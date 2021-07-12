https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859936.html

Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса

Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021

Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса

Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19, но точной определенности пока нет, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T04:03

2021-07-12T04:03

2021-07-12T04:04

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

новосибирский государственный университет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738259797_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df0d882d2652fc5e56782a19a5d8fd42.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19, но точной определенности пока нет, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Он признал, что в то же время конспирологи напридумывали уже множество различных версий, однако необходимо анализировать само течение эпидемии и вирусный геном."Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе – анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов и выделенных от людей. Пока четкой определенности нет - искусственное это или естественное происхождение", - сказал Нетесов.

https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740779753.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество