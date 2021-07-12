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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/medotvod-1740878690.html
Врачи назвали две "железные" причины для медотвода от вакцинации
Врачи назвали две "железные" причины для медотвода от вакцинации - РИА Новости, 12.07.2021
Врачи назвали две "железные" причины для медотвода от вакцинации
Получить медицинский отвод от вакцинации могут люди с тяжелой аллергической реакцией или гиперчувствительностью на компоненты ранее введенных препаратов. Об... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:31
2021-07-12T12:42
распространение коронавируса
владимир болибок
андрей кондрахин
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Получить медицинский отвод от вакцинации могут люди с тяжелой аллергической реакцией или гиперчувствительностью на компоненты ранее введенных препаратов. Об этом РБК рассказали врачи.По мнению специалистов, другие показания, указанные в инструкциях к препаратам и рекомендациях Минздрава, позволяют лишь временно отложить вакцинацию.Как отметил терапевт Андрей Кондрахин, тяжелой аллергической реакцией считается отек Квинке или анафилактический шок в том случае, если подобные ситуации возникали при предыдущей вакцинации от какого-либо другого заболевания.В то же время аллергия на некоторые продукты, пыльцу или пыль не позволяет получить отвод, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Медик подчеркнул, что вакцины от коронавируса российского производства не вызывают аллергических реакций, так как их компоненты "не перекрещиваются" с возможными аллергенами. С коллегой согласилась внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина, отметив, что крапивница также не входит в список противопоказаний.В качестве второй причины для получения медицинского отвода врачи назвали тяжелую реакцию на ранее введенные вакцины, которая проявляется в виде высокой температуры или покраснения и отека на месте укола диаметром более восьми сантиметров."Сильная общая реакция — это повышение температуры тела выше 40°С в поствакцинальном периоде. Она возникает в срок до трех дней после прививки инактивированными препаратами и в период с пятого по 15-й день с момента введения живой вакцины", — обратил внимание Кондрахин.Он добавил, что коллаптоидные реакции и фебрильные судороги также считаются тяжелыми побочными явлениями. По словам Болибока, появление аллергии на предыдущее введение этой же прививки относится к противопоказаниям. Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступны вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210711/standart-1740799216.html
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владимир болибок, андрей кондрахин, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Врачи назвали две "железные" причины для медотвода от вакцинации
10:31 12.07.2021 (обновлено: 12:42 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Врачи Кондрахин и Болибок назвали два основания для медотвода от вакцинации против коронавируса

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Получить медицинский отвод от вакцинации могут люди с тяжелой аллергической реакцией или гиперчувствительностью на компоненты ранее введенных препаратов. Об этом РБК рассказали врачи.
По мнению специалистов, другие показания, указанные в инструкциях к препаратам и рекомендациях Минздрава, позволяют лишь временно отложить вакцинацию.
Как отметил терапевт Андрей Кондрахин, тяжелой аллергической реакцией считается отек Квинке или анафилактический шок в том случае, если подобные ситуации возникали при предыдущей вакцинации от какого-либо другого заболевания.
В то же время аллергия на некоторые продукты, пыльцу или пыль не позволяет получить отвод, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
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Медик подчеркнул, что вакцины от коронавируса российского производства не вызывают аллергических реакций, так как их компоненты "не перекрещиваются" с возможными аллергенами.
"В них нет антибиотиков, консервантов, компонентов куриных яиц, дрожжей, липополисахаридов бактерий, то есть того, что бывает в других вакцинах и может вызывать перекрестную аллергию", — добавил эксперт.
С коллегой согласилась внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина, отметив, что крапивница также не входит в список противопоказаний.
В качестве второй причины для получения медицинского отвода врачи назвали тяжелую реакцию на ранее введенные вакцины, которая проявляется в виде высокой температуры или покраснения и отека на месте укола диаметром более восьми сантиметров.
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"Сильная общая реакция — это повышение температуры тела выше 40°С в поствакцинальном периоде. Она возникает в срок до трех дней после прививки инактивированными препаратами и в период с пятого по 15-й день с момента введения живой вакцины", — обратил внимание Кондрахин.
Он добавил, что коллаптоидные реакции и фебрильные судороги также считаются тяжелыми побочными явлениями.
По словам Болибока, появление аллергии на предыдущее введение этой же прививки относится к противопоказаниям.
"В случае с вакциной от коронавирусной инфекции нужно смотреть, на какие прививки и их компоненты у человека уже была аллергическая реакция раньше, и анализировать каждый конкретный случай", — заключил он.
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Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступны вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВладимир БолибокАндрей КондрахинОксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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