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Россияне назвали главные недуги от переработок
Россияне назвали главные недуги от переработок - РИА Новости, 12.07.2021
Россияне назвали главные недуги от переработок
Большинство перерабатывающих россиян считают сверхурочную работу причиной своего плохого самочувствия, при этом чаще всего они жалуются на боли в спине и... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T05:43
2021-07-12T05:43
россия
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Большинство перерабатывающих россиян считают сверхурочную работу причиной своего плохого самочувствия, при этом чаще всего они жалуются на боли в спине и пояснице, ухудшение зрения и усиление головной боли, следует из исследования "Росгосстрах жизнь" и рекрутинговой платформой hh.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие 2106 россиян из всех федеральных округов РФ.При этом почти у трети появился лишний вес, у 24% стали болеть ноги, 12% жалуются на гипертонию и варикоз, 9% - на появление двойного подбородка в процессе работы на неправильно организованном рабочем месте, еще 9% - на существенную потерю веса."Оставшиеся 10% выбрали вариант "другое" и указывали, в частности, "стресс", "тошноту", "депрессию", "расшатанную психику", "постоянную усталость и недосып", "появление тревожности, астению, апатию и дистимию", "глазной тик", "проблемы с ЖКТ, нервные расстройства", - сказано в результатах исследования.Работники сферы управления персоналом и тренингов чаще других (74% от общего числа перерабатывающих работников этой отрасли) жаловались на негативное влияние переработок на самочувствие, на втором месте оказались работники сферы маркетинга, рекламы и PR (73%), на третьем - административный персонал (71%).Свыше трети перерабатывающих или перерабатывавших в прошлом респондентов (36%) указали, что в их жизни возникали ситуации, когда из-за необходимости задержаться на работе им приходилось отменить запланированный поход к врачу, а почти половина отметила, что в их жизни были случаи, когда они работали во время официального больничного.
https://ria.ru/20210701/rabota-1739341607.html
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россия, общество
Россияне назвали главные недуги от переработок
05:43 12.07.2021
 
© Depositphotos / fizkesУставшая женщина на совещании
Уставшая женщина на совещании - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / fizkes

Исследование показало главные недуги россиян от переработок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Большинство перерабатывающих россиян считают сверхурочную работу причиной своего плохого самочувствия, при этом чаще всего они жалуются на боли в спине и пояснице, ухудшение зрения и усиление головной боли, следует из исследования "Росгосстрах жизнь" и рекрутинговой платформой hh.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие 2106 россиян из всех федеральных округов РФ.
"О негативном влиянии переработок на самочувствие рассказали большинство перерабатывающих и перерабатывавших в прошлом респондентов (60%). Они считают, что именно сверхурочная работа и связанный с ней неправильный образ жизни плохо влияют на их здоровье. Половина из них жаловались на боли в спине и пояснице, у 43% ухудшилось зрение, у 41% появились или усилились головные боли", - говорится в сообщении.
При этом почти у трети появился лишний вес, у 24% стали болеть ноги, 12% жалуются на гипертонию и варикоз, 9% - на появление двойного подбородка в процессе работы на неправильно организованном рабочем месте, еще 9% - на существенную потерю веса.
"Оставшиеся 10% выбрали вариант "другое" и указывали, в частности, "стресс", "тошноту", "депрессию", "расшатанную психику", "постоянную усталость и недосып", "появление тревожности, астению, апатию и дистимию", "глазной тик", "проблемы с ЖКТ, нервные расстройства", - сказано в результатах исследования.
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Работники сферы управления персоналом и тренингов чаще других (74% от общего числа перерабатывающих работников этой отрасли) жаловались на негативное влияние переработок на самочувствие, на втором месте оказались работники сферы маркетинга, рекламы и PR (73%), на третьем - административный персонал (71%).
Свыше трети перерабатывающих или перерабатывавших в прошлом респондентов (36%) указали, что в их жизни возникали ситуации, когда из-за необходимости задержаться на работе им приходилось отменить запланированный поход к врачу, а почти половина отметила, что в их жизни были случаи, когда они работали во время официального больничного.
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