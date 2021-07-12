https://ria.ru/20210712/podtopleniya-1740936886.html

Мэр Сочи рассказал о ликвидации последствий подтоплений

Мэр Сочи рассказал о ликвидации последствий подтоплений - РИА Новости, 12.07.2021

Мэр Сочи рассказал о ликвидации последствий подтоплений

Практически все последствия подтоплений в Сочи ликвидированы, начались выплаты пострадавшим от разгула стихии, сообщил глава города-курорта Алексей... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:14

2021-07-12T15:14

2021-07-12T15:14

подтопления на кубани

алексей копайгородский

сочи

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Практически все последствия подтоплений в Сочи ликвидированы, начались выплаты пострадавшим от разгула стихии, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский."В Сочи ликвидированы практически все последствия разгула стихии на прошлой неделе. Задействованные городские службы сработали слаженно и оперативно. Вчера уже начались выплаты пострадавшим", - написал он у себя в Telegram-канале.Копайгородский призвал владельцев имущества в городе активнее пользоваться услугами добровольного страхования."Это надежный способ защитить свое имущество от рисков. В Краснодарском крае разработана специальная программа, у нас в городе по ней работают три страховые компании. Это актуальные меры, которые необходимо предпринять в первую очередь тем жителям, дома которых расположены в зонах подтопления", - отметил он.

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления на кубани , алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, происшествия