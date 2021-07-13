https://ria.ru/20210713/plyazhi-1741133164.html

Пляжи Москвы: где разрешено купаться в 2021 году?

Пляжи Москвы 2021: где можно купаться?

Пляжи Москвы: где разрешено купаться в 2021 году?

Пляжи Москвы — специально отведенные зоны для отдыха на воде. О том, где можно купаться бесплатно и платно в 2021 году, список хороших пляжей — в материале РИА... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:07

2021-07-13T18:07

2021-07-13T19:03

городское хозяйство москвы

зеленоград

"сокольники"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

место под солнцем, или пляжи вашего города

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пляжи Москвы — специально отведенные зоны для отдыха на воде. О том, где можно купаться бесплатно и платно в 2021 году, список хороших пляжей — в материале РИА Новости.Пляжи Москвы 2021Пляжи в Москве бывают нескольких типов. На первых можно загорать и купаться, на вторых только загорать, а третьи оснащены дополнительными бассейнами. Бесплатные пляжи обычно переполнены, поэтому отдыхать там с комфортом может быть затруднительно, особенно при такой аномальной жаре, как в этом году. Лучше всего приезжать на пляж как можно раньше, чтобы занять лежаки или хорошее место на траве, песке. Водоемы, в которых разрешено купаться, прошли лабораторную проверку и Роспотребнадзор признал воду в них соответствующей нормативам. В тех озерах, где купание не разрешено, пробы воды не забирались, поэтому нарушение запрета может быть опасным для здоровья. Пляж "Левобережный""Левобережный" пляж — одно из самых самых популярных купальных мест Москвы, которое находится в черте города. Туда удобно добираться на автомобиле, но можно и на общественном транспорте. На пляже есть кафе, раздевалки, детские площадки с различными бесплатными развлечениями, а также спасательный пункт. В основном, территория покрыта мелким песком, но у воды растет трава. Сам водоем, Химкинское водохранилище, пригоден для купания, но не очень чистый. Где находится: Прибрежный проезд, дома 5-7.Пляж "Тропарево"Этот пляж находится в юго-восточной части Москвы на территории одноименного парка, который имеет отдельные зоны для прогулок и для купания. Это место подойдет для семейного отдыха, потому что оборудовано спортивными и детскими игровыми площадками, есть возможность взять в аренду лодку или катамаран, на самом пляже работает бесплатный Wi-Fi, есть небольшие кафе. Пляж бесплатный, но заплатить придется за вход на площадку с играми и использование водного транспорта. В хорошую погоду обычно бывает нелегко найти свободный лежак. В акватории есть специальный мост, только с него можно нырнуть в воду. Где находится: улица Академика Виноградова, дом 12.Пляж "Мещерский пруд"Мещерский пруд также пользуется популярностью у жителей столицы, потому что он бесплатный, в отличие от многих других мест отдыха. Территория пляжа постоянно очищается, облагораживается, берег покрыт травой, но есть и участки с песком. Лежаков здесь немного, поэтому лучше взять полотенце или покрывало, чтобы загорать. Также на пляже есть раздевалки, туалеты, душевые, детская площадка, зона для игры волейбол, можно взять лодку в аренду, жарить шашлыки. Неподалеку располагается лесная зона, которая хорошо подходит для прогулок. Где находится: Воскресенская улица, дома 5-31.Пляж "Серебряный бор-2"В отличие от "Серебряного бора-1", который является вип-зоной, вход на второй пляж свободный, заплатить нужно только за площадку с развлечениями для детей. Находится это место на территории комплекса "Поместье-парк". Здесь есть раздевалки, биотуалет, скамейки, беседки, спортивные площадки, а шезлонги, пляжный зонт, гидроцикл или лодку можно арендовать в пункте проката. В самом "Поместье-парке" есть ресторан, на пляже можно перекусить фастфудом, купить прохладительные напитки. Где находится: Таманская улица, дом 44.Пляж "Серебряный бор-3"Это самый крупный пляж Москвы. Здесь располагается несколько пляжных комплексов, в которых часто проводятся различные мероприятия и вечеринки с участием диджеев или музыкантов. На территории пляжа можно взять напрокат катамараны, катеры, водные лыжи, гидроциклы, лежаки, а также инвентарь для спорта и т.д., также есть отдельные спортивные площадки для волейбола, бадминтона, футбола. На берегу расположены раздевалки, душевые, есть удобные шатры, в некоторых зонах можно устраивать пикники и жарить шашлыки. Где находится: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, дом 15.