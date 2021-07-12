https://ria.ru/20210712/kosmos-1740910677.html

В Кремле прокомментировали полет миллиардера Брэнсона к границам космоса

В Кремле прокомментировали полет миллиардера Брэнсона к границам космоса - РИА Новости, 12.07.2021

В Кремле прокомментировали полет миллиардера Брэнсона к границам космоса

Освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно, это дорогостоящий, капиталоемкий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:12

2021-07-12T13:12

2021-07-12T16:38

хочу стать космонавтом

россия

virgin galactic

космос - риа наука

ричард брэнсон

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно, это дорогостоящий, капиталоемкий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пескова спросили, можно ли считать, в частности, полет в космос миллиардера Ричарда Брэнсона сигналом к тому, что необходимо развивать частные инициативы в космической отрасли, и как считают в Кремле, возможны ли такие инициативы в России без господдержки.По словам Пескова, в этой области будет все больше и больше частных инвестиций, будет расти и прикладной характер освоения космоса.В воскресенье Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Брэнсон.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, virgin galactic, космос - риа наука, ричард брэнсон, дмитрий песков