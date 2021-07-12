https://ria.ru/20210712/kislorod-1740887383.html

Минобороны передало регионам более 55 тонн медицинского кислорода

Минобороны передало регионам более 55 тонн медицинского кислорода - РИА Новости, 12.07.2021

Минобороны передало регионам более 55 тонн медицинского кислорода

Министерство обороны РФ передало для нужд регионов более 55 тонн медицинского кислорода, сообщает военное ведомство. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:18

2021-07-12T11:18

2021-07-12T11:18

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воздушно-космические силы россии

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Министерство обороны РФ передало для нужд регионов более 55 тонн медицинского кислорода, сообщает военное ведомство."Учитывая ухудшение эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с обращениями глав регионов страны, Минобороны уже передано более 55 тонн жидкого кислорода для нужд регионов", - говорится в сообщении.В Минобороны напомнили, что по указанию главы ведомства Сергея Шойгу за счёт производственных возможностей Воздушно-космических сил (ВКС) оказывается помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения."Военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании", - сказано в сообщении.Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей ВКС, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20210707/minpromtorg-1740216221.html

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