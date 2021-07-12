https://ria.ru/20210712/otravlenie-1740920533.html

В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом

В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом - РИА Новости, 12.07.2021

В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом

Три человека умерли, еще два оказались в больнице в тяжелом состоянии после отравления метиловым спиртом на застолье в Тамбовской области, сообщает в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:01

2021-07-12T14:01

2021-07-12T14:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тамбовская область

сосновский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Три человека умерли, еще два оказались в больнице в тяжелом состоянии после отравления метиловым спиртом на застолье в Тамбовской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.По данным следствия, 9 июля к 54-летней жительнице Сосновского района приехали родственники и знакомые из Санкт-Петербурга и Рязани. На вечернем застолье компания пила алкогольные напитки, привезенные одним из гостей.По предварительной информации следствия, именно он перед поездкой приобрел несколько пятилитровых канистр с алкоголем у знакомого."Позже в больнице скончалась хозяйка дома и 36-летняя женщина, еще двое из гостей (женщины 37 и 60 лет) находятся в тяжелом состоянии. У всех потерпевших врачи диагностировали отравление метиловым спиртом", - сообщает СУСК.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о сбыте небезопасной продукции, повлекшей смерть более двух лиц. На месте ЧП изъяты все канистры с алкоголем, их направили на физико-химическое исследование.Устанавливаются происхождение "напитка" и люди, причастные к торговле им.

https://ria.ru/20210608/otravlenie-1736114368.html

россия

тамбовская область

сосновский район

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россия, следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, сосновский район, происшествия