еще не успел прокомментировать на своей странице произошедшее с его аккаунтом.
Седьмого июля Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, где заявил, что ведет его "без присмотра". Он отметил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположив, что он заблокирован. Протасевич ответил на некоторые вопросы пользователей относительно своего быта в период нахождения под домашним арестом. Вместе с тем некоторые пользователи не верили, что Протасевич ведет аккаунт самостоятельно.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дает последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным его перевод из-под стражи под домашний арест.