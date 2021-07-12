В МИД Кубы осудили заявления США о протестах в стране
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
В МИД Кубы заявили, что США не имеют права слова после введенной против страны блокады
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл - РИА Новости. Помощник по нацбезопасности США не имеет права говорить о Кубе после введенной против страны блокады, написал в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес после заявлений США о протестах в стране.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
"Помощник по национальной безопасности Белого дома не имеет политического и морального права говорить о Кубе. Его правительство направило сотни миллионов долларов для подрывной деятельности в нашей стране и установило блокаду, которая является основной причиной экономических проблем", - считает глава МИД Кубы.