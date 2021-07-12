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Религия и мировоззрение
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"Редкая практика": в РПЦ пояснили, как причащают людей без сознания
"Редкая практика": в РПЦ пояснили, как причащают людей без сознания - РИА Новости, 12.07.2021
"Редкая практика": в РПЦ пояснили, как причащают людей без сознания
Священники Русской православной церкви могут причащать людей, находящихся без сознания, если известно, что они воцерковлены, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:19
2021-07-12T11:19
религия и мировоззрение
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религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Священники Русской православной церкви могут причащать людей, находящихся без сознания, если известно, что они воцерковлены, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).Ранее сообщалось, что настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) соборовал и причастил певицу МакSim (Марину Абросимову), которая более двух недель назад была подключена к аппарату ИВЛ и все это время находилась в искусственной коме. По словам игумена, певица не была в сознании, но она "радовалась искренне – это было видно по глазам".Причастие больныхЕвхаристия, или причастие – главное таинство Церкви, где верят, что оно заповедано Иисусом Христом во время Тайной вечери – ужина с апостолами: тогда Господь раздал ученикам хлеб с вином и благословил вкушать их как свои Тело и Кровь. Согласно вероучению, во время каждой литургии кусочки хлеба и вина претворяются в Святые Дары – Тело и Кровь Христовы, которые потом вкушают верующие."Церковные таинства совершаются над человеком, который находится в сознании, то есть человек должен выразить свое согласие на принятие Таинства. Но при этом могут быть сделаны исключения", - сказал епископ Пантелеимон.Так, по его словам, если о человеке известно, что он вел церковную жизнь, "участвовал в таинствах и вдруг попал в катастрофу или тяжело заболел и находятся без сознания, то таинства (причастия и соборования) над ним также могут совершаться"."Насколько человек, находясь в таком состоянии, осознает, что с ним происходит? Ответа на этот вопрос не знает никто. Иногда бывает так, что врачи говорят: человек находится без сознания, а спустя некоторое время больной приходит в себя и вспоминает, как к нему приходил священник", - поясняет архиерей.Согласие же родственников требуется в том случае, если речь идет о ребенке. "Таинства над детьми без согласия их родителей или законных представителей, опекунов, не совершаются", - добавил он.Как пояснил глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, в порядке исключения, когда церковность человека, находящегося без сознания, известна, его могут причастить только Кровью Христовой, "но это крайне редкая практика". Также причащать только Кровью Христовой можно, если человек находится в сознании, но, например, из-за болезни не может глотать твердых частиц, добавил священник.В свою очередь врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков) рассказал РИА Новости, что людей на ИВЛ, если они могут глотать, в сознании, тоже можно причащать, но это "чисто технически сложно, ведь есть трубка в горле, хотя дыхательных хроников причащают". "Что касается людей не на ИВЛ, с маской, то на некоторое время маска приподнимается, и они причащаются. То же самое – для больных ковидом. Ограничения только технические", - пояснил он.СоборованиеСоборование – одно из таинств Церкви. В Евангелие это описано так: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Соборное послание апостола Иакова – ред.)". Во время соборования читаются молитвы, отрывки из Евангелия и Апостолов, священник семикратно мажет елеем (благовонным маслом) лицо и руки человека.Говоря о таинстве соборования, иеромонах Феодорит отметил, что если больной лежит дома или в обычной больнице, его можно соборовать полным чином, "а если больной реанимационный – то кратким" (в полном чине соборования прочитывается семь отрывков из Евангелия и Апостола, семь раз совершается помазание головы и рук, в кратком – один отрывок и одно помазание). Также, по его словам, соборовать можно людей, находящихся без сознания.Исторически соборование проходило индивидуально над болеющими людьми с целью их духовного и физического исцеления. В современной практике соборование совершается в храмах индивидуально и массово, над болеющими и здоровыми. "Логика в этом есть, потому что у каждого есть болезни скрытые – и физические, и духовные, о которых можно помолиться. Каждый за собой что-то подобное осознает. Но эта практика привела к злоупотреблениям: частое преступание к соборованию - как к исповеди и причастию - не имеет опоры в предании Православной церкви", - поясняет протоиерей Максим Козлов.Также он обратил внимание на то, что само по себе помазание елеем, который не является "чудодейственным средством", неравнозначно проведению соборования и не является таинством.ИсповедьЧто касается таинства исповеди, то "в практике Русской церкви предполагается совершать исповедь перед причастием", отмечает протоиерей, но и тут есть исключения."Исключения возможны по отношению к больным, когда вера и церковность человека священнику известны, а вербально он не может выразить свое согласие иначе, чем кивком головы. В некоторых случаях вполне достаточно, что человек осознает себя перед Богом грешником, нуждающимся в спасении, отвечает да или кивает", - пояснил Козлов.При этом он подчеркнул, что невозможно исповедовать человека, находящегося в бессознательном состоянии."Любая исповедь – что общая, что подробная, что частная – предполагает личное изъявление человека, что он свои грехи признает, а человек без сознания этого сделать не может. Чина "отпущения грехов без согласия человека" нет, и он не нужен. Это был бы абсурд, терапия для родственников. Грехи ведь отпускает не человек (священник – ред.), а Бог", - заключил священник.
https://ria.ru/20210706/maksim-1740088894.html
https://ria.ru/20210708/dobrovoltsy-1740407704.html
https://ria.ru/20210710/molitva-1740746886.html
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"Редкая практика": в РПЦ пояснили, как причащают людей без сознания

11:19 12.07.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Священники Русской православной церкви могут причащать людей, находящихся без сознания, если известно, что они воцерковлены, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).
Ранее сообщалось, что настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) соборовал и причастил певицу МакSim (Марину Абросимову), которая более двух недель назад была подключена к аппарату ИВЛ и все это время находилась в искусственной коме. По словам игумена, певица не была в сознании, но она "радовалась искренне – это было видно по глазам".

