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В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом
В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом - РИА Новости, 12.07.2021
В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом
Три человека умерли, еще два оказались в больнице в тяжелом состоянии после отравления метиловым спиртом на застолье в Тамбовской области, сообщает в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:01
2021-07-12T14:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
сосновский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Три человека умерли, еще два оказались в больнице в тяжелом состоянии после отравления метиловым спиртом на застолье в Тамбовской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.По данным следствия, 9 июля к 54-летней жительнице Сосновского района приехали родственники и знакомые из Санкт-Петербурга и Рязани. На вечернем застолье компания пила алкогольные напитки, привезенные одним из гостей.По предварительной информации следствия, именно он перед поездкой приобрел несколько пятилитровых канистр с алкоголем у знакомого."Позже в больнице скончалась хозяйка дома и 36-летняя женщина, еще двое из гостей (женщины 37 и 60 лет) находятся в тяжелом состоянии. У всех потерпевших врачи диагностировали отравление метиловым спиртом", - сообщает СУСК.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о сбыте небезопасной продукции, повлекшей смерть более двух лиц. На месте ЧП изъяты все канистры с алкоголем, их направили на физико-химическое исследование.Устанавливаются происхождение "напитка" и люди, причастные к торговле им.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, сосновский район, происшествия
В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом
14:01 12.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Тамбовской области три человека умерли от отравления метиловым спиртом на застолье

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Три человека умерли, еще два оказались в больнице в тяжелом состоянии после отравления метиловым спиртом на застолье в Тамбовской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 9 июля к 54-летней жительнице Сосновского района приехали родственники и знакомые из Санкт-Петербурга и Рязани. На вечернем застолье компания пила алкогольные напитки, привезенные одним из гостей.
"На следующий день в связи с ухудшением самочувствия они все были госпитализированы в медицинское учреждение, при этом 41-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи по пути следования", - говорится в сообщении.
По предварительной информации следствия, именно он перед поездкой приобрел несколько пятилитровых канистр с алкоголем у знакомого.
"Позже в больнице скончалась хозяйка дома и 36-летняя женщина, еще двое из гостей (женщины 37 и 60 лет) находятся в тяжелом состоянии. У всех потерпевших врачи диагностировали отравление метиловым спиртом", - сообщает СУСК.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о сбыте небезопасной продукции, повлекшей смерть более двух лиц. На месте ЧП изъяты все канистры с алкоголем, их направили на физико-химическое исследование.
Устанавливаются происхождение "напитка" и люди, причастные к торговле им.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тамбовская областьСосновский районПроисшествия
 
 
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