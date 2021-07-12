https://ria.ru/20210712/moldaviya-1741000570.html

МИД России прокомментировал итоги выборов в Молдавии

МИД России прокомментировал итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021

МИД России прокомментировал итоги выборов в Молдавии

Россия с уважением относится к итогам досрочных парламентских выборов в Молдавии и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T21:13

2021-07-12T21:13

2021-07-12T21:16

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия с уважением относится к итогам досрочных парламентских выборов в Молдавии и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в обществе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская сторона... с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Захарова также подтвердила готовность России к развитию многопланового сотрудничества с новым парламентом и правительством Молдавии."Надеемся на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Готовы к взаимодействию со всеми молдавскими политическими силами, нацеленными на укрепление связей между нашими странами и народами", - заявила Захарова.Захарова напомнила также, что в предвыборный период МИД России "неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов".

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740909821.html

сша

россия

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мария захарова, снг, сша, в мире, россия, молдавия