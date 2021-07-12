https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740945816.html

В Совфеде прокомментировали итоги выборов в парламент Молдавии

В Совфеде прокомментировали итоги выборов в парламент Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021

В Совфеде прокомментировали итоги выборов в парламент Молдавии

Россия готова к диалогу с Молдавией по всему комплексу двусторонних отношений, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:49

2021-07-12T15:49

2021-07-12T15:49

россия

майя санду

константин косачев

молдавия

в мире

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Россия готова к диалогу с Молдавией по всему комплексу двусторонних отношений, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Накануне в Молдавии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) получит 63 из 101 мандата в новом парламенте."Остаётся сказать традиционное: рассчитываем все же на здравомыслие новых молдавских лидеров, и в свою очередь готовы к диалогу по всему комплексу двусторонних отношений", - написал сенатор в Facebook.Политик отметил, что президентская партия "Действие и солидарность" победила и сможет сформировать правительство, а то и шанс набрать конституционное большинство и, тем самым, почти абсолютную власть в стране.По мнению парламентария, решающую роль сыграла "заграница". "Причем в двух смыслах. За последние 30 лет из республики выехала почти треть трудоспособного населения — около 1 миллиона человек. И на этот раз на участки за рубежом пришло более 200 тысяч человек. В 2020 году около 92% отдали голоса за прозападную Майю Санду, что стало решающим фактором на президентских выборах", - отметил законодатель.По словам Косачева, все говорит в пользу того, что картина повторится и на этот раз. Он напомнил, что "для молдаван, живущих на Западе, было открыто больше участков, чем для приднестровцев, — 150 против 41, при том, что и за 41 пришлось побороться буквально накануне выборов". И зарубежная явка была очень активной.Помимо этого фактора, огромную роль во внутримолдавских процессах играют и западные политики и дипломаты, – причем не только румынские и представители ЕС, но и американский посол, который регулярно выступает по телевидению, встречается с политиками, чиновниками, судьями конституционного суда и членами избиркома, подчеркнул парламентарий.По его мнению, худший сценарий – попытка форсировать события в отношении Приднестровья, которое, как считается, является препятствием на пути Молдавии в Евроатлантические структуры. И отдельные провокации накануне выборов показывают, что радикалы к такому сценарию готовы. "И потому итоги молдавских выборов пока скорее настораживают. Общество очевидно расколото, и навязывать в этих условиях свою жесткую волю со стороны условного большинства в адрес условного меньшинства - вряд ли приведёт к успокоению умов", - отметил Косачев.

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740909821.html

https://ria.ru/20210712/partiya-1740902178.html

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россия, майя санду, константин косачев, молдавия, в мире