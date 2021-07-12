https://ria.ru/20210712/nasledie-1740961915.html
Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин
Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2021
Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в своей статье отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:11
2021-07-12T17:11
2021-07-12T17:15
тарас шевченко
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Конечно, за многие века раздробленности, жизни в разных государствах возникли региональные языковые особенности, го́воры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?" - написал Путин.
https://ria.ru/20210712/pamyatnik-1740921007.html
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тарас шевченко, россия, владимир путин, украина, в мире
Культурное наследие России и Украины поделить невозможно, заявил Путин
17:11 12.07.2021 (обновлено: 17:15 12.07.2021)
Путин заявил, что культурное наследие России и Украины поделить невозможно и незачем