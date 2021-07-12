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Эксперт объяснила разницу в иммунитетах к COVID после болезни и прививки
Эксперт объяснила разницу в иммунитетах к COVID после болезни и прививки - РИА Новости, 12.07.2021
Эксперт объяснила разницу в иммунитетах к COVID после болезни и прививки
Иммунитет к COVID-19, сформированный после болезни и прививки, разный: один реагирует быстрее, другой является более универсальным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:20
2021-07-12T18:20
2021-07-12T20:41
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Иммунитет к COVID-19, сформированный после болезни и прививки, разный: один реагирует быстрее, другой является более универсальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Видновской РКБ со ссылкой на врача-эпидемиолога больницы Ольгу Ненастину.Если человек переболел первоначальным уханьским штаммом коронавируса, то он легко может заразиться другим штаммом, пояснила она."Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа", — сказала эпидемиолог.Кроме того, исследования показывают, что у привитых людей уровень антител в организме выше, чем у переболевших, поясняют в пресс-службе."Часто организм, истощенный борьбой с коронавирусом, дает неоднозначную реакцию на "врага", вырабатывая антитела в недостаточном количестве. Даже спустя шесть месяцев после прививки иммунный ответ организма на порядок выше, чем у переболевших", — отмечает Ненастина.Еще одним несомненным плюсом вакцинации эпидемиолог назвала возможность прогнозировать и отслеживать реакцию привитого организма на COVID-19, в то время как течение болезни у непривитых может пойти по самому непредсказуемом сценарию.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
Эксперт объяснила разницу в иммунитетах к COVID после болезни и прививки
18:20 12.07.2021 (обновлено: 20:41 12.07.2021)
Эпидемиолог рассказала о разнице в иммунитетах к COVID-19 после болезни и прививки
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Иммунитет к COVID-19, сформированный после болезни и прививки, разный: один реагирует быстрее, другой является более универсальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Видновской РКБ со ссылкой на врача-эпидемиолога больницы Ольгу Ненастину.
"В то время как естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, тем не менее он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел", — отмечает специалист.
Если человек переболел первоначальным уханьским штаммом коронавируса, то он легко может заразиться другим штаммом, пояснила она.
"Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа", — сказала эпидемиолог.
Кроме того, исследования показывают, что у привитых людей уровень антител в организме выше, чем у переболевших, поясняют в пресс-службе.
"Часто организм, истощенный борьбой с коронавирусом, дает неоднозначную реакцию на "врага", вырабатывая антитела в недостаточном количестве. Даже спустя шесть месяцев после прививки иммунный ответ организма на порядок выше, чем у переболевших", — отмечает Ненастина.
Еще одним несомненным плюсом вакцинации эпидемиолог назвала возможность прогнозировать и отслеживать реакцию привитого организма на COVID-19, в то время как течение болезни у непривитых может пойти по самому непредсказуемом сценарию.