https://ria.ru/20210712/lekarstva-1740921585.html
В ОП подняли вопрос стоимости лекарств от редких болезней
В ОП подняли вопрос стоимости лекарств от редких болезней - РИА Новости, 12.07.2021
В ОП подняли вопрос стоимости лекарств от редких болезней
Общественная палата РФ планирует вынести вопрос дороговизны ряда лекарств, необходимых для лечения орфанных заболеваний, в международную повестку, сообщила... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:08
2021-07-12T14:08
2021-07-12T14:08
редкие заболевания
здоровье - общество
общественная палата рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ планирует вынести вопрос дороговизны ряда лекарств, необходимых для лечения орфанных заболеваний, в международную повестку, сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева, обратив внимание на то, что ряд фармацевтических компаний используют свое монопольное положение."Ведутся тяжелые переговоры с производителями этих дорогостоящих лекарств. Общественная палата России хотела бы вынести этот вопрос (стоимости лекарств для лечения орфанных заболеваний) и в международную повестку. Честно говоря, кажется очень неправильным то, что ведущие мировые фармацевтические компании, по сути являясь монополистами в ряде случаев, когда для лечения определенного заболевания подходит только одно лекарство и больше никакое, не готовы снижать цену", - рассказала Михеева на пресс-конференции.Зарубежные социальные и общественные институты, по словам главы ОП РФ, должны обратить внимание на эту проблему.
https://ria.ru/20201028/lechenie-1581957928.html
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редкие заболевания, здоровье - общество, общественная палата рф
В ОП подняли вопрос стоимости лекарств от редких болезней
Общественная палата РФ обсудит дороговизну лекарств для лечения орфанных заболеваний
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ планирует вынести вопрос дороговизны ряда лекарств, необходимых для лечения орфанных заболеваний, в международную повестку, сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева, обратив внимание на то, что ряд фармацевтических компаний используют свое монопольное положение.
"Ведутся тяжелые переговоры с производителями этих дорогостоящих лекарств. Общественная палата России хотела бы вынести этот вопрос (стоимости лекарств для лечения орфанных заболеваний) и в международную повестку. Честно говоря, кажется очень неправильным то, что ведущие мировые фармацевтические компании, по сути являясь монополистами в ряде случаев, когда для лечения определенного заболевания подходит только одно лекарство и больше никакое, не готовы снижать цену", - рассказала Михеева на пресс-конференции.
Зарубежные социальные и общественные институты, по словам главы ОП РФ, должны обратить внимание на эту проблему.