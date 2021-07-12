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Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин
Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2021
Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в своей статье отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:11
2021-07-12T17:15
тарас шевченко
россия
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Конечно, за многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах воз­никли регио­нальные языковые особен­ности, го́воры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?" - написал Путин.
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тарас шевченко, россия, владимир путин, украина, в мире
Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин
17:11 12.07.2021 (обновлено: 17:15 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что культурное наследие России и Украины поделить невозможно и незачем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"Конечно, за многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах воз­никли регио­нальные языковые особен­ности, го́воры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?" - написал Путин.
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