Причастие больных

Евхаристия, или причастие – главное таинство Церкви, где верят, что оно заповедано Иисусом Христом во время Тайной вечери – ужина с апостолами: тогда Господь раздал ученикам хлеб с вином и благословил вкушать их как свои Тело и Кровь. Согласно вероучению, во время каждой литургии кусочки хлеба и вина претворяются в Святые Дары – Тело и Кровь Христовы, которые потом вкушают верующие.
"Церковные таинства совершаются над человеком, который находится в сознании, то есть человек должен выразить свое согласие на принятие Таинства. Но при этом могут быть сделаны исключения", - сказал епископ Пантелеимон.
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Так, по его словам, если о человеке известно, что он вел церковную жизнь, "участвовал в таинствах и вдруг попал в катастрофу или тяжело заболел и находятся без сознания, то таинства (причастия и соборования) над ним также могут совершаться".
"Насколько человек, находясь в таком состоянии, осознает, что с ним происходит? Ответа на этот вопрос не знает никто. Иногда бывает так, что врачи говорят: человек находится без сознания, а спустя некоторое время больной приходит в себя и вспоминает, как к нему приходил священник", - поясняет архиерей.
Согласие же родственников требуется в том случае, если речь идет о ребенке. "Таинства над детьми без согласия их родителей или законных представителей, опекунов, не совершаются", - добавил он.
Как пояснил глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, в порядке исключения, когда церковность человека, находящегося без сознания, известна, его могут причастить только Кровью Христовой, "но это крайне редкая практика". Также причащать только Кровью Христовой можно, если человек находится в сознании, но, например, из-за болезни не может глотать твердых частиц, добавил священник.
В свою очередь врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков) рассказал РИА Новости, что людей на ИВЛ, если они могут глотать, в сознании, тоже можно причащать, но это "чисто технически сложно, ведь есть трубка в горле, хотя дыхательных хроников причащают". "Что касается людей не на ИВЛ, с маской, то на некоторое время маска приподнимается, и они причащаются. То же самое – для больных ковидом. Ограничения только технические", - пояснил он.
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Соборование

Соборование – одно из таинств Церкви. В Евангелие это описано так: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Соборное послание апостола Иакова – ред.)". Во время соборования читаются молитвы, отрывки из Евангелия и Апостолов, священник семикратно мажет елеем (благовонным маслом) лицо и руки человека.
Говоря о таинстве соборования, иеромонах Феодорит отметил, что если больной лежит дома или в обычной больнице, его можно соборовать полным чином, "а если больной реанимационный – то кратким" (в полном чине соборования прочитывается семь отрывков из Евангелия и Апостола, семь раз совершается помазание головы и рук, в кратком – один отрывок и одно помазание). Также, по его словам, соборовать можно людей, находящихся без сознания.
Исторически соборование проходило индивидуально над болеющими людьми с целью их духовного и физического исцеления. В современной практике соборование совершается в храмах индивидуально и массово, над болеющими и здоровыми. "Логика в этом есть, потому что у каждого есть болезни скрытые – и физические, и духовные, о которых можно помолиться. Каждый за собой что-то подобное осознает. Но эта практика привела к злоупотреблениям: частое преступание к соборованию - как к исповеди и причастию - не имеет опоры в предании Православной церкви", - поясняет протоиерей Максим Козлов.
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Также он обратил внимание на то, что само по себе помазание елеем, который не является "чудодейственным средством", неравнозначно проведению соборования и не является таинством.

Исповедь

Что касается таинства исповеди, то "в практике Русской церкви предполагается совершать исповедь перед причастием", отмечает протоиерей, но и тут есть исключения.
"Исключения возможны по отношению к больным, когда вера и церковность человека священнику известны, а вербально он не может выразить свое согласие иначе, чем кивком головы. В некоторых случаях вполне достаточно, что человек осознает себя перед Богом грешником, нуждающимся в спасении, отвечает да или кивает", - пояснил Козлов.
При этом он подчеркнул, что невозможно исповедовать человека, находящегося в бессознательном состоянии.
"Любая исповедь – что общая, что подробная, что частная – предполагает личное изъявление человека, что он свои грехи признает, а человек без сознания этого сделать не может. Чина "отпущения грехов без согласия человека" нет, и он не нужен. Это был бы абсурд, терапия для родственников. Грехи ведь отпускает не человек (священник – ред.), а Бог", - заключил священник.
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