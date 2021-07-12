https://ria.ru/20210712/otpusk-1740861459.html
Россияне назвали места для идеального отпуска
Россияне назвали места для идеального отпуска - РИА Новости, 12.07.2021
Россияне назвали места для идеального отпуска
Идеальными вариантами отпуска более 60% россиян считают пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах, однако порадовать себя такой поездкой этим летом РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T06:11
2021-07-12T06:11
2021-07-12T06:11
туризм
отдых в россии 2021 летом
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Идеальными вариантами отпуска более 60% россиян считают пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах, однако порадовать себя такой поездкой этим летом планируют лишь около трети граждан, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В то же время более четверти россиян (26,6%) идеальным отдыхом называют отпуск на курортах за пределами России, но посетить их этим летом надеются лишь 4,7% опрошенных.Около 13,6% россиян считают лучшим вариантом отпуска экскурсионную поездку по России, и 11,5% опрошенных заявили о намерении совершить такое путешествие. Предпочтение зарубежному экскурсионному туризму отдали 6,7% участников опроса, но только 0,6% респондентов рассчитывают совершить такую поездку этим летом.Примерно 14% россиян видят свой лучший отпуск дома или на даче, а в действительности отдыхать подобным образом планируют значительно больше людей – 40,4%.
https://ria.ru/20210711/otpusk-1740787026.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отдых в россии 2021 летом, россия
Россияне назвали места для идеального отпуска
Большинство россиян назвали пляжный отдых идеальным вариантом отпуска
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Идеальными вариантами отпуска более 60% россиян считают пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах, однако порадовать себя такой поездкой этим летом планируют лишь около трети граждан, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Идеальный отпуск, по мнению 33,6% россиян, – это пляжный отдых на отечественных курортах. Реализовать эту возможность нынешним летом планируют 29,8% респондентов", - выяснили специалисты.
В то же время более четверти россиян (26,6%) идеальным отдыхом называют отпуск на курортах за пределами России
, но посетить их этим летом надеются лишь 4,7% опрошенных.
Около 13,6% россиян считают лучшим вариантом отпуска экскурсионную поездку по России, и 11,5% опрошенных заявили о намерении совершить такое путешествие. Предпочтение зарубежному экскурсионному туризму отдали 6,7% участников опроса, но только 0,6% респондентов рассчитывают совершить такую поездку этим летом.
Примерно 14% россиян видят свой лучший отпуск дома или на даче, а в действительности отдыхать подобным образом планируют значительно больше людей – 40,4%.