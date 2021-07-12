https://ria.ru/20210712/otpusk-1740861459.html

Россияне назвали места для идеального отпуска

Россияне назвали места для идеального отпуска - РИА Новости, 12.07.2021

Россияне назвали места для идеального отпуска

Идеальными вариантами отпуска более 60% россиян считают пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах, однако порадовать себя такой поездкой этим летом РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T06:11

2021-07-12T06:11

2021-07-12T06:11

туризм

отдых в россии 2021 летом

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Идеальными вариантами отпуска более 60% россиян считают пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах, однако порадовать себя такой поездкой этим летом планируют лишь около трети граждан, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В то же время более четверти россиян (26,6%) идеальным отдыхом называют отпуск на курортах за пределами России, но посетить их этим летом надеются лишь 4,7% опрошенных.Около 13,6% россиян считают лучшим вариантом отпуска экскурсионную поездку по России, и 11,5% опрошенных заявили о намерении совершить такое путешествие. Предпочтение зарубежному экскурсионному туризму отдали 6,7% участников опроса, но только 0,6% респондентов рассчитывают совершить такую поездку этим летом.Примерно 14% россиян видят свой лучший отпуск дома или на даче, а в действительности отдыхать подобным образом планируют значительно больше людей – 40,4%.

https://ria.ru/20210711/otpusk-1740787026.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, россия