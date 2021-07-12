https://ria.ru/20210712/mozaiki-1740886658.html

В РПЦ рассказали о "печальной вести" по поводу Святой Софии

В РПЦ рассказали о "печальной вести" по поводу Святой Софии - РИА Новости, 12.07.2021

В РПЦ рассказали о "печальной вести" по поводу Святой Софии

Паломники сообщают о недоступности для осмотра христианских мозаик в храме Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, сказал РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:13

2021-07-12T11:13

2021-07-12T11:13

религия и мировоззрение

московский патриархат

отдел внешних церковных связей московского патриархата

николай балашов

юнеско

балашов

владимир

стамбул

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Паломники сообщают о недоступности для осмотра христианских мозаик в храме Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, сказал РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов."Сведения о том, можно ли теперь рассмотреть византийские мозаики, изображающие Христа, Божию Матерь и святых, противоречивы. Во время намаза они занавешиваются. Но, по сообщениям ряда туристов и паломников, и в другое время христианские священные изображения остаются недоступными для осмотра. Для православных христиан России все это – печальные вести. Нам больше не увидать этот дивный храм глазами послов святого князя Владимира, которые вернулись из него в Киев со словами: "Не знаем, где были, на небе или на земле", - сказал РИА Новости протоиерей.За прошедший год, считает зампред ОВЦС, стало ясно, что турецкое руководство стремится продемонстрировать необратимость своего решения о преобразовании храма Святой Софии в мечеть. "Там регулярно проходят мусульманские мероприятия, которые широко освещаются в СМИ. Туристы допускаются для осмотра древнего храма, кроме времени намаза (пять раз в сутки)", - добавил Балашов.По его мнению, возможности Константинопольского патриарха Варфоломея комментировать эту ситуацию и влиять на нее остаются ограниченными из-за политической ситуации в стране. "Иерархи Константинопольской церкви, живущие за пределами Турции, выступали с протестами в более явной форме", - добавил Балашов.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Около тысячи лет храм был самым большим в христианском мире, но после захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был он был переделан в мечеть.В 1934 году здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако 10 июля 2020 года Госсовет Турции аннулировал это решение, несмотря на протесты поместных православных церквей, в том числе Русской. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2010 года.

https://ria.ru/20210710/sofiya-1740615231.html

https://ria.ru/20200710/1574192363.html

балашов

владимир

стамбул

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московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, николай балашов, юнеско, балашов, владимир, стамбул