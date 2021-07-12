В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом на застолье
ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Три человека умерли, еще два оказались в больнице в тяжелом состоянии после отравления метиловым спиртом на застолье в Тамбовской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 9 июля к 54-летней жительнице Сосновского района приехали родственники и знакомые из Санкт-Петербурга и Рязани. На вечернем застолье компания пила алкогольные напитки, привезенные одним из гостей.
"На следующий день в связи с ухудшением самочувствия они все были госпитализированы в медицинское учреждение, при этом 41-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи по пути следования", - говорится в сообщении.
По предварительной информации следствия, именно он перед поездкой приобрел несколько пятилитровых канистр с алкоголем у знакомого.
"Позже в больнице скончалась хозяйка дома и 36-летняя женщина, еще двое из гостей (женщины 37 и 60 лет) находятся в тяжелом состоянии. У всех потерпевших врачи диагностировали отравление метиловым спиртом", - сообщает СУСК.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о сбыте небезопасной продукции, повлекшей смерть более двух лиц. На месте ЧП изъяты все канистры с алкоголем, их направили на физико-химическое исследование.
Устанавливаются происхождение "напитка" и люди, причастные к торговле им.