https://ria.ru/20210712/kuba-1740938138.html

В МИД Кубы осудили заявления США о протестах в стране

В МИД Кубы осудили заявления США о протестах в стране - РИА Новости, 12.07.2021

В МИД Кубы осудили заявления США о протестах в стране

Помощник по нацбезопасности США не имеет права говорить о Кубе после введенной против страны блокады, написал в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес после... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:18

2021-07-12T15:18

2021-07-12T15:18

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл - РИА Новости. Помощник по нацбезопасности США не имеет права говорить о Кубе после введенной против страны блокады, написал в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес после заявлений США о протестах в стране.Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану."Помощник по национальной безопасности Белого дома не имеет политического и морального права говорить о Кубе. Его правительство направило сотни миллионов долларов для подрывной деятельности в нашей стране и установило блокаду, которая является основной причиной экономических проблем", - считает глава МИД Кубы.

https://ria.ru/20210712/kuba-1740921469.html

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бруно родригес, мид кубы, куба, гавана, сша, в мире