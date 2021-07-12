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Подросток получил ожоги во время операции в Петербурге
Подросток получил ожоги во время операции в Петербурге - РИА Новости, 12.07.2021
Подросток получил ожоги во время операции в Петербурге
Подросток получил ожоги во время операции в одной из детских больниц в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:02
2021-07-12T19:02
2021-07-12T19:02
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Подросток получил ожоги во время операции в одной из детских больниц в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК.По данным пресс-службы, 5 июля подросток был отправлен в больницу для оказания плановой помощи. "На следующий день, во время проведения операции он получил ожоги, после чего был помещен в ожоговое отделение, где ему оказали квалифицированную помощь, угрозы для его жизни не имеется", - сообщает СК.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
Подросток получил ожоги во время операции в Петербурге
Подросток получил ожоги во время операции в Петербурге, СК проводит проверку