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https://ria.ru/20210712/protasevich-1740930334.html
Twitter разблокировал аккаунт Протасевича
Twitter разблокировал аккаунт Протасевича - РИА Новости, 12.07.2021
Twitter разблокировал аккаунт Протасевича
Заблокированный в понедельник новый Twitter-аккаунт оппозиционного блогера Романа Протасевича, находящегося под домашним арестом в Белоруссии, вновь доступен... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:42
2021-07-12T14:42
роман протасевич
ryanair
белоруссия
вильнюс
афины
twitter
в мире
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Заблокированный в понедельник новый Twitter-аккаунт оппозиционного блогера Романа Протасевича, находящегося под домашним арестом в Белоруссии, вновь доступен для чтения, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник на странице аккаунта Протасевича в Twitter появлялось сообщение, что "действие учетной записи приостановлено", так как она нарушает правила Twitter.Сейчас старые твиты Протасевича вновь доступны для чтения, хотя число подписок и читателей обнулено. Протасевич еще не успел прокомментировать на своей странице произошедшее с его аккаунтом.Седьмого июля Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, где заявил, что ведет его "без присмотра". Он отметил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположив, что он заблокирован. Протасевич ответил на некоторые вопросы пользователей относительно своего быта в период нахождения под домашним арестом. Вместе с тем некоторые пользователи не верили, что Протасевич ведет аккаунт самостоятельно.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дает последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным его перевод из-под стражи под домашний арест.
https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html
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роман протасевич, ryanair, белоруссия, вильнюс, афины, twitter, в мире
Twitter разблокировал аккаунт Протасевича
14:42 12.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Twitter разблокировал аккаунт белорусского блогера Протасевича

Читать ria.ru в
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Заблокированный в понедельник новый Twitter-аккаунт оппозиционного блогера Романа Протасевича, находящегося под домашним арестом в Белоруссии, вновь доступен для чтения, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник на странице аккаунта Протасевича в Twitter появлялось сообщение, что "действие учетной записи приостановлено", так как она нарушает правила Twitter.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Сейчас старые твиты Протасевича вновь доступны для чтения, хотя число подписок и читателей обнулено. Протасевич еще не успел прокомментировать на своей странице произошедшее с его аккаунтом.
Седьмого июля Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, где заявил, что ведет его "без присмотра". Он отметил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположив, что он заблокирован. Протасевич ответил на некоторые вопросы пользователей относительно своего быта в период нахождения под домашним арестом. Вместе с тем некоторые пользователи не верили, что Протасевич ведет аккаунт самостоятельно.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дает последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным его перевод из-под стражи под домашний арест.
 
Роман ПротасевичRyanairБелоруссияВильнюсАфиныTwitterВ мире
 
 
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