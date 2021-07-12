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В МИД Кубы осудили заявления США о протестах в стране
В МИД Кубы осудили заявления США о протестах в стране - РИА Новости, 12.07.2021
В МИД Кубы осудили заявления США о протестах в стране
Помощник по нацбезопасности США не имеет права говорить о Кубе после введенной против страны блокады, написал в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес после... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:18
2021-07-12T15:18
бруно родригес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл - РИА Новости. Помощник по нацбезопасности США не имеет права говорить о Кубе после введенной против страны блокады, написал в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес после заявлений США о протестах в стране.Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану."Помощник по национальной безопасности Белого дома не имеет политического и морального права говорить о Кубе. Его правительство направило сотни миллионов долларов для подрывной деятельности в нашей стране и установило блокаду, которая является основной причиной экономических проблем", - считает глава МИД Кубы.
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бруно родригес, мид кубы, куба, гавана, сша, в мире
В МИД Кубы осудили заявления США о протестах в стране
15:18 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 27 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД Кубы заявили, что США не имеют права слова после введенной против страны блокады

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл - РИА Новости. Помощник по нацбезопасности США не имеет права говорить о Кубе после введенной против страны блокады, написал в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес после заявлений США о протестах в стране.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим.
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Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
"Помощник по национальной безопасности Белого дома не имеет политического и морального права говорить о Кубе. Его правительство направило сотни миллионов долларов для подрывной деятельности в нашей стране и установило блокаду, которая является основной причиной экономических проблем", - считает глава МИД Кубы.
 
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