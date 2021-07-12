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США ввели ограничения против ста граждан Никарагуа
США ввели ограничения против ста граждан Никарагуа - РИА Новости, 12.07.2021
США ввели ограничения против ста граждан Никарагуа
Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 100 граждан Никарагуа, включая приближенных президента Даниэля Ортеги и членов их семей, заявил в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:41
2021-07-12T20:41
энтони блинкен
даниэль ортега
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 100 граждан Никарагуа, включая приближенных президента Даниэля Ортеги и членов их семей, заявил в понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен."США ограничивают выдачу виз 100 гражданам Никарагуа, связанным с режимом Ортеги-Мурильо. Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении 100 членов Национальной ассамблеи Никарагуа и судебной системы Никарагуа, включая прокуроров и судей, а также ряда членов их семей. Госдепартамент аннулировал все визы в США, которыми владели эти лица", - заявил Блинкен, чьи слова распространило американское дипведомство.Госсекретарь США пояснил, что в контексте Никарагуа визовые ограничения применяются к лицам, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "подрыву демократии, включая тех, кто ответственен или имел отношение к подавлению мирных протестов или нарушениям прав человека, а также к ближайшим родственникам таких лиц"."В частности, те, кто подвергся сегодняшним ограничениям, помогали режиму Ортеги-Мурильо нанести удар по демократии и правам человека", - указал Блинкен.Глава американской дипломатии подтвердил, что США будут и далее задействовать различные дипломатические и экономически инструменты, чтобы добиваться освобождения политзаключенных в Никарагуа, а также поддерживать стремление народа этой страны "к подотчетности власти и справедливым выборам".
https://ria.ru/20210606/nikaragua-1735845064.html
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энтони блинкен, даниэль ортега, государственный департамент сша, никарагуа, вашингтон (город), сша, в мире
США ввели ограничения против ста граждан Никарагуа
20:41 12.07.2021
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Госдепартамент США ввел визовые ограничения против ста граждан Никарагуа

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 100 граждан Никарагуа, включая приближенных президента Даниэля Ортеги и членов их семей, заявил в понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
"США ограничивают выдачу виз 100 гражданам Никарагуа, связанным с режимом Ортеги-Мурильо. Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении 100 членов Национальной ассамблеи Никарагуа и судебной системы Никарагуа, включая прокуроров и судей, а также ряда членов их семей. Госдепартамент аннулировал все визы в США, которыми владели эти лица", - заявил Блинкен, чьи слова распространило американское дипведомство.
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Госсекретарь США пояснил, что в контексте Никарагуа визовые ограничения применяются к лицам, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "подрыву демократии, включая тех, кто ответственен или имел отношение к подавлению мирных протестов или нарушениям прав человека, а также к ближайшим родственникам таких лиц".
"В частности, те, кто подвергся сегодняшним ограничениям, помогали режиму Ортеги-Мурильо нанести удар по демократии и правам человека", - указал Блинкен.
Глава американской дипломатии подтвердил, что США будут и далее задействовать различные дипломатические и экономически инструменты, чтобы добиваться освобождения политзаключенных в Никарагуа, а также поддерживать стремление народа этой страны "к подотчетности власти и справедливым выборам".
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Энтони БлинкенДаниэль ОртегаГосударственный департамент СШАНикарагуаВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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