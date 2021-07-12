https://ria.ru/20210712/medotvod-1740878690.html

Врачи назвали две "железные" причины для медотвода от вакцинации

Врачи назвали две "железные" причины для медотвода от вакцинации - РИА Новости, 12.07.2021

Врачи назвали две "железные" причины для медотвода от вакцинации

Получить медицинский отвод от вакцинации могут люди с тяжелой аллергической реакцией или гиперчувствительностью на компоненты ранее введенных препаратов. Об... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:31

2021-07-12T10:31

2021-07-12T12:42

распространение коронавируса

владимир болибок

андрей кондрахин

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Получить медицинский отвод от вакцинации могут люди с тяжелой аллергической реакцией или гиперчувствительностью на компоненты ранее введенных препаратов. Об этом РБК рассказали врачи.По мнению специалистов, другие показания, указанные в инструкциях к препаратам и рекомендациях Минздрава, позволяют лишь временно отложить вакцинацию.Как отметил терапевт Андрей Кондрахин, тяжелой аллергической реакцией считается отек Квинке или анафилактический шок в том случае, если подобные ситуации возникали при предыдущей вакцинации от какого-либо другого заболевания.В то же время аллергия на некоторые продукты, пыльцу или пыль не позволяет получить отвод, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Медик подчеркнул, что вакцины от коронавируса российского производства не вызывают аллергических реакций, так как их компоненты "не перекрещиваются" с возможными аллергенами. С коллегой согласилась внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина, отметив, что крапивница также не входит в список противопоказаний.В качестве второй причины для получения медицинского отвода врачи назвали тяжелую реакцию на ранее введенные вакцины, которая проявляется в виде высокой температуры или покраснения и отека на месте укола диаметром более восьми сантиметров."Сильная общая реакция — это повышение температуры тела выше 40°С в поствакцинальном периоде. Она возникает в срок до трех дней после прививки инактивированными препаратами и в период с пятого по 15-й день с момента введения живой вакцины", — обратил внимание Кондрахин.Он добавил, что коллаптоидные реакции и фебрильные судороги также считаются тяжелыми побочными явлениями. По словам Болибока, появление аллергии на предыдущее введение этой же прививки относится к противопоказаниям. Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступны вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210711/standart-1740799216.html

https://ria.ru/20210712/oshibka-1740862423.html

https://ria.ru/20210711/vaktsina-1740772203.html

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владимир болибок, андрей кондрахин, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество