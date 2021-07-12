https://ria.ru/20210712/muksun-1740942925.html
Рыбоводы на Ямале выпустили в Обь более 850 тысяч мальков муксуна
Рыбоводы на Ямале выпустили в Обь более 850 тысяч мальков муксуна - РИА Новости, 12.07.2021
Рыбоводы на Ямале выпустили в Обь более 850 тысяч мальков муксуна
Специалисты Собского рыбоводного завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выпустили в Обь партию мальков муксуна, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:37
2021-07-12T15:37
2021-07-12T15:37
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Специалисты Собского рыбоводного завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выпустили в Обь партию мальков муксуна, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."Собский рыбоводный завод продолжает пополнять ямальские реки ценными видами рыб. Сегодня, 12 июля, специалисты предприятия выпустили в Обь партию муксуна", - говорится в сообщении.В свободное плавание отправились более 850 тысяч мальков средней навески не менее 1,5 грамма. Их выпуск состоялся в рамках компенсационных мероприятий семи компаний: ЗАО "Спецтеплосервис", ООО "Обский СПГ", ООО "Газпром недра", ООО "Уренгойдорстрой", ООО "УралСтройТраст", ООО "ЯМАЛ Карьер" и ОАО "ХМДС".До выпуска в Обь рыба прошла цикл развития на Собском рыбоводном заводе: от оплодотворения и инкубации икры на протяжении шести месяцев до превращения ее в мальков, уточняет пресс-служба."День выпуска молоди муксуна в открытый водоем – один из самых важных в процессе зарыбления. Рыбоводы тщательно измеряют температуру воды и воздуха, фиксируют вес мальков – от этих факторов зависит, насколько быстро новые обитатели приживутся в водоеме. Сначала местом жительства муксуна станет река Обь, и уже оттуда мальки разойдутся по соровой системе для нагула. А с наступлением ледостава отправятся на зимовку в Обскую губу", - отмечается в сообщении.Рыбоводный сезон предприятие открыло в начале июня. В рамках компенсационных мероприятий в реку Обь было выпущено свыше 755 тысяч штук молоди чира массой 1,5 грамма. С июля завод приступил к выпускам муксуна. Всего в реки Обь и Таз в этом году планируется отправить более 13 миллионов мальков этой ценной промысловой рыбы, что на 700 тысяч превысит показатель прошлого года, сообщают власти.
https://ria.ru/20210712/deti-1740941479.html
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), газпром, обь, экономика
Рыбоводы на Ямале выпустили в Обь более 850 тысяч мальков муксуна
Рыбоводы на Ямале выпустили в Обь более 850 тысяч мальков муксуна
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости.
Специалисты Собского рыбоводного завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выпустили в Обь
партию мальков муксуна, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"Собский рыбоводный завод продолжает пополнять ямальские реки ценными видами рыб. Сегодня, 12 июля, специалисты предприятия выпустили в Обь партию муксуна", - говорится в сообщении.
В свободное плавание отправились более 850 тысяч мальков средней навески не менее 1,5 грамма. Их выпуск состоялся в рамках компенсационных мероприятий семи компаний: ЗАО "Спецтеплосервис", ООО "Обский СПГ", ООО "Газпром
недра", ООО "Уренгойдорстрой", ООО "УралСтройТраст", ООО "ЯМАЛ Карьер" и ОАО "ХМДС".
До выпуска в Обь рыба прошла цикл развития на Собском рыбоводном заводе: от оплодотворения и инкубации икры на протяжении шести месяцев до превращения ее в мальков, уточняет пресс-служба.
"День выпуска молоди муксуна в открытый водоем – один из самых важных в процессе зарыбления. Рыбоводы тщательно измеряют температуру воды и воздуха, фиксируют вес мальков – от этих факторов зависит, насколько быстро новые обитатели приживутся в водоеме. Сначала местом жительства муксуна станет река Обь, и уже оттуда мальки разойдутся по соровой системе для нагула. А с наступлением ледостава отправятся на зимовку в Обскую губу", - отмечается в сообщении.
Рыбоводный сезон предприятие открыло в начале июня. В рамках компенсационных мероприятий в реку Обь было выпущено свыше 755 тысяч штук молоди чира массой 1,5 грамма. С июля завод приступил к выпускам муксуна. Всего в реки Обь и Таз в этом году планируется отправить более 13 миллионов мальков этой ценной промысловой рыбы, что на 700 тысяч превысит показатель прошлого года, сообщают власти.