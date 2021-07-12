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https://ria.ru/20210712/moldaviya-1741000570.html
МИД России прокомментировал итоги выборов в Молдавии
МИД России прокомментировал итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021
МИД России прокомментировал итоги выборов в Молдавии
Россия с уважением относится к итогам досрочных парламентских выборов в Молдавии и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T21:13
2021-07-12T21:16
мария захарова
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в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия с уважением относится к итогам досрочных парламентских выборов в Молдавии и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в обществе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская сторона... с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Захарова также подтвердила готовность России к развитию многопланового сотрудничества с новым парламентом и правительством Молдавии."Надеемся на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Готовы к взаимодействию со всеми молдавскими политическими силами, нацеленными на укрепление связей между нашими странами и народами", - заявила Захарова.Захарова напомнила также, что в предвыборный период МИД России "неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов".
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мария захарова, снг, сша, в мире, россия, молдавия
МИД России прокомментировал итоги выборов в Молдавии
21:13 12.07.2021 (обновлено: 21:16 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИД России рассчитывает на межнациональное согласие в молдавском обществе после выборов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия с уважением относится к итогам досрочных парламентских выборов в Молдавии и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в обществе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона... с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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Захарова также подтвердила готовность России к развитию многопланового сотрудничества с новым парламентом и правительством Молдавии.
"Надеемся на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Готовы к взаимодействию со всеми молдавскими политическими силами, нацеленными на укрепление связей между нашими странами и народами", - заявила Захарова.
Захарова напомнила также, что в предвыборный период МИД России "неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов".
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