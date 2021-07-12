https://ria.ru/20210712/nikaragua-1740997984.html

США ввели ограничения против ста граждан Никарагуа

США ввели ограничения против ста граждан Никарагуа - РИА Новости, 12.07.2021

США ввели ограничения против ста граждан Никарагуа

Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 100 граждан Никарагуа, включая приближенных президента Даниэля Ортеги и членов их семей, заявил в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:41

2021-07-12T20:41

2021-07-12T20:41

энтони блинкен

даниэль ортега

государственный департамент сша

никарагуа

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 100 граждан Никарагуа, включая приближенных президента Даниэля Ортеги и членов их семей, заявил в понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен."США ограничивают выдачу виз 100 гражданам Никарагуа, связанным с режимом Ортеги-Мурильо. Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении 100 членов Национальной ассамблеи Никарагуа и судебной системы Никарагуа, включая прокуроров и судей, а также ряда членов их семей. Госдепартамент аннулировал все визы в США, которыми владели эти лица", - заявил Блинкен, чьи слова распространило американское дипведомство.Госсекретарь США пояснил, что в контексте Никарагуа визовые ограничения применяются к лицам, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "подрыву демократии, включая тех, кто ответственен или имел отношение к подавлению мирных протестов или нарушениям прав человека, а также к ближайшим родственникам таких лиц"."В частности, те, кто подвергся сегодняшним ограничениям, помогали режиму Ортеги-Мурильо нанести удар по демократии и правам человека", - указал Блинкен.Глава американской дипломатии подтвердил, что США будут и далее задействовать различные дипломатические и экономически инструменты, чтобы добиваться освобождения политзаключенных в Никарагуа, а также поддерживать стремление народа этой страны "к подотчетности власти и справедливым выборам".

https://ria.ru/20210606/nikaragua-1735845064.html

https://ria.ru/20201110/krym-1583932736.html

никарагуа

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, даниэль ортега, государственный департамент сша, никарагуа, вашингтон (город), сша, в мире