https://ria.ru/20210712/nasledie-1740961915.html

Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин

Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2021

Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в своей статье отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:11

2021-07-12T17:11

2021-07-12T17:15

тарас шевченко

россия

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Конечно, за многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах воз­никли регио­нальные языковые особен­ности, го́воры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?" - написал Путин.

https://ria.ru/20210712/pamyatnik-1740921007.html

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тарас шевченко, россия, владимир путин, украина, в мире