https://ria.ru/20210712/peterburg-1740986229.html

Подросток получил ожоги во время операции в Петербурге

Подросток получил ожоги во время операции в Петербурге - РИА Новости, 12.07.2021

Подросток получил ожоги во время операции в Петербурге

Подросток получил ожоги во время операции в одной из детских больниц в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:02

2021-07-12T19:02

2021-07-12T19:02

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Подросток получил ожоги во время операции в одной из детских больниц в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК.По данным пресс-службы, 5 июля подросток был отправлен в больницу для оказания плановой помощи. "На следующий день, во время проведения операции он получил ожоги, после чего был помещен в ожоговое отделение, где ему оказали квалифицированную помощь, угрозы для его жизни не имеется", - сообщает СК.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия