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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210712/mozaiki-1740886658.html
В РПЦ рассказали о "печальной вести" по поводу Святой Софии
В РПЦ рассказали о "печальной вести" по поводу Святой Софии - РИА Новости, 12.07.2021
В РПЦ рассказали о "печальной вести" по поводу Святой Софии
Паломники сообщают о недоступности для осмотра христианских мозаик в храме Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, сказал РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:13
2021-07-12T11:13
религия и мировоззрение
московский патриархат
отдел внешних церковных связей московского патриархата
николай балашов
юнеско
балашов
владимир
стамбул
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Паломники сообщают о недоступности для осмотра христианских мозаик в храме Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, сказал РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов."Сведения о том, можно ли теперь рассмотреть византийские мозаики, изображающие Христа, Божию Матерь и святых, противоречивы. Во время намаза они занавешиваются. Но, по сообщениям ряда туристов и паломников, и в другое время христианские священные изображения остаются недоступными для осмотра. Для православных христиан России все это – печальные вести. Нам больше не увидать этот дивный храм глазами послов святого князя Владимира, которые вернулись из него в Киев со словами: "Не знаем, где были, на небе или на земле", - сказал РИА Новости протоиерей.За прошедший год, считает зампред ОВЦС, стало ясно, что турецкое руководство стремится продемонстрировать необратимость своего решения о преобразовании храма Святой Софии в мечеть. "Там регулярно проходят мусульманские мероприятия, которые широко освещаются в СМИ. Туристы допускаются для осмотра древнего храма, кроме времени намаза (пять раз в сутки)", - добавил Балашов.По его мнению, возможности Константинопольского патриарха Варфоломея комментировать эту ситуацию и влиять на нее остаются ограниченными из-за политической ситуации в стране. "Иерархи Константинопольской церкви, живущие за пределами Турции, выступали с протестами в более явной форме", - добавил Балашов.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Около тысячи лет храм был самым большим в христианском мире, но после захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был он был переделан в мечеть.В 1934 году здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако 10 июля 2020 года Госсовет Турции аннулировал это решение, несмотря на протесты поместных православных церквей, в том числе Русской. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2010 года.
https://ria.ru/20210710/sofiya-1740615231.html
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московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, николай балашов, юнеско, балашов, владимир, стамбул

В РПЦ рассказали о "печальной вести" по поводу Святой Софии

11:13 12.07.2021
 
© AFP 2021 / Yasin AkgulПрихожане молятся в Соборе Святой Софии в Стамбуле
Прихожане молятся в Соборе Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AFP 2021 / Yasin Akgul
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Паломники сообщают о недоступности для осмотра христианских мозаик в храме Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, сказал РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
"Сведения о том, можно ли теперь рассмотреть византийские мозаики, изображающие Христа, Божию Матерь и святых, противоречивы. Во время намаза они занавешиваются. Но, по сообщениям ряда туристов и паломников, и в другое время христианские священные изображения остаются недоступными для осмотра. Для православных христиан России все это – печальные вести. Нам больше не увидать этот дивный храм глазами послов святого князя Владимира, которые вернулись из него в Киев со словами: "Не знаем, где были, на небе или на земле", - сказал РИА Новости протоиерей.
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Кара свыше". Почему Святая София вновь взбудоражила мир
За прошедший год, считает зампред ОВЦС, стало ясно, что турецкое руководство стремится продемонстрировать необратимость своего решения о преобразовании храма Святой Софии в мечеть. "Там регулярно проходят мусульманские мероприятия, которые широко освещаются в СМИ. Туристы допускаются для осмотра древнего храма, кроме времени намаза (пять раз в сутки)", - добавил Балашов.
По его мнению, возможности Константинопольского патриарха Варфоломея комментировать эту ситуацию и влиять на нее остаются ограниченными из-за политической ситуации в стране. "Иерархи Константинопольской церкви, живущие за пределами Турции, выступали с протестами в более явной форме", - добавил Балашов.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Около тысячи лет храм был самым большим в христианском мире, но после захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был он был переделан в мечеть.
В 1934 году здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако 10 июля 2020 года Госсовет Турции аннулировал это решение, несмотря на протесты поместных православных церквей, в том числе Русской. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2010 года.
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля 2020, 21:10Религия и мировоззрение
Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаНиколай БалашовЮНЕСКОБалашовВладимирСтамбул
 
 
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