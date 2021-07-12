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В ОП подняли вопрос стоимости лекарств от редких болезней
В ОП подняли вопрос стоимости лекарств от редких болезней - РИА Новости, 12.07.2021
В ОП подняли вопрос стоимости лекарств от редких болезней
Общественная палата РФ планирует вынести вопрос дороговизны ряда лекарств, необходимых для лечения орфанных заболеваний, в международную повестку, сообщила... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:08
2021-07-12T14:08
редкие заболевания
здоровье - общество
общественная палата рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ планирует вынести вопрос дороговизны ряда лекарств, необходимых для лечения орфанных заболеваний, в международную повестку, сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева, обратив внимание на то, что ряд фармацевтических компаний используют свое монопольное положение."Ведутся тяжелые переговоры с производителями этих дорогостоящих лекарств. Общественная палата России хотела бы вынести этот вопрос (стоимости лекарств для лечения орфанных заболеваний) и в международную повестку. Честно говоря, кажется очень неправильным то, что ведущие мировые фармацевтические компании, по сути являясь монополистами в ряде случаев, когда для лечения определенного заболевания подходит только одно лекарство и больше никакое, не готовы снижать цену", - рассказала Михеева на пресс-конференции.Зарубежные социальные и общественные институты, по словам главы ОП РФ, должны обратить внимание на эту проблему.
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редкие заболевания, здоровье - общество, общественная палата рф
В ОП подняли вопрос стоимости лекарств от редких болезней
14:08 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Общественная палата РФ обсудит дороговизну лекарств для лечения орфанных заболеваний

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ планирует вынести вопрос дороговизны ряда лекарств, необходимых для лечения орфанных заболеваний, в международную повестку, сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева, обратив внимание на то, что ряд фармацевтических компаний используют свое монопольное положение.
"Ведутся тяжелые переговоры с производителями этих дорогостоящих лекарств. Общественная палата России хотела бы вынести этот вопрос (стоимости лекарств для лечения орфанных заболеваний) и в международную повестку. Честно говоря, кажется очень неправильным то, что ведущие мировые фармацевтические компании, по сути являясь монополистами в ряде случаев, когда для лечения определенного заболевания подходит только одно лекарство и больше никакое, не готовы снижать цену", - рассказала Михеева на пресс-конференции.
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 16:48
Голикова рассказала о фонде помощи детям с орфанными заболеваниями
Зарубежные социальные и общественные институты, по словам главы ОП РФ, должны обратить внимание на эту проблему.
 
Редкие заболеванияЗдоровье - ОбществоОбщественная палата РФ
 
 
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