Пляж "Строгино"Это бесплатный и хорошо обустроенные пляж в северо-западной части Строгинской поймы, которая представляет собой заполненный водой карьер. Тут есть кабинки для переодевания, туалеты, игровая площадка, доступна аренда шезлонгов, можно посетить спортивные площадки, позаниматься на тренажерах. Рядом располагаются кафе, есть частные пляжные зоны. Здесь разрешается загорать, но купаться в 2021 году запрещено.Где находится: Строгинская пойма.Пляж "Борисовские пруды"Пляж находится на территории одноименного парка и оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, однако купаться в нем нельзя по требованию Роспотребнадзора. При этом здесь можно позагорать, устроить пикник, поиграть в волейбол, заняться спортом. Рыбаки ловят рыбу в озере и отмечают, что улов хороший.Где находится: Борисовский пруд, 2а.Пляж "Рублево"Вход на пляж платный (около 300 рублей), однако в жару здесь все равно очень многолюдно и занять место будет довольно проблематично. На территории есть вся нужная инфраструктура: кафе, спортивные, детские площадки, аттракционы на воде, пункты проката водного транспорта, различные развлечения, за безопасностью граждан следят спасатели. Есть купальная зона, специально рассчитанная именно на маленьких детей. В парк удобно добираться на общественном транспорте, есть парковка на 400 мест, которая обойдется в 500 рублей в час.Где находится: Мякининское шоссе, стр.1.Пляж "Озеро Белое"Располагается в районе Косино и имеет небольшую территорию. Его посещение бесплатно, сам пляж песчаный, а вход в воду пологий и плавный, так что подойдет и для детей. Здесь есть раздевалки, туалеты, спортивные площадки, есть возможность поиграть в настольный теннис, футбол. Под деревьями можно спрятаться от солнца, если нет пляжного зонта. Водоем считается очень чистым, но из-за бьющих ключей есть менее прогретые участки воды. Присутствует зона, на которой можно устраивать пикники и жарить шашлыки. За безопасностью следят катера со спасателями, также установлены камеры, а недалеко находится пункт МЧС.Где находится: Заозерная улица, дом 2-6.Пляж "Черное озеро"Черное озеро находится в Зеленограде. Здесь есть небольшое количество лежаков, которые практически всегда заняты, поэтому лучше взять с собой покрывало. Есть несколько раздевалок, туалеты, но кафе и ресторанов рядом нет. Водоем неглубокий, для купания детей отведена безопасная зона. Несмотря на небогатую инфраструктуру, место пользуется популярностью среди отдыхающих. Рядом располагается лес. Где находится: город Зеленоград, 6-й микрорайон.Пляж "Большой городской пруд"Другой пляж в Зеленограде — "Большой городской пруд" — находится на территории Парка Победы, поэтому там можно прогуляться в тени деревьев. Здесь есть шезлонги, зоны для игр в волейбол, настольный теннис, бильярд, присутствуют кабинки для переодевания, туалет. Дети могут посетить развлекательную площадку, водные горки, а для их купания отведена специальная часть пляжа. Есть возможность взять напрокат катамаран или лодку. Где находится: город Зеленоград, Центральный проспект.Пляж "Школьное озеро"Глубина этого озера не более двух метров, поэтому оно хорошо подходит для отдыха с детьми. Лежаков тут нет, но можно расположиться под навесами, защищающими от солнца. Вход на пляж бесплатный, но есть и зона, на которую можно попасть только за деньги — там есть шезлонги, а также спортивные площадки. Где находится: Москва, Зеленоград, 10-й микрорайонПляж "Путяевский пруд"Пляж располагается в парке "Сокольники" и имеет довольно обширную территорию. Рядом есть лес. На берегу можно устроиться как на песке, так и на траве, для удобства посетителей работают несколько точек, где продают еду и напитки. Также имеется спортивная зона с тренажерами. Главный минус этого пляжа — рядом проходит железная дорога. Где находится: ПКиО "Сокольники", 4-й Лучевой просек.Платные пляжиПлатных водных комплексов в Москве в 2021 году также предостаточно. Как правило, это зоны с несколькими большими бассейнами. Цены на посещение их варьируются. Например, в одном целый день будет стоит 2500 рублей, а в другом придется отдать 1500 рублей за три часа. В эту стоимость не входит прокат инвентаря, например, матраца для пластикового лежака. На территории часто есть бары и рестораны, а по выходным играют диджеи. Также в них есть купальные зоны и для взрослых, и отдельно для детей. Открытые летние пляжи находятся, в частности, в парке "Фили", спорткомплексе "Лужники", а также в парке "Северное Тушино".

https://ria.ru/20210629/plyazh-1738984822.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/varikoz-1738921395.html

зеленоград

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, зеленоград, "сокольники", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, место под солнцем, или пляжи вашего города, общество