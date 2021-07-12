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Туризм
https://ria.ru/20210712/kuban-1740981560.html
На Кубани смягчили правила для непривитых от COVID-19 туристов
На Кубани смягчили правила для непривитых от COVID-19 туристов - РИА Новости, 12.07.2021
На Кубани смягчили правила для непривитых от COVID-19 туристов
В Краснодарском крае изменили правила для туристов, приезжающих на отдых с первого августа. Об этом сообщил местный новостной портал 93.RU. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:36
2021-07-12T20:11
туризм
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
вениамин кондратьев
новости - туризм
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае изменили правила для туристов, приезжающих на отдых с первого августа. Об этом сообщил местный новостной портал 93.RU.Теперь заселиться в отели и санатории можно будет еще и с первым компонентом вакцины или сделав прививку в течение трех дней после приезда. Первоначально это можно было сделать только со справкой о перенесенном COVID-19, сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе от прививки.Как уточняется в материале, турист должен обратиться в прививочный пункт самостоятельно.За нарушение условий отдыхающим грозит штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.Соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности" уже подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Для того, чтобы обеспечить вакциной всех желающих привиться, власти региона уже направили письмо в федеральный органы с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз. Сейчас на курортах Краснодарского края работают 74 прививочных пункта, планируется открытие дополнительных точек.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740593893.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, вениамин кондратьев, новости - туризм
На Кубани смягчили правила для непривитых от COVID-19 туристов
18:36 12.07.2021 (обновлено: 20:11 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На Кубани туристов обяжут вакцинироваться в течение трех дней после заселения

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае изменили правила для туристов, приезжающих на отдых с первого августа. Об этом сообщил местный новостной портал 93.RU.
Теперь заселиться в отели и санатории можно будет еще и с первым компонентом вакцины или сделав прививку в течение трех дней после приезда. Первоначально это можно было сделать только со справкой о перенесенном COVID-19, сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе от прививки.
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Как уточняется в материале, турист должен обратиться в прививочный пункт самостоятельно.
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Соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности" уже подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Для того, чтобы обеспечить вакциной всех желающих привиться, власти региона уже направили письмо в федеральный органы с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз. Сейчас на курортах Краснодарского края работают 74 прививочных пункта, планируется открытие дополнительных точек.
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