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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859936.html
Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса
Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021
Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса
Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19, но точной определенности пока нет, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T04:03
2021-07-12T04:04
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
новосибирский государственный университет
общество
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19, но точной определенности пока нет, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Он признал, что в то же время конспирологи напридумывали уже множество различных версий, однако необходимо анализировать само течение эпидемии и вирусный геном."Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе – анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов и выделенных от людей. Пока четкой определенности нет - искусственное это или естественное происхождение", - сказал Нетесов.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество
Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса
04:03 12.07.2021 (обновлено: 04:04 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ученый Нетесов заявил, что большинство специалистов считают происхождение COVID-19 естественным

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19, но точной определенности пока нет, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"До сих пор есть две основные гипотезы – что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Поиск исходных вариантов продолжается", - сказал собеседник агентства.
Он признал, что в то же время конспирологи напридумывали уже множество различных версий, однако необходимо анализировать само течение эпидемии и вирусный геном.
"Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе – анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов и выделенных от людей. Пока четкой определенности нет - искусственное это или естественное происхождение", - сказал Нетесов.
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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Распространение коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукНовосибирский государственный университетОбщество
 
 
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