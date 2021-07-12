Мэр Сочи рассказал о ликвидации последствий подтоплений

Мэр Сочи Копайгородский заявил, что практически все последствия подтоплений ликвидировали
Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.
Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.
На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.
В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.
В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.
Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.
Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.
Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.
Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.
В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.
В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.
Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.
На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.
В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.
В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.
Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.
Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.
Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.
Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.
Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.
Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.
На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.
В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.
Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.
Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.
В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.
Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.
В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.
Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.
Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.
Